TPHCM siết quản lý thức ăn đường phố

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Việc tăng cường quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cơ quan cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở, cá nhân kinh doanh thức ăn đường phố.

Du khách trải nghiệm thức ăn đường phố tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Các lực lượng tăng cường giám sát, chủ động tổ chức kiểm tra liên ngành. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố và công khai vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo.

Từng phường, xã, đặc khu cập nhật kịp thời số lượng cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố kèm theo địa điểm kinh doanh. Đồng thời, địa phương tổng hợp kết quả phát hiện vi phạm, xử phạt về an toàn thực phẩm, các vụ ngộ độc liên quan kinh doanh thức ăn đường phố.

UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện công tác quản lý cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại địa phương.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho phường, xã, đặc khu trong quản lý thức ăn đường phố. Sở cũng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố tại địa phương.

Trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm cần phối hợp, hướng dẫn địa phương điều tra, xử lý.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp nâng cao năng lực phòng ngừa, chuẩn bị phương án ứng phó sự cố, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân và người dân.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện về Sở An toàn thực phẩm để tổng hợp, báo cáo.