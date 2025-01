Bác sĩ kể 100 ngày chạy đua với tử thần cứu bé sinh non nặng hơn 5 lạng

"Gia đình đã nghĩ tới tình huống xấu nhất"

Trong căn nhà nằm sâu nơi ngõ nhỏ của đường Trần Hưng Đạo (phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An), bé Hến đang ngủ ngon lành trong nôi. Em bé nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc chăn ém chặt xung quanh. Thỉnh thoảng, trong giấc ngủ, bé nhoẻn miệng cười. Bé đã trải qua 100 ngày sinh tử, để hôm nay, được đón cái Tết đầu tiên trong đời bên những người thân yêu nhất.

Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1981) ngồi cạnh, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương cho cô con gái bé bỏng. "Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", người mẹ nhớ lại.

Bé Hến vừa trải qua 100 ngày sinh tử khi là trẻ sinh non, nhẹ cân nhất được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống (Ảnh: Hoàng Lam).

Bé Hến là con gái thứ 4, được đặt tên thân mật theo nghề bán bún hến của bố mẹ. Trước bé Hến, chị Hoa hạ sinh bé gái thứ 3 được 15 tháng.

Người mẹ trải qua 3 lần sinh nở hoàn toàn không nhận biết bất kỳ dấu hiệu mang thai nào trong suốt hơn 4 tháng. Tháng 9/2024, thấy người mệt mỏi, bụng đau âm ỉ, chị đến phòng khám gần nhà kiểm tra. Nghe bác sĩ thông báo kết quả đang mang thai ở tuần 24, chị Hoa ngỡ ngàng.

3 ngày sau, chị có dấu hiệu của việc sinh non nên được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Suốt 4 ngày, chị chịu đựng cơn đau đẻ nhưng ối không vỡ.

"2h ngày 27/9/2024, tôi vỡ ối ồ ạt nhưng thai đang ở ngôi ngược, chân bé ra trước, được các bác sĩ đẩy vào phòng sinh. Em bé được chuyển đến Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe bác sĩ nói tỉ lệ sống của bé chỉ có 1%, tôi chết lặng...", chị Hoa nhớ lại.

Bé Hến được theo dõi đặc biệt tại Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh (Ảnh: Hoàng Yến).

Một mặt, gia đình chị mong vào phép màu. Mặt khác, người nhà sản phụ đã chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất.

Mỗi ngày, chị Hoa được vào gặp con 15 phút. Nhìn bé con nhỏ xíu, da nhăn nhúm, mắt chưa mở, nằm lọt thỏm trong lồng kính với đủ loại ống dẫn, lòng người mẹ đau như cắt.

Nghe bác sĩ bảo, nếu bé vượt qua được 10 ngày đầu tiên, khả năng sống sót sẽ cao hơn, chị lại khấp khởi hi vọng. Mỗi ngày trôi qua là một thử thách đối với người mẹ. Mốc 7 ngày, rồi 10 ngày, 15 ngày dần trôi qua, hy vọng của chị lại đầy hơn một chút, nhưng không có nghĩa là bé đã an toàn.

Ngoài khoảng thời gian ngắn ngủi vào thăm con qua lồng ấp, mọi thông tin về tình trạng của con, gia đình chị Hoa phải chờ các cuộc gọi điện của bác sĩ. Thông thường, các kết nối này chỉ được thực hiện khi bé có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Bởi vậy, mỗi lần thấy số bác sĩ hiển thị trên màn hình, chị Hoa gần như không thở được, chỉ sợ mình phải nhận tin xấu...

Bé Hến khi được xuất viện, về với gia đình thân yêu (Ảnh: Hoàng Yến).

100 ngày cân não trong phòng hồi sức sơ sinh

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh cho biết, con gái sản phụ Hoa là trường hợp đặc biệt khi là trẻ sinh non tháng có cân nặng nhẹ nhất được bệnh viện cứu sống.

Quá trình sản phụ nhập viện đến khi sinh, luôn được theo dõi chặt chẽ với sự phối hợp của Khoa sản và Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh. Trẻ lọt lòng mẹ khi mới 25 tuần tuổi, nặng 550g, sau sinh không thở, không khóc, không có phản xạ, được đặt nội khí quản và chuyển lên Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh.

"Khi tiếp nhận bệnh nhi, chúng tôi rất áp lực và lo lắng. Đứng trước sinh mệnh của trẻ còn quá non yếu và sự gửi gắm, tin tưởng của gia đình, chúng tôi quyết tâm phải dốc hết tâm sức", bác sĩ Huyền chia sẻ.

Bác sĩ Huyền chia sẻ niềm vui khi cùng đồng nghiệp cứu sống trẻ sinh non có cân nặng 550g (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo bác sĩ Huyền, đối với trẻ sinh cực non như trường hợp này, các cơ quan chưa phát triển đầy đủ, đối diện với nguy cơ ngạt, suy hô hấp, xuất huyết não và phổi, hoại tử ruột, rối loạn chuyển hóa, tan máu vàng da..., nguy cơ tử vong lên tới 99%.

Trẻ được nằm lồng ấp, hỗ trợ thông khí bằng máy thở, đặt longline (catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng), đặt đường nuôi dưỡng qua tĩnh mạch rốn và duy trì thuốc vận mạch, điều trị kết hợp bệnh lý vàng da và bệnh võng mạc ở trẻ sinh non. Trẻ được theo dõi sát sao, kiểm tra từng thông số sức khỏe 3 tiếng mỗi ngày.

Dù được theo dõi sát sao cùng với sự hỗ trợ tối đa về trang thiết bị y tế, nhưng cũng có những thời điểm, các bác sĩ tưởng đã mất bé khi bệnh nhi xuất hiện tình trạng tím tái, nguy kịch. Mỗi ngày trôi qua, với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ và bản năng sinh tồn mạnh mẽ của trẻ, các thông số sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, cân nặng tăng, các cơ quan trong cơ thể dần hoàn thiện các chức năng...

Bác sĩ Tú Anh: "Sau 100 ngày chiến đấu, giành giật với tử thần, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi bé đã an toàn" (Ảnh: Hoàng Lam).

Bác sĩ Nguyễn Thị Tú Anh, Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, được phân công là bác sĩ phụ trách điều trị cho bệnh nhi, chia sẻ: "Với bệnh lý phổi mãn tính do sinh non, trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở trong thời gian dài. Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe của bé, cũng như hoạt động của các cơ quan hô hấp, chúng tôi tập cai máy thở cho bé.

Tuy nhiên khả năng đáp ứng chưa tốt, bé tím tái, khó thở, phải tiếp tục thở máy. Đến ngày 8/12/2024, trẻ cai được máy thở, chuyển qua thở oxy. 15 ngày sau, bé có thể tự thở và bắt đầu tập bú. Cả khoa thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn bé đã an toàn".

Ngày 6/1, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với bệnh nhi khi bác sĩ quyết định cho bé xuất viện, sau khi đánh giá cặn kẽ về tình trạng sức khỏe. Các cơ quan nội tạng của bệnh nhi phát triển toàn diện, sức khỏe ổn định, được kiểm tra thính lực và sàng lọc bệnh võng mạc trước khi xuất viện.

Thời điểm xuất viện, trẻ đạt 2,1kg, tương đương cân nặng của trẻ được nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

Chị Hoa hạnh phúc bế con gái đã từng được thông báo "chỉ có 1% hi vọng" trong tay (Ảnh: Hoàng Lam).

Việc cứu sống trẻ sinh non, cân nặng 550g được đánh giá là một kỳ tích của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, do sinh cực non nên trẻ vẫn còn đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến hô hấp. Do vậy, khi bé xuất viện, các bác sĩ đã tư vấn gia đình rất kỹ, để đảm bảo về môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và khuyến cáo đưa bé đến bệnh viện tái khám 2-3 tuần/lần.

"Khoảnh khắc được bế con trong tay, da kề da, tôi hạnh phúc đến phát khóc. 100 ngày tôi trông ngóng con, cũng là 100 ngày các bác sĩ theo sát cháu. Cảm ơn các bác sĩ đã cứu sinh mệnh cho cháu để chúng tôi đón cái Tết trọn vẹn hôm nay", chị Hoa tâm sự.

Gia đình chị Hoa đang cân nhắc việc chọn tên thật ý nghĩa để đi đăng ký khai sinh cho bé.