Ngày 1/4, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, thời gian qua, các bác sĩ Khoa Bỏng - Tạo hình đã kết hợp cùng Khoa Phẫu thuật sọ não của đơn vị điều trị một trường hợp biến chứng nặng sau can thiệp thẩm mỹ.

Nguy kịch sau hút mỡ bụng, cấy mỡ tự thân

Trước đó, nữ bệnh nhân tên Đ. (sinh năm 1993, quê Cần Thơ) đã thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng và cấy mỡ tự thân vào hai bên thái dương tại một phòng khám thẩm mỹ tư nhân. Khoảng 60 phút sau thủ thuật, cô gái xuất hiện tình trạng mệt mỏi, tiếp xúc chậm, không nói được và yếu nửa người phải.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 tối cùng ngày, với chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não cấp tính bán cầu trái giờ thứ 3 do thuyên tắc mỡ, biến chứng sau thủ thuật bơm mỡ tự thân vùng thái dương.

Theo BSCKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng - Tạo hình, biến chứng thuyên tắc mỡ sau cấy mỡ tự thân là tình trạng hiếm gặp (tỷ lệ chỉ 1/1.000 ca), nhưng khi xảy ra thì hậu quả rất nặng.

Sau hai ngày điều trị, cô gái phù não tăng nặng. Hình ảnh CT sọ não cho thấy, tình trạng nhồi máu diện rộng bán cầu trái gây đẩy lệch đường giữa, cần mở sọ giải áp cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tắc nghẽn động mạch thái dương. Kết quả giải phẫu bệnh phù hợp với chẩn đoán thuyên tắc mỡ.

Sau ca mổ giải áp, bệnh nhân dần cải thiện tri giác, tổn thương nhu mô não giảm dần trên hình ảnh học và được chuyển ra khỏi khoa Hồi sức sau 13 ngày điều trị tích cực.

Cô gái nguy kịch và biến dạng vùng đầu nặng nề sau phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: BV).

Di chứng nặng nề và thách thức phục hồi thẩm mỹ

Khi xuất viện, bệnh nhân vẫn còn yếu nửa người phải cũng như gặp khó khăn trong vận động, phát âm và nhận thức. Đặc biệt, vùng thái dương - đỉnh trái của cô gái xuất hiện khuyết sọ diện rộng kèm sẹo giãn gây mất tóc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh.

Sau nhiều đợt vật lý trị liệu phục hồi chức năng, bệnh nhân từng bước cải thiện tình trạng vận động. Nhưng bài toán khó hơn đặt ra cho ê-kíp điều trị là việc vá khuyết sọ vùng thái dương, xử lý sẹo giãn diện rộng, phục hồi tóc và thẩm mỹ vùng da đầu cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ lựa chọn phương án đặt túi giãn da vùng đầu còn tóc, sau đó kết hợp vá sọ bằng lưới titan rồi chuyển vạt da để che phủ toàn bộ vùng khuyết.

BSCKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng - Tạo hình, trưởng ê-kíp phẫu thuật cho biết, tháng 11/2025, bệnh nhân được phẫu thuật đặt túi giãn da 450cc. Túi được bơm định kỳ nhằm tăng dần diện tích da đầu có tóc, chuẩn bị cho giai đoạn tạo hình tiếp theo.

Hai tháng sau, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật vá màng sọ, cắt bỏ sẹo giãn diện rộng 90cm², lấy túi và chuyển vạt da đầu có tóc che phủ vùng khuyết.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, vạt da đầu của bệnh nhân hồng ấm, tưới máu tốt, các nang tóc sống hoàn toàn và che phủ trọn vẹn vùng khuyết sẹo, tri giác cũng cải thiện. Hiện tại, bệnh nhân đã xuất viện, sinh hoạt ổn định và dần trở lại cuộc sống bình thường.

Vùng đầu của bệnh nhân dần hồi phục, không còn khuyết hổng sau quá trình điều trị (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Hùng, giãn da là kỹ thuật ngoại khoa hiện đại, dựa trên nguyên lý sinh học tự nhiên của cơ thể. Khi tiến hành, túi giãn được đặt dưới da và bơm từ từ theo thời gian, giúp tăng sinh và mở rộng diện tích da tại chỗ.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là tạo ra vùng da mới có đặc tính tương đồng hoàn toàn với vùng khuyết. Kỹ thuật giãn da đặc biệt hiệu quả trong phục hồi da đầu, vì vẫn giữ được tóc tự nhiên, giảm tối đa nguy cơ thải ghép và biến chứng so với ghép da từ vùng khác.

Bác sĩ khuyến cáo, thủ thuật can thiệp thẩm mỹ phải thực hiện tại các bệnh viện hoặc cơ sở đã được Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành cấp phép danh mục kỹ thuật, đồng thời phải do bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và trình độ chuyên môn đảm nhiệm.

"Mọi can thiệp y khoa đều tiềm ẩn những rủi ro và tai biến. Vì vậy, người dân cần được tư vấn kỹ lưỡng để có nhận thức đúng đắn, hướng tới việc làm đẹp an toàn, chuẩn mực, cá nhân hóa và không lạm dụng”, bác sĩ Hùng nói.