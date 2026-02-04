Tin mừng cho người muốn tỉnh táo mà không cần cà phê

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí NEJM Evidence cho thấy Solriamfetol, một loại thuốc đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt, có khả năng giúp những người làm ca sáng sớm giảm buồn ngủ và duy trì sự tỉnh táo tốt hơn đáng kể so với nhóm dùng giả dược.

Solriamfetol đã được FDA phê duyệt để điều trị buồn ngủ (Ảnh minh họa: Unsplash).

Tiến sĩ Charles Czeisler, Trưởng khoa Y học Giấc ngủ và Nhịp sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Brigham (Boston, Mỹ), nhận định rằng việc sử dụng thuốc có thể giúp người lao động duy trì trạng thái tỉnh táo trong suốt ca làm việc 8 tiếng, từ đó cải thiện hiệu suất, giảm nguy cơ mất an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Solriamfetol được FDA phê duyệt từ năm 2019 để điều trị tình trạng buồn ngủ ban ngày ở bệnh nhân ngưng thở khi ngủ hoặc mắc chứng ngủ rũ. Cơ chế hoạt động của thuốc là tăng cường hoạt động của dopamine và norepinephrine, hai chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong việc duy trì sự tỉnh táo của não bộ.

Đặc điểm "không kích thích" này giúp người dùng tỉnh táo trong nhiều giờ mà không ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ sau đó, một vấn đề thường gặp khi lạm dụng cà phê hoặc các chất kích thích khác.

Nghiên cứu đặc biệt tập trung vào những người làm việc ca sáng sớm, từ 3 đến 7 giờ sáng. Tiến sĩ Kirsi-Marja Zitting, nhà nghiên cứu về giấc ngủ và nhịp sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Brigham, giải thích rằng đây là khung giờ mà não bộ vẫn được lập trình để ngủ, khiến việc duy trì sự tỉnh táo trở nên cực kỳ khó khăn.

Ngoài ra, nhiều lao động ca sớm còn gặp khó khăn trong việc ngủ đủ giấc, tạo nên "gánh nặng kép" cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trong nghiên cứu, 78 người làm ca sáng sớm bị buồn ngủ quá mức đã được theo dõi trong 4 tuần. Một nửa số người tham gia sử dụng solriamfetol vào mỗi ngày làm việc, trong khi nhóm còn lại dùng giả dược.

Kết quả cho thấy nhóm dùng solriamfetol có nguy cơ buồn ngủ trong lúc làm việc thấp hơn khoảng 4 lần so với nhóm dùng giả dược. Đồng thời, họ cũng ghi nhận mức độ hoạt động tổng thể và năng suất lao động được cải thiện rõ rệt.

Tiến sĩ Czeisler nhấn mạnh rằng đây là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên tập trung đánh giá điều trị rối loạn giấc ngủ do làm việc theo ca ở nhóm lao động ca sáng sớm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thu hẹp khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe cho nhóm lao động đặc thù này.