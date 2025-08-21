Lý do “thành phố đáng sống” chưa hỗ trợ cho phụ nữ sinh 2 con sớm

Ngày 20/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Theo Chi cục Dân số, ngày 28/1/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

Trong 5 năm gần đây, Đà Nẵng được xếp là một trong những địa phương có tỷ suất sinh tiệm cận mức sinh thay thế (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo quyết định, thành phố Đà Nẵng (cũ) là một trong 21 tỉnh, thành phố trong cả nước có mức sinh thấp (số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dưới 2 con). Tỷ suất sinh trung bình giai đoạn 2015-2019 của thành phố là 1,99 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Ngày 25/1/2021, Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Ngày 16/3/2021, UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 với 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 2015-2019 là địa phương có mức sinh thấp (1,99 con/phụ nữ), tuy nhiên tỷ lệ này vẫn tiệm cận mức sinh thay thế (tổng tỷ suất sinh trong khoảng 2,1 con/phụ nữ được coi là mức sinh thay thế).

Giai đoạn đầu thực hiện kế hoạch, thành phố đã tập trung nguồn lực vào công tác truyền thông “mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”.

Do vậy, trong 5 năm gần đây, thành phố Đà Nẵng được xếp là một trong những địa phương đạt được tỷ lệ xoay quanh mức sinh thay thế: năm 2020 tỷ lệ này là 2,9 con/phụ nữ; năm 2021 là 2,2 con/phụ nữ; năm 2022 là 2,2 con/phụ nữ; năm 2023 là 2,3 con/phụ nữ và năm 2024 là 2,05 con/phụ nữ.

Chi cục Dân số nhấn mạnh, với mức sinh thực tế hiện nay, thành phố chưa triển khai thí điểm chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Trong thời gian tới, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Chi cục Dân số thành phố và các đơn vị liên quan sẽ tham mưu Sở Y tế trình các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá lại mức sinh để có cơ sở đề xuất thí điểm và từng bước mở rộng các hỗ trợ, khuyến khích phù hợp.