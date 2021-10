Top 4 món ăn vặt cho con làm với sữa tươi từ Úc & New Zealand

Hãy nhớ, việc lựa chọn sữa luôn là điều cốt lõi để giúp món ngon được "thăng hạng". Xin gợi ý cho mẹ 4 món ngon dưới đây được làm cùng sữa tươi tiệt trùng nguyên kem của Meadow Fresh với thành phần 100% sữa tươi nguyên chất nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand. Đặc biệt, sữa có vị thơm mát tự nhiên, giúp món ăn thêm ngon nhưng không ngán ngấy.

Sữa chua - dễ làm, ngon miệng, cho đường ruột con thêm khỏe

Sữa chua là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình và được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày. Trong sữa chua có hàm lượng lợi khuẩn probiotic có tác dụng cải thiện sức khỏe đường ruột, giúp bé ăn ngon và tiêu hóa tốt.

Cách làm sữa chua cũng khá đơn giản với thành phần chính là sữa tươi tiệt trùng. Mẹ chỉ cần đun ấm sữa tươi, thêm đường tùy sở thích và khuấy cho đường tan hết, đến khi hỗn hợp đạt nhiệt độ từ 70-80 độ C thì tắt bếp và đem ủ cho lên men khoảng 7-8 tiếng (mẹ lưu ý không để hỗn hợp quá nóng vì sẽ làm mất dưỡng chất trong sữa). Sản phẩm sữa chua sẽ càng thêm thành công khi mẹ có thể úp ngược ra đĩa mà sữa chua vẫn giữ được tạo hình, không bị vỡ. Để món sữa chua luôn nằm trong danh sách món ngon trẻ thích, bố mẹ có thể kết hợp với nhiều loại trái cây khác nhau để cho ra nhiều hương vị phù hợp với sở thích của con.

Trà sữa nhà làm - món dinh dưỡng khoái khẩu được lòng cả nhà

Trà sữa là thức uống ưa thích với cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nhiều mẹ hạn chế cho con uống trà sữa mua ngoài vì lo ngại không kiểm soát được nguồn gốc nguyên liệu, cũng như hàm lượng, thành phần, cách pha chế trà sữa quá ngọt không tốt cho con. Để chiều sở thích của con, thay vì mua ngoài, mẹ có thể thử sức làm trà sữa tại gia, biết đâu lại "đắt hàng" hơn cả mua ở tiệm. Các bước làm trà sữa cũng không hề phức tạp. Chỉ với 2 công đoạn: Ủ trà trong nước nóng khoảng 80-90 độ C và nấu nước trà đã lọc cùng sữa tươi và đường, mẹ đã cho ra một "siêu phẩm" thật ngon mà không phải lăn tăn về chất lượng nguyên liệu nữa. Để cho món thức uống thêm phần hấp dẫn, mẹ có thể làm thêm trân châu dai giòn ăn kèm để bé hứng thú hơn, tuy nhiên mẹ cần cân nhắc về độ tuổi khi cho bé ăn trân châu nhé.

Sữa tươi gạo rang - dinh dưỡng cho con, dáng thon cho mẹ

Không chỉ cung cấp nguồn tinh bột hàng ngày, gạo còn có nhiều thành phần vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể. Dù nhà chỉ còn gạo và sữa, thì mẹ vẫn có thể "biến hóa" thành món sữa tươi gạo rang thơm ngon, thanh mát, cung cấp nhiều dưỡng chất cho trẻ chỉ sau 30 phút rang gạo và nấu sữa.

Ngoài gạo trắng, mẹ có thể sử dụng gạo lứt, vừa đổi vị cho con, vừa giúp mẹ giữ dáng, đẹp da.

Pudding sữa tươi trân châu đường đen - mềm mịn, thơm béo cả nhà đều ưng

Với sự kết hợp từ pudding sữa tươi thơm ngon cùng trân châu đường đen dai giòn ngọt ngào, món pudding sữa tươi trân châu đường đen mang đến sự lạ miệng và kích thích vị giác từ người lớn đến trẻ nhỏ. Món này xứng đáng ở vị trí Top 1 món ngon cùng sữa tươi không chỉ bởi cách làm đơn giản, mềm mịn kích thích vị giác, mà thành phần chính lại là sữa tươi giúp bé bổ sung thêm dưỡng chất.

Từ sữa tươi và một ít gelatin lá đã ngâm, cộng thêm thao tác nấu hỗn hợp đến khoảng 70-80 độ C và để tủ lạnh khoảng 4 giờ là mẹ đã có món pudding sữa tươi mềm mịn. Mẹ cũng có thể tự làm trân châu bằng bột năng và ca cao.

Những "bữa ăn vặt 100 điểm" không chỉ giúp bé tăng hứng thú ăn uống mà còn có thể bổ sung dinh dưỡng cho con. Thành phần sữa tươi nguyên kem của Meadow Fresh không những đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng mà còn có hương vị thơm ngon tự nhiên, sẽ giúp mẹ làm nên món ngon đúng điệu. Trên đây là một vài gợi ý giúp bố mẹ có thể "hô biến" nhiều món ngon khoái khẩu từ sữa tươi để chiều lòng con ngay khi con chán sữa, thèm món lạ nhé!

Hai quốc gia Úc và New Zealand được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu ôn đới hải dương mát mẻ, không khí trong lành cùng nguồn nước sạch. Nhờ vậy, trên những thảo nguyên rộng lớn hàng trăm hec-ta, cỏ mọc xanh tươi quanh năm. Đàn bò cũng được hưởng lợi, tự do gặm "cỏ lành", không bị nhốt trong chuồng trại, ăn cỏ khô như bò sữa ở một số quốc gia có mùa đông kéo dài. Điều này rất có lợi cho nguồn sữa vì bò được ăn càng nhiều cỏ tươi thì cho ra sữa càng giàu dưỡng chất. Úc và New Zealand còn nổi tiếng bởi mô hình chăm sóc "đàn bò hạnh phúc".

Với lịch sử chăn nuôi bò sữa lâu đời từ năm 1814, hàng triệu nông dân nơi đây có cách thức chăm sóc đàn bò đặc biệt từ thể chất đến tinh thần. Tại Úc, từ năm 2018, ngành nông nghiệp nước này đã đưa việc đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho đàn bò trong suốt cuộc đời thành trụ cột thứ tư trong cam kết về sự bền vững của ngành sữa. New Zealand còn được tổ chức nông nghiệp Corteva Agriscience (Anh) công nhận có khung phúc lợi động vật tốt bậc nhất thế giới.