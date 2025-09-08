"Thủ phạm" trong hồ bơi khiến trẻ bị tổn thương da nặng

Tổn thương da vì đi bơi giải nhiệt

Bé gái được mẹ đưa đi khám trong tình trạng vùng khuỷu tay, khuỷu chân, các nếp gấp kẽ đỏ rát, sưng nề, nổi mẩn và rỉ dịch kéo dài.

Trước đó vài ngày, trẻ tham gia bơi lội tại một hồ bơi công cộng. Vị trí tổn thương nằm tại vùng khuỷu tay, bàn tay - nơi thường xuyên tiếp xúc với thành bể.

Ban đầu, trẻ xuất hiện cảm giác ngứa và nóng rát nhẹ, sau đó tiến triển thành đỏ da, phù nề và rỉ dịch kéo dài.

Các tổn thương không thuyên giảm khi chăm sóc tại nhà, ngược lại lan rộng dần, có biểu hiện kích ứng nặng.

BS Tiến Thành thăm khám cho bệnh nhi (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, đây là trường hợp viêm da tiếp xúc bội nhiễm.

“Dựa trên vị trí tổn thương, thời điểm khởi phát và đặc điểm lâm sàng, nhiều khả năng bệnh nhân đã tiếp xúc với chất gây kích ứng trong môi trường hồ bơi, như clo hoặc các hóa chất sát khuẩn.

Khi vùng da tiếp xúc không được bảo vệ hoặc xử trí kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây nhiễm trùng thứ phát”, BS Tiến Thành nhận định.

Viêm da tiếp xúc là phản ứng viêm xảy ra khi da tiếp xúc trực tiếp với chất kích ứng (như clo, xà phòng, chất tẩy rửa) hoặc chất gây dị ứng trên nền cơ địa bệnh nhân nhạy cảm, hay bị dị ứng (thường có biểu hiện mày đay, viêm da cơ địa…).

Trong môi trường hồ bơi, clo thường được sử dụng để khử trùng nước. Tuy nhiên, nếu nồng độ quá cao hoặc tiếp xúc kéo dài, clo có thể gây khô da, kích ứng, thậm chí làm tổn thương lớp biểu bì.

Cũng theo BS Tiến Thành, viêm da tiếp xúc bội nhiễm thường khởi phát bằng phản ứng viêm nông trên bề mặt da, với các biểu hiện như đỏ, ngứa, rát hoặc nổi mẩn.

Nếu không được điều trị đúng cách, vùng da tổn thương sẽ trở thành "cửa ngõ" cho vi khuẩn, đặc biệt là tụ cầu xâm nhập, gây ra tình trạng bội nhiễm với biểu hiện như rỉ dịch, sưng tấy, mưng mủ hoặc loét nông.

Theo BS Tiến Thành, trẻ em có nguy cơ cao hơn vì da còn mỏng, nhạy cảm và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Việc chà xát, gãi ngứa hoặc sử dụng các biện pháp dân gian như ngâm lá cây, nước muối không đúng cách có thể khiến tình trạng trầm trọng thêm.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi được chỉ định thuốc bôi kháng viêm và kháng khuẩn tại chỗ, ngừng tiếp xúc với nước bể bơi và không sử dụng thêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên vùng da tổn thương.

Không tự ý điều trị

BS Tiến Thành khuyến cáo, trong các trường hợp bị kích ứng sau khi bơi, phụ huynh không nên tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc bôi không phù hợp. Thay vào đó, cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở da liễu chuyên khoa để được chẩn đoán và xử lý đúng phác đồ.

“Việc sử dụng nước lá cây, nước muối tự pha hay các biện pháp dân gian không được kiểm chứng không những không giúp làm dịu da, mà còn có thể gây kích ứng mạnh hơn hoặc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng”, ông nhấn mạnh.

Để hạn chế nguy cơ tổn thương da, người dân cần lưu ý lựa chọn hồ bơi có chất lượng nước đạt tiêu chuẩn, kiểm soát clo và pH hợp lý. Sau khi bơi, nên tắm lại bằng nước sạch, sử dụng sữa tắm dịu nhẹ và dưỡng ẩm da để phục hồi lớp bảo vệ tự nhiên.

Viêm da tiếp xúc bội nhiễm tuy không phải bệnh lý nguy hiểm, nhưng nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách có thể để lại tổn thương dai dẳng, dễ tái phát và gây ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống.

Trong thời tiết nóng ẩm, làn da dễ bị tổn thương, đặc biệt khi tiếp xúc với hóa chất, vi khuẩn hoặc các tác nhân kích ứng từ môi trường.