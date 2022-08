Toàn cảnh 3 dịch bệnh "nóng" nhất đang hoành hành tại Hà Nội

Covid-19, cúm A và sốt xuất huyết là 3 dịch bệnh đang cùng lúc diễn biến phức tạp tại Hà Nội trong thời gian gần đây.

Covid-19 đang âm thầm leo thang tại Hà Nội và trên cả nước. Trong tuần 29, Hà Nội ghi nhận 1.206 ca mắc mới. Đáng chú ý, trong giai đoạn này, một tỷ lệ lớn bệnh nhân là các trường hợp tái nhiễm lần 2, thậm chí là lần 3.

Dù đã từng mắc Covid-19 và thậm chí là tiêm phòng vaccine nhưng nhiều người mô tả các triệu chứng khi tái nhiễm không kém gì lần đầu.

Chị Hường (25 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đã tiêm 3 mũi vaccine Covid-19 lại là cựu F0 từng nghĩ rằng, đại dịch không còn là mối đe dọa cho đến khi bị tái nhiễm lần 2.

"Khi bắt đầu có triệu chứng ho, đau đầu tôi cứ tưởng rằng mình bị cúm A, do đọc báo thấy dịch đang bùng phát. Tuy nhiên, khi làm xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện mới phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Lần mắc Covid-19 thứ 2 này mệt không hề kém gì lần đầu. Tôi phải nghỉ nằm liệt giường 4 ngày vì đầu đau như búa bổ không làm được gì", chị Hường cho hay.

Thực tế ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong thời gian gần đây số bệnh nhân Covid-19 nặng từ các tỉnh chuyển lên tăng nhanh. Có nhiều thời điểm, khoa Hồi sức tích cực của cơ sở y tế này gần kín giường.

Trong số này đa phần bệnh nhân đều phải can thiệp thở máy, HFNC, thở oxy mask với liều lượng oxy cao. Hầu hết bệnh nhân là người lớn tuổi và/hoặc mang trong mình bệnh nền như: phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, bệnh tim mạch, HIV.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở này, có một nhóm những người không tiêm/tiêm không đủ mũi vaccine, có tỷ lệ diễn biến nặng cao hơn so với những người tiêm vaccine đầy đủ.

Cũng theo chuyên gia này, đối với Covid-19 nói riêng và các loại virus corona nói chung thường có đặc điểm là sức đề kháng không bền.

Do đó, sau khi mắc bệnh hoặc được tiêm vaccine qua một thời gian nhất định thì kháng thể sẽ giảm đi và có nguy cơ tái nhiễm trở lại.

Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến ngày 22/7, Hà Nội đã tiến hành giải trình tự gen 287 mẫu bệnh phẩm dương tính tại cộng đồng, trong đó biến thể Omicron vẫn là biến thể chiếm ưu thế hiện đã được phát hiện tại 30/30 quận huyện với 265/287 mẫu (92,3%) nhiễm biến thể Omicron; còn lại 22/287 mẫu (7,7%) nhiễm biến thể Delta.

Đối với biến thể Omicron, dòng BA.2 chiếm ưu thế với 150/265 mẫu (56,6%); còn lại BA.2.3 (81 trường hợp chiếm 30,6%); BA.2.3.2 (19 trường hợp chiếm 7,2%); BA.1 (5 trường hợp chiếm 1,9%); BA.1.1 (5 trường hợp chiếm 1,9%), BA.5 (3 trường hợp chiếm 1,1%); BA2.1 (1 trường hợp chiếm 0,4%); BA.2.17 (1 trường hợp chiếm 0,4%).

Dự định sẽ chỉ dừng lại ở mũi tiêm thứ 3 nhưng khi thấy Covid-19 bùng phát trở lại, nhiều bạn bè tái nhiễm có triệu chứng nặng không kém gì lần đầu, chị N.T.C. (28 tuổi, địa chỉ tại Bùi Xương Trạch, Hà Nội) vội "quay xe" đi tiêm mũi 4.

"Thú thực tôi chỉ định tiêm 3 mũi vì cũng lo ngại phản ứng phụ khi tiêm dày quá. Thế nhưng, thời gian qua đọc báo thấy tình hình Covid-19 căng thẳng trở lại, nhiều biến chủng mới vào Việt Nam nên quyết định đi tiêm mũi 4 cho an tâm", chị C. cho hay.

Khi Covid-19 có dấu hiệu "leo thang" trở lại trên địa bàn Thủ đô, số lượng người dân đăng ký đi tiêm mũi nhắc lại đã tăng vọt so với giai đoạn dịch hạ nhiệt trước đó.

Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo ngành y tế quận Thanh Xuân cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến số lượng người đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tăng cao thời gian gần đây.

"Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là người dân ý thức được dịch Covid-19 đã leo thang trở lại sau một thời gian hạ nhiệt. Bên cạnh đó, nhiều người đến nay mới đủ điều kiện tiêm chủng do đợt tiêm trước mắc Covid-19", vị lãnh đạo này cho hay.

Về vấn đề này, theo BS Phạm Văn Phúc - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện thời gian tiêm mũi 3 của đại bộ phận người dân đã quá 6 tháng. Do đó, việc tiêm vaccine Covid-19 mũi 4 có ý nghĩa rất quan trọng để bổ sung "lá chắn" trước dịch bệnh.

Việc tiêm vaccine nhắc lại đúng kỳ hạn đặc biệt quan trọng với những đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền.

Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua ghi nhận tình trạng dịch cúm bùng phát mạnh trái mùa. Có 4 chủng virus cúm mùa gồm: A, B, C và D, trong đó virus cúm A và B là 2 chủng chính ở người có thể gây ra các đợt dịch cúm mùa.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thống kê từ đầu năm đến 17/7, Thủ đô đã ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Số ca mắc có xu hướng gia tăng trong 4 tháng trở lại đây, trong tháng 6 đã ghi nhận 887 trường hợp mắc, tăng 60% so với số mắc ghi nhận trong tháng 5.

Theo số liệu báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tổng số bệnh nhân mắc cúm trên địa bàn Hà Nội điều trị tại bệnh viện là 252 trường hợp, bệnh nhân ghi nhận chủ yếu ở nhóm đối tượng trẻ dưới 5 tuổi (chiếm 44,1%), tiếp đó là nhóm tuổi 18-49 tuổi (chiếm 39,7%).

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân mắc cúm A mà Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận có nhiều trường hợp thuộc các chùm ca bệnh tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn có ngày ghi nhận đến 20 bệnh nhân mắc cúm A, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ các năm.

Về nguyên nhân có sự bùng dịch bất thường này, các chuyên gia cho rằng một phần có thể là do thời tiết năm nay khá bất ổn.

Sau một lần đi làm đồng trở về, bà H.T.G., 74 tuổi (sống tại Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ có biểu hiện mệt mỏi.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, hàng loạt triệu chứng ập đến khiến bà trải qua trận ốm nhớ đời.

"Cả đời người, tôi chưa bao giờ bị ốm thế này", bà G. chia sẻ, "Tôi bị rát cổ đến không ăn được, sốt liên miên không dứt, người mệt mỏi như rã xương ra".

Bà G. sau đó được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám, được chẩn đoán mắc cúm A và được chỉ định điều trị nội trú. Các bác sĩ cũng xác định bà bị tổn thương phổi.

Theo BS Phạm Thị Kiều Loan - Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Nội, bệnh cúm mùa đặc trưng bởi sự khởi phát đột ngột của các triệu chứng như: sốt, ho, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, đau họng và chảy nước mũi. Tuy nhiên không phải trường hợp nào mắc cúm đều có đầy đủ các triệu chứng của bệnh, ước tính có khoảng 75% các ca nhiễm cúm không có triệu chứng điển hình.

Tuy nhiên, bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong đặc biệt ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh như: người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính (như bệnh mạn tính ở tim, phổi, thận, gan hoặc máu), phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi và người có tình trạng ức chế miễn dịch (như HIV/AIDS, đang điều trị hóa chất hoặc Corticosteroid).

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội cũng đang vào mùa với diễn biến phức tạp. Một điểm bất thường của diễn biến dịch sốt xuất huyết tại miền Bắc trong năm nay, theo đánh giá của các chuyên gia, là bùng phát muộn hơn các năm.

Trong tuần 29, Thủ đô ghi nhận 52 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 20 quận/huyện; 40 xã/phường/thị trấn. Trong đó, 3 quận/huyện có nhiều ca bệnh nhất trong tuần là: Ba Đình (5 ca), Mê Linh (5 ca), Long Biên (5 ca). Còn lại các quận huyện khác đều ghi nhận số mắc dưới 5 trường hợp.

Cộng dồn trong năm 2022, Thủ đô có 394 ca sốt xuất huyết được ghi nhận, chưa có ca tử vong; tăng so với số mắc cùng kỳ năm 2021 (340 ca mắc, 0 tử vong).

Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện; 197/579 xã, phường, thị trấn. Túyp virus Dengue lưu hành là DENV1 và DENV2.

Từ đầu năm đến nay, Thành phố cũng xuất hiện 35 ổ dịch tại 15 quận, huyện, 30 xã phường.

Hiện tại còn, 2 ổ dịch đang hoạt động có nhiều bệnh nhân: thôn Phú Nhiêu, Quang Trung, Phú Xuyên (31 bệnh nhân), thôn Tháp Thượng, Song Phượng, Đan Phượng (8 bệnh nhân).

Bệnh nhân nam, 35 tuổi, được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng đau đầu, sốt cao và co giật. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã sốt ngày thứ hai, có lúc lên tới 40 độ C.

Tại bệnh viện, nam bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và chuyển tiếp sang phòng khám sàng lọc của bệnh viện. Bệnh nhân được tầm soát và ghi nhận thêm bệnh nền sốt xuất huyết đang diễn biến trong khoảng từ 1-5 ngày.

Về trường hợp này, ThS.BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn nhận định: "Sốt xuất huyết và Covid-19 đều là bệnh do virus gây ra nên các triệu chứng được chồng lấp khiến bệnh tăng nặng. Do đó, với những bệnh nhân sốt xuất huyết trên nền mắc Covid-19 thì bệnh thường tiến triển nặng hơn, sốt cao hơn, tình trạng mệt mỏi hơn và kéo dài thời gian điều trị, so với các ca mắc Covid-19 thông thường".

Nội dung: Minh Nhật

Thiết kế: Đỗ Diệp

Ảnh: Mạnh Quân - Minh Nhân

