Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, người thân phải cách ly y tế

Ngày 27/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não mô cầu là người thân trong gia đình. Trong đó, cháu N.D.T.E. (2 tuổi, tạm trú tại phường Tân An, Đắk Lắk) đã tử vong.

Những vết xuất huyết trên cơ thể bệnh nhân mắc viêm não mô cầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, ngày 23/4, cháu E. xuất hiện triệu chứng sổ mũi. Ngày 25/4, trẻ sốt cao, nôn ói, nằm li bì và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết và nhiễm não mô cầu, sau đó được chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Dù được tích cực cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nặng, cháu E. đã tử vong vào sáng 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp và viêm phổi.

Người nhà bệnh nhi cho biết cháu E. chưa đi nhà trẻ và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu xét nghiệm của cháu E. và người tiếp xúc gần với bệnh nhi là ông N.Q.Đ. (41 tuổi, chú ruột cháu E.). Kết quả, cả 2 trường hợp đều dương tính với não mô cầu.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Đ. có biểu hiện ho, sốt và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị.

Sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh não mô cầu, ngành y tế Đắk Lắk đã triển khai điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cho uống kháng sinh dự phòng đối với các trường hợp tiếp xúc gần. Đồng thời, nhân viên y tế hướng dẫn xử lý môi trường bằng hóa chất tại nhà bệnh nhân và khu vực lân cận.