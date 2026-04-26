5 phút ép tim cứu sống người đàn ông ngã quỵ trên sân Pickleball

Ngày 26/4, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ của đơn vị đã kịp thời cứu sống một người đàn ông khoảng 50 tuổi bị ngưng tuần hoàn khi đang chơi Pickleball tại một sân thể thao trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 25/4, BSCKI Lê Quang Huy (Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng) khi chuẩn bị đi làm đã nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà với thông tin có người đột ngột bất tỉnh cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Người đàn ông được bác sĩ sơ cứu kịp thời (Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng).

Tiếp cận hiện trường, bác sĩ Huy ghi nhận bệnh nhân bất tỉnh, tím tái, thở yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt. Nhận định đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ lập tức khai thông đường thở, lấy đờm dãi, làm hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực.

Bác sĩ Huy đã liên tục ép tim cấp cứu trong khoảng hơn 5 phút, giúp bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ và hồi phục ý thức. Sau đó, lực lượng cấp cứu đã đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

Ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đây là một trường hợp cho thấy rõ vai trò sống còn của sơ cứu ban đầu trong các tình huống ngưng tim đột ngột. Nếu được phát hiện sớm và thực hiện hồi sinh tim phổi đúng cách ngay tại hiện trường, cơ hội cứu sống người bệnh sẽ tăng đáng kể.

“Đây cũng là lý do Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên có các chương trình đào tạo, tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản cho nhân viên y tế để hướng đến lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu trong cộng đồng”, ông Lê Đức Nhân chia sẻ.