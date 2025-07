Thu hồi sản phẩm bổ sung canxi, vitamin D3 vì trộn thêm nhiều chất "lạ"

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH dược phẩm & TPCN Hương Hoàng, địa chỉ số nhà 35, ngõ 34 đường Đỗ Lý Khiêm, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là số nhà 35, ngõ 34 đường Đỗ Lý Khiêm, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) với 5 hành vi vi phạm.

Trong đó, Công ty Hương Hoàng có hành vi sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng với công bố.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CANCIVITA D3-GT (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ CANCIVITA D3-GT, số lô LSX: 01.02.25. NSX:12.02.25; HSD: 11.02.28) và số lô 01.06.23 NSX02.06.23 HSD 01.06.26 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Cơ quan chức năng phát hiện, Công ty TNHH dược phẩm & TPCN Hương Hoàng đưa thêm một số thành phần (Dầu cọ, Lecithin, Nipagin, Nipasol, Ethyl Vanilin, Titan dioxyd, Tatrazine lake, Tatrazine) vào lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Ban Quản lý ATTP thành phố Đà Nẵng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố giám sát, thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên trên địa bàn, trường hợp vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.