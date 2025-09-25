Triển lãm quốc tế chuyên ngành y tế và dược phẩm Pharmedi Vietnam 2025 tại TPHCM

Triển lãm do Công ty Cổ phần Triển lãm và Hội nghị Toàn cầu Gloex phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức, hứa hẹn mang đến không gian trưng bày - kết nối - giao thương toàn diện, trở thành diễn đàn quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành y tế - dược phẩm hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế, Pharmedi Vietnam tiếp tục giữ vai trò là cầu nối chiến lược giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sự kiện không chỉ giúp các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân về sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả và hiện đại.

Lễ khai mạc triển lãm Pharmedi Vietnam (Ảnh: Pharmedi Vietnam).

Doanh nghiệp tiêu biểu tham dự

Năm nay, triển lãm quy tụ gần 400 doanh nghiệp tham dự của 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp Việt Nam có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn như: Danaphar, Opella, Bepharco, US Pharma, Bepharco, Hatay Pharma, Thành Phát, Phan Anh, Tân Mai Thành, Hong Ky, Quang Dương, Quang Anh, An Việt, V2U, Wembley Medical, Kerry Taste & Nutrition,…

Triển lãm còn thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia…. Điều này cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm giao thương quốc tế trong ngành y tế - dược phẩm của Pharmedi Vietnam.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm (Ảnh: Pharmedi Vietnam).

Triển lãm năm 2025 không chỉ là nơi trưng bày thiết bị y tế, dược phẩm, sản phẩm làm đẹp và dịch vụ y tế, mà còn là diễn đàn cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy hợp tác toàn diện. Các hoạt động chính gồm những khu trưng bày chuyên đề tập trung giới thiệu các công nghệ mới trong sản xuất dược phẩm, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật tư y tế, thiết bị thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo - tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tập trung vào các chủ đề như:

Một số quy định mới về quản lý, sử dụng và mua sắm tập trung trong lĩnh vực thiết bị y tế được tổ chức bởi Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, thuộc Bộ Y tế.

Tập huấn khắc phục những sai sót trong hồ sơ đăng ký thuốc, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký thuốc của doanh nghiệp được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam.

Chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp, quản trị chất lượng sản phẩm, phòng chống thuốc giả được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam.

Diễn đàn Y tế Việt Nam được tổ chức bởi Pharmedi Việt Nam 2025.

Chương trình kết nối doanh nghiệp thực hiện mục tiêu quốc gia về sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045 được tổ chức bởi Ban Dự án Cộng đồng Việt Nam - ADCREW.

Hoạt động “Giao thương hợp tác quốc tế”, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hợp tác, tìm kiếm đối tác chiến lược.

Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm mới (Ảnh: Pharmedi Vietnam).

Triển lãm Pharmedi Vietnam mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các bên tham gia. Đối với doanh nghiệp, đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm kiếm đối tác đầu tư, hợp tác công nghệ và mở rộng mạng lưới phân phối.

Khách tham quan chuyên ngành có thể trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm, công nghệ tiên tiến, đồng thời cập nhật thông tin thị trường, chính sách quản lý và định hướng phát triển ngành.

Riêng với cộng đồng y tế, triển lãm góp phần mang đến những giải pháp thực tiễn, hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Khẳng định vị thế sau gần hai thập kỷ

Sau gần 20 năm tổ chức, Pharmedi Vietnam đã khẳng định vị thế là triển lãm quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực y tế - dược phẩm. Sự kiện không chỉ góp phần xúc tiến thương mại mà còn đóng vai trò cầu nối tri thức, công nghệ và hợp tác quốc tế, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.

Các đoàn bệnh viện tham quan triển lãm (Ảnh: Pharmedi Vietnam).

Năm 2025, triển lãm tiếp tục hứa hẹn mang đến không gian hội tụ những tiến bộ công nghệ hiện đại, sản phẩm chất lượng cao và trở thành cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp với cộng đồng y tế và người dân Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Triển lãm và Hội nghị Toàn cầu Gloex

Email: pharmed@pharmed.vn

Website: pharmed.vn

Fanpage: facebook.com/pharmedi

Đăng ký tham quan triển lãm: https://ers-vn.informa-info.com/pha?cid=TCBC