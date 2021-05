TPHCM: Nữ bệnh nhân Covid-19 diễn tiến bệnh nặng, tiên lượng dè dặt

Dân trí Sau xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bệnh nhân rơi vào nguy kịch được chuyển từ An Giang lên TPHCM. Tình trạng bệnh diễn tiến nặng không thua gì phi công người Anh, tiên lượng điều trị dè dặt.

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Covid-19 Bộ Y tế (ngày 15/5) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM đang có một trường hợp nhiễm bệnh tiên lượng nặng.

Ngày 16/5, thông tin chi tiết từ bệnh viện cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc hỗ trợ cho một trường hợp Covid-19 trở nặng đêm 12/5, đội phản ứng nhanh khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn đã khẩn trương về Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM đang điều trị cho trường hợp mắc Covid-19 với tiên lượng rất nặng.

Nữ bệnh nhân N.T.K.P (65 tuổi, có địa chỉ tại huyện An Phú, An Giang) là ca bệnh 2983 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Bệnh nhân được xác định nhiễm SARS-CoV-2 và công bố vào sáng 4/5 và theo dõi, điều trị.

Tuy nhiên, sau 1 tuần cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang, bệnh nhân có diễn tiến nặng với các biểu hiện: suy hô hấp nặng tiến triển, tràn khí màng phổi bên phải.

Trước tình hình trên, Tiểu ban điều trị Covid-19 (Bộ Y tế) đã tiến hành hội chẩn và đánh giá đây là trường hợp nặng, cần sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên trong việc can thiệp hồi sức chuyên sâu nên chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương hỗ trợ y tế cơ sở, điều trị cho bệnh nhân.

Khi tiếp cận với người bệnh tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, các bác sĩ đã thăm khám, hội chẩn và đánh giá người bệnh đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ngay lập tức, người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn và hỏa tốc chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới trong đêm 12/5.

Bệnh nhân đang phải được duy trì sự sống bằng hệ thống hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn ngoài cơ thể - ECMO (ảnh: BVNĐ).

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nhiều ngày không cải thiện, tổn thương phổi nặng với hình ảnh X-quang phổi trắng xóa cả 2 phế trường. Bên cạnh đó, nữ bệnh nhân có tiền sử bị tiểu đường, tăng huyết áp.

Sau khi thăm khám, theo dõi diễn tiến bệnh, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán, đây là bệnh nhân rất nặng, tình trạng không thua kém so với bệnh nhân 91 trước đây (nam phi công người Anh). Cụ thể, kết quả chụp CT-Scan ngực ghi nhận tràn khí màng phổi bên phải, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10 đến 20%, nhiều kén khí nguy cơ bị vỡ. Xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân còn dương tính kéo dài sau hơn 3 tuần nhiễm bệnh.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện phương pháp ECMO (hỗ trợ hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể) cho người bệnh. Sau 4 ngày được chuyển viện, các bác sĩ đang tích cực điều trị nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn còn tiên lượng rất nặng và nguy kịch. "Còn nước còn tát" phía bệnh viện đang nỗ lực chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân phương án hỗ trợ hồi sức hô hấp tuần hoàn dự kiến sẽ phải kéo dài nhưng tiên lượng khá dè dặt.

