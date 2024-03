TPHCM: Cô giáo phát hiện nữ sinh lâm nguy cạnh hộp thuốc an thần đã bóc vỏ

Ngày 5/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi tên B.N. (15 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM).

Khai thác bệnh sử, N. học nội trú ở 1 trường trên địa bàn sinh sống. Tối trước ngày nhập viện, em vẫn tiếp xúc bình thường. Nhưng cách nhập viện 3 giờ, cô giáo ở trường đến gọi thì thấy nữ sinh có mở mắt nhưng không dậy, lơ mơ, không trả lời. Nhìn trên giường N. nằm, cô giáo phát hiện 1 hộp thuốc an thần Rotudin 30mg, trong thùng rác có vỉ 10 viên thuốc đã bóc hết vỏ.

Ngay lập tức, trẻ được đưa vào bệnh viện địa phương điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc an thần Rotundin, sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên. Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé mê sâu, thang đánh giá tri giác (Glasgow) 3 điểm, đồng tử 2 bên đều 2mm và không phản xạ ánh sáng.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi ngộ độc thuốc an thần Rotudin vào giờ thứ 3 sau khi sử dụng. Ekip điều trị tiến hành đặt nội khí quản và cho nữ sinh thở máy, rửa dạ dày, sử dụng than hoạt để loại bỏ thuốc Rotudin ra khỏi cơ thể. Bệnh nhi cũng được truyền dịch nhằm bù đắp lượng dịch và điện giải bị mất do ngộ độc.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nữ sinh hôn mê sâu, phải điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ cải thiện dần, tỉnh táo, nhận biết được xung quanh, tự thở khá và cai máy thở thành công. Hiện tại, bệnh nhi được khám và tư vấn tâm lý, để hỗ trợ vượt qua cú sốc tinh thần.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm đến phát triển tâm sinh lý của con em, bên cạnh việc học tập văn hóa.

Đối với nhà trường, nên phối hợp với chuyên gia tâm lý học đường để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, từ đó kịp thời phát hiện các vấn đề tâm lý và hỗ trợ trẻ.