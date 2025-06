Hội thảo K2 & D3: Tối ưu hóa chiến lược nâng tầm chiều cao cho trẻ

Tại sự kiện, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhấn mạnh, chất lượng vi chất, đặc biệt là K2 và D3 phải bắt đầu từ gốc: nguyên liệu đạt chuẩn, công nghệ sản xuất hiện đại và kiểm soát độ ổn định nghiêm ngặt.

Góc nhìn chuyên gia: Vai trò độc lập của K2 và tiêu chuẩn sản xuất toàn diện

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo chất lượng vi chất, trong bối cảnh thị trường hiện nay vẫn còn nhiều sản phẩm thiếu ổn định, đặc biệt là với các vi chất dễ phân hủy như Vitamin K2 và D3.

Trong bài phân tích, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, Vitamin K2 (đặc biệt dạng MK-7) là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ sót. Ông dẫn nghiên cứu mới chứng minh rằng trẻ thiếu K2 có nguy cơ thấp còi cao hơn 1.535 lần so với nhóm đủ K2, ngay cả khi đã được bổ sung canxi và D3. Vitamin K2 giúp kích hoạt Osteocalcin và MGP gắn canxi đúng vị trí trong xương, giảm thiểu lắng đọng sai ở mô mềm. Vì vậy, ông kiến nghị cần đưa D3 và K2 vào các chương trình dinh dưỡng cộng đồng với nguyên liệu rõ nguồn gốc và bằng chứng lâm sàng.

TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam có bài phân tích chuyên sâu về vitamin K2.

GS.TS Nguyễn Ngọc Chiến - Viện trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia trình bày tổng quan hệ tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm bổ sung K2 và D3: từ nguyên liệu tinh khiết, tiêu chuẩn GMP-WHO, FSSC 22000, đến yêu cầu độ ổn định theo ICH và bao bì đóng gói chống oxy hóa, bảo vệ hoạt chất khỏi ánh sáng và không khí. Ông nhấn mạnh rằng: “Sản phẩm chất lượng không thể bắt đầu từ bao bì, mà bắt đầu từ nguyên liệu chuẩn hóa, công nghệ sản xuất hiện đại và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt”.

GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội trình bày chủ đề: “Chất lượng của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dưới góc nhìn của nhà bào chế”.

Chất lượng bắt đầu từ nguyên liệu và công nghệ sản xuất

Ông Marco Atanassi - đại diện Gnosis by Lesaffre (đơn vị tiên phong toàn cầu trong công nghệ Vitamin K2 sinh học) có bài chia sẻ về MK7, hoạt chất K2 tự nhiên từ lên men chủng Bacillus subtilis, đã chứng minh độ ổn định và sinh khả dụng trong 22 nghiên cứu lâm sàng. Ông cũng lưu ý: “Chỉ K2 được sản xuất bằng công nghệ lên men sinh học mới có thể xem là tự nhiên và đủ tiêu chuẩn sử dụng trong các sản phẩm dành cho trẻ”.

Ông Marco Atanassi - đại diện Tập đoàn Gnosis by Lesaffre - một trong những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng Vitamin K2 sinh học.

Ông Jernej (Nejc) Klopčič – Giám đốc phát triển kinh doanh của PharmaLinea (Slovenia) cho biết: “Với trẻ nhỏ, chất lượng không cho phép sai số dù là nhỏ nhất. PharmaLinea áp dụng hệ thống kiểm tra toàn diện từ nguyên liệu, bao bì, vi sinh, đến đánh giá độ ổn định suốt 24 tháng. Sản phẩm được đóng gói trong lọ thủy tinh tối màu, môi trường kiểm soát nhiệt độ và gắn mã truy xuất”.

LineaBon K2 + D3: Giải pháp tiên phong đáp ứng tiêu chí ESQ

Cũng tại hội thảo, thương hiệu LineaBon được nhắc đến như một đại diện tiêu biểu ứng dụng chuẩn mực cao trong phối hợp K2 & D3. Sản phẩm LineaBon K2+D3 sử dụng Vitamin K2 từ Gnosis by Lesaffre (Pháp) và Vitamin D3 tự nhiên từ Lycored (Mỹ), đáp ứng hệ tiêu chí ESQ (Efficacy - Safety - Quality) (Hiệu quả - An toàn - Chất lượng) theo hướng dẫn WHO.

Không chỉ chú trọng hiệu quả lâm sàng, LineaBon còn tối ưu sinh khả dụng và độ ổn định thông qua bao bì bảo vệ, van một chiều, kiểm soát chặt chẽ khâu bảo quản trong môi trường khí hậu nhiệt đới.

LineaBon K2 + D3: Giải pháp khoa học đáp ứng tiêu chí ESQ.

Với cách tiếp cận toàn diện từ nguyên liệu, công nghệ, tiêu chuẩn, phân phối, hội thảo chuyên đề: “Vitamin K2 & D3 - Hiệu quả từ nguyên liệu, công nghệ sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng” không chỉ cung cấp góc nhìn khoa học chuyên sâu mà còn mở ra định hướng lựa chọn sản phẩm vi chất đúng, đủ, hiệu quả và bền vững cho tương lai phát triển thể chất của trẻ em.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LineaBon K2+D3 có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1256/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 19/6/2024. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hỏi ý kiến bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thương nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Minh.

Địa chỉ: số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội