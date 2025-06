TPHCM: Hai phụ nữ phải mổ não sau khi nhức đầu liên tục

Hai phụ nữ phải mổ não sau các cơn đau đầu kéo dài

Bà T. (57 tuổi, ngụ TPHCM) xuất hiện các cơn đau đầu liên tục trong gần 1 tháng và có biểu hiện suy giảm trí nhớ, nên được gia đình đưa đi khám. Kết quả phim chụp MRI khiến bệnh nhân bất ngờ vì phát hiện có u não thùy đỉnh.

Sau đó, bà được chuyển đến chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để nhập viện điều trị và phẫu thuật. Khối u sau khi lấy ra đã được làm giải phẫu bệnh và xác định là u màng não dạng thượng mô.

Đây được xem là một dạng u lành tính. Nhưng nếu không điều trị kịp thời, khối u vẫn có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe và biến chứng lên não bộ của người bệnh.

Người phụ nữ phát hiện u não sau khi có các cơn đau đầu liên tục (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Còn chị N. (29 tuổi) đã chịu đựng cơn đau đầu trong thời gian dài, không thuyên giảm dù đã uống thuốc giảm đau. Khi cơn đau đầu nặng hơn và xuất hiện đồng thời một số cơn nói khó, chị N. đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thăm khám.

Kết quả MRI cho thấy, bệnh nhân có khối u não ở thùy thái dương trái. Mẫu u sau khi làm giải phẫu bệnh được xác định là u sao bào độ thấp, có thể gây ảnh hưởng đến chức năng giao tiếp, khả năng ghi nhớ của người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Đức Anh, chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ nếu điều trị trễ, cả bà T. và chị N. đều có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm của u não.

Đó là mất chức năng thần kinh (không nói được, không đi lại được, mất trí nhớ); tàn tật (mất thị lực, thính lực hoặc liệt chi do khối u chèn ép); nguy cơ tiến triển thành u ác tính theo thời gian; tăng áp lực nội sọ (gây đau đầu dữ dội, gây hôn mê hoặc thậm chí tử vong).

Bác sĩ mổ nội soi điều trị u não cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u thành công, các bệnh nhân trên đã qua cơn nguy hiểm và xuất viện khỏe mạnh vài ngày sau mổ.

Cảnh báo căn bệnh nguy hiểm, dễ nhầm lẫn

Bác sĩ Dương Đức Anh cho biết, u não là khối mô bất thường phát triển trong hoặc xung quanh não. U não có thể xuất phát từ chính tế bào não (nguyên phát) hoặc nơi khác trong cơ thể di căn đến (thứ phát), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chức năng của hệ thần kinh.

Theo thống kê từ Bộ Y tế (2024), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 10.000 ca mắc mới u não được chẩn đoán, với tỷ lệ tử vong lên đến 40% nếu phát hiện ở giai đoạn muộn.

Phẫu thuật điều trị u não là một loại phẫu thuật rất khó, đòi hỏi ê-kíp điều trị phải có chuyên môn cao và phòng phẫu thuật phải được trang bị các phương tiện điều trị tiên tiến, giúp tăng khả năng phẫu thuật thành công.

Như trường hợp của bà T. và chị N., cả 2 đều được các bác sĩ sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại vào ca mổ, nổi bật như hệ thống định vị hình ảnh 3D Navigation giúp xác định chính xác vị trí khối u kết hợp kính vi phẫu phóng đại kích thước khối u lên 12 lần.

Bên cạnh đó là dao mổ siêu âm CUSA Excel giúp bác sĩ tránh được các mạch máu, đồng thời cầm máu hố mổ tốt hơn, hạn chế nguy cơ xảy ra biến chứng.

Người dân cần cảnh giác nếu xuất hiện các dấu hiệu như nhức đầu dai dẳng, mất trí nhớ (Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ cảnh báo, u não thường có các triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thần kinh khác, cũng như chưa có biện pháp phòng tránh hoàn toàn.

Do đó, người dân cần cảnh giác nếu xuất hiện các dấu hiệu như nhức đầu dai dẳng; hay quên hoặc mất trí nhớ ngắn hạn; mờ mắt, nhìn đôi hoặc mất thị lực một phần; buồn nôn, nôn không rõ lý do; co giật, động kinh; thay đổi tâm trạng như thường cáu gắt, thờ ơ hoặc mất khả năng tập trung.

“Khi người bệnh xuất hiện triệu chứng đau đầu kéo dài, uống thuốc giảm đau nhưng không thuyên giảm thì nên đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần kinh và phương tiện hiện đại để được thăm khám và điều trị bệnh kịp thời, tránh để lại biến chứng”, thạc sĩ, bác sĩ Dương Đức Anh nói.