Thuốc lá - mối đe dọa âm thầm nhưng dai dẳng đối với sức khỏe

Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I diễn ra tại Hà Nội ngày 25/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thừa nhận Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Trong đó, thuốc lá là một trong những yếu tố gây hại lớn với những tác động âm thầm, kéo dài và hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu có thể phòng tránh được. Mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Việt Nam, gây tổn thất nặng nề về sức khỏe, kinh tế và xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Đặc biệt, khói thuốc lá còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người không hút thuốc, nhất là người bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi, những đối tượng cần được quan tâm bảo vệ.

Vì thế, theo Thứ trưởng, cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức là một sáng kiến rất đáng ghi nhận.

Thứ trưởng đề nghị các cơ sở y tế trong cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; gắn việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá với nâng cao y đức, xây dựng văn hóa bệnh viện, cải thiện chất lượng phục vụ người bệnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, coi đây là một nội dung thiết thực trong chăm sóc, điều trị và quản lý sức khỏe người bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế…

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Ảnh: BTC).

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết việc duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế. Điều này giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động của tất cả nhân viên y tế cũng như người dân đến khám, chữa bệnh.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức cũng mong muốn lan tỏa thông điệp sức khỏe: Mỗi một cá nhân khi đến khám bệnh trong một môi trường y tế sạch sẽ, không khói thuốc sẽ trở thành một "đại sứ" mang ý thức phòng, chống tác hại thuốc lá về với gia đình và cộng đồng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 20 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Tư cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi. Trong đó, giải nhất được trao cho Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).