TPHCM: Bệnh viện vừa sáp nhập giảm y bác sĩ nhưng tăng hàng trăm ca cấp cứu

Sau 1 tháng hoạt động, có 133 nhân viên y tế được điều động đến làm việc tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (giảm 44% so với con số 235 người trước đây), nhưng số lượt cấp cứu đã chạm mốc hơn 1.000 ca (tăng 37% so với 736 ca cấp cứu của tháng 12/2025).

Số lượt khám bệnh cũng tăng 35% so với tháng trước (14.304 ca). Trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tiếp nhận 217 lượt người bệnh nước ngoài, tăng đến 88,7% so với tháng 12/2025. Trong đó, có 119 lượt cấp cứu, 23 lượt điều trị nội trú và 4 ca phẫu thuật.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở phản hồi tích cực của người bệnh. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều người bệnh quốc tế, Việt kiều đã để lại đánh giá 5 sao.

Bệnh viện Đa khoa Gia Định 2 nhận được nhiều thư cảm ơn và đánh giá tích cực (Ảnh: BV).

Các đánh giá này ghi nhận thái độ thân thiện, chuyên nghiệp của đội ngũ y tế, thời gian chờ khám ngắn, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, chi phí điều trị hợp lý và sự tận tâm trong hướng dẫn điều trị, cung cấp hồ sơ y tế sau xuất viện.

Song song với việc phục vụ tốt người bệnh, cơ sở trên đã sớm triển khai nhiều kỹ thuật điều trị và phẫu thuật ở mức độ trung - cao, tận dụng hiệu quả năng lực chuyên môn của bệnh viện hạng 1, cấp chuyên sâu và hệ thống cơ sở vật chất sẵn có.

Một ca bệnh nặng điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Định cơ sở 2 (Ảnh: BV).

Những kết quả này cho thấy cơ chế điều động nhân lực, chuyển giao kỹ thuật nội viện đã bắt đầu vận hành thông suốt, giúp giảm tải cho cơ sở chính nhưng vẫn bảo đảm cùng một chuẩn chất lượng chuyên môn.

Sau hơn một tháng chính thức sáp nhập và đưa vào hoạt động theo mô hình “1 bộ máy - 2 cơ sở - một chuẩn chất lượng”, cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định không chỉ bảo đảm an toàn công tác cấp cứu, điều trị thường quy mà còn tạo dựng được niềm tin của nhiều đối tượng bệnh nhân.

"Những kết quả ban đầu cho thấy, cơ sở y tế trên khi sắp xếp lại không bị "co hẹp" mà được nâng tầm. Từ đó, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế tốt hơn, đa dạng hơn, và thành phố có thêm một điểm sáng thu hút người bệnh quốc tế", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhận định.