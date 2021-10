Thông tin mới nhất về tiêm vaccine cho trẻ em và Nanocovax

Dân trí Một số nội dung liên quan đến tiêm vacccine cho trẻ em, Nanocovax, ứng dụng phòng chống Covid-19... đã được chia sẻ tại hội thảo liên quan Nghị định 128 và Quyết định 4800 diễn ra sáng 29/10.

Hội thảo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ diễn ra sáng 29/10. Tại đây, nhiều nội dung được quan tâm, trong đó có vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em, cấp phép Nanocovax, thực hiện Nghị quyết 128 tại các tỉnh thành, ứng dụng phòng chống Covid-19...

Tiêm vaccine cho trẻ em ra sao?

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trước diễn biến dịch bệnh, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, cũng tích cực nghiên cứu, sản xuất vaccine. Hiện Việt Nam có 4 đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Vaccine Nanovax cũng đã và đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng tích cực trong vấn đề ngoại giao vaccine. Dù thế, theo ông, vấn đề cung cầu vaccine giữa các nước trên thế giới khá khó khăn.

Theo hé lộ của lãnh đạo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam tiếp cận được trên 107 triệu liều vaccine, đã tiêm khoảng 78 triệu liều. Việc tiêm chủng được triển khai trên cơ sở hướng dẫn chuyên môn của WHO, các đơn vị sản xuất vaccine. Sau thời gian tổ chức tiêm thì đến nay đạt được tỷ lệ tiêm cơ bản tốt.

Về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết trước mắt sẽ được thực hiện theo tiêu chí có trọng điểm, trước mắt là nhóm 16-17 tuổi, khu vực nguy cơ cao. Về nguồn vaccine, đến nay, Việt Nam có 2 loại được cấp phép có thể tiêm được cho trẻ em là Pfizer và Mordena. Bộ Y tế cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine của cả năm nay và 2022, đề cập rõ đối tượng trong nhóm 12-17 tuổi để báo cáo về Bộ Y tế. Bộ sẽ tiếp cận thông tin báo cáo, tổng hợp và phân bổ.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết ngay chiều 29/10 sẽ tổ chức tập huấn cho các tỉnh thành về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em (Ảnh minh họa: IT).

Dù thế, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, vấn đề tiếp cận vaccine tuy rất tích cực nhưng số lượng về chưa đạt yêu cầu nên khi Bộ tiếp cận thông tin tổng hợp cũng sẽ phải căn cứ vào số vaccine tiếp nhận được, đặc biệt là vaccine tiêm cho trẻ em, diễn biến dịch bệnh của từng địa phương thì sẽ báo cáo để phân bổ cho hợp lý.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết ngay chiều 29/10 sẽ tổ chức tập huấn cho 63 tỉnh, thành về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em.

Đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đến nay tỷ lệ tiêm 2 mũi với người trên 18 tuổi đạt được gần 40%, trên tổng số trên 70 triệu liều vaccine được tiêm. Trước mắt, việc ưu tiên vẫn tập trung tối đa cho người trên 50 tuổi, sau đó mở rộng đến trẻ em. Hiện nay, nhiều địa phương đã rà soát đối tượng, xây dựng triển khai tiêm cho trẻ 16-17 tuổi.

Sẽ thống nhất một ứng dụng quét mã QR từ 1/11

Liên quan đến vấn đề về ứng dụng phòng chống Covid-19, đại diện Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đến 1/11 sẽ có thể thống nhất được công nghệ phòng chống Covid-19. Cụ thể, liên quan đến mã QR, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp thống nhất với Bộ Công an để thống nhất ứng dụng, đi đến đâu cũng quét được. Sắp tới, Bộ sẽ làm việc với Bộ Công an, thống nhất triển khai kỹ thuật để triển khai. Việc thống nhất một mã QR đã có chủ trương và giờ chỉ triển khai thực hiện.

Theo thông tin, đến hiện tại đã có 2 triệu điểm QR code sẵn sàng cho ứng ứng dụng.

Hiện người dân cả nước vẫn băn khoăn trong việc dùng một ứng dụng quét mã QR trong phòng chống dịch Covid-19. PC-Covid sẽ được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với các nguồn dữ liệu như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 do Bộ Y tế quản lý và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, ngày 28/10, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thông báo nâng cấp tính năng khai báo di chuyển nội địa của PC-Covid theo hướng phù hợp quy định của Bộ Giao thông vận tải, phát triển thêm tính năng trích xuất thông tin cho các đơn vị được chỉ định của Bộ Giao thông. Cùng ngày, trên cơ sở đó, Bộ Giao thông cũng có quy định điều chỉnh hướng dẫn quy định với hành khách đi lại bằng máy bay. Cụ thể là khách chỉ cần khai báo y tế trên phần khai báo di chuyển nội địa của ứng dụng PC-Covid.

Hộ chiếu vaccine đang ra sao?

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết thêm, vấn đề hộ chiếu vaccine đã được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Bộ Ngoại giao được giao chủ trì phối hợp với các bộ khác. Hơn 72 quốc gia đã công nhận. Còn Việt Nam ngay từ đầu ban hành giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Hộ chiếu vaccine bản chất là giấy chứng nhận tiêm đủ số mũi vaccine theo quy định và Bộ Y tế cũng đã có mẫu, cung cấp cho Bộ Ngoại giao và một số đại sứ quán ở Hà Nội. Giấy sẽ được cập nhật vào nền tảng CNTT để đến đâu có mã QR là kiểm tra sẽ ra.

Về vaccine, ông cho biết người nước ngoài tiêm đủ liều vaccine theo quy định, các bộ đã thống nhất sẽ có đầu mối hướng dẫn cập nhật vào hệ thống để người nước ngoài vào Việt Nam đi đâu cũng quét được QR code.

Tiến độ vaccine Nanocovax

Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin, với vaccine Nanocovax, hiện tại đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, đã thông qua Hội đồng Đạo đức, chuyển sang cho Hội đồng xem xét cấp phép. Tuy nhiên, phía Hội đồng sau khi xem xét hồ sơ để cấp phép thì thấy đơn vị sản xuất vaccine cần cung cấp bổ sung đầy đủ các hồ sơ để hội đồng tiếp tục nghiên cứu và xem xét vấn đề cấp phép này.

Ngọc Anh