Thói quen của nhiều đàn ông Việt gây yếu sinh lý

Theo Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, yếu sinh lý ở nam giới là tình trạng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới với các biểu hiện như: suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, có cảm giác đau đớn khi giao hợp, tần suất xuất tinh giảm, khó có con…

Đàn ông thường có những thói quen và sở thích và hoạt động khác với nữ giới như uống cà phê, rượu bia, hoạt động thể thao quá mức, làm việc nặng nhọc,… Tất cả đều có thể là nguyên nhân dẫn đến yếu sinh lý ở các quý ông.

Xét tổng thể thì yếu sinh lý có thể chia ra thành 4 nhóm nguyên nhân chính là: mạch máu; nội tiết; thần kinh và tâm lý.

- Yếu sinh lí do nội tiết tố là nguyên nhân liên quan chủ yếu đến tuổi tác, do đã có tuổi nên các cơ quan trong cơ thể đã suy yếu dẫn đến việc sản xuất hormone sinh dục testosterone giảm sút gây giảm hưng phấn và ham muốn tình dục, hay do các chất làm giảm khả năng sản xuất hormone này có nhiều trong cơ thể do việc ăn uống không hợp lý.

- Yếu sinh lí do mắc các bệnh lý về chuyển hóa: Các bệnh lý về chuyển hóa như béo phì, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, sẽ tác động không nhỏ đến chức năng sinh lý.

Ngoài ra, các bệnh lý của cơ quan sinh dục như ung thư dương vật, teo tinh hoàn, ung thư tinh hoàn… ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tình dục của nam giới. Các cuộc phẫu thuật hoặc bệnh bẩm sinh về cấu trúc tủy sống, xương chậu sẽ làm tổn thương đến dây thần kinh và mạch máu ở dương vật.

- Yếu sinh lý do chế độ ăn uống và lối sống thiếu khoa học: Chế độ ăn không đầy đủ các chất dinh dưỡng, thường xuyên sử dụng các chất kích thích như cà phê, rượu bia, thuốc lá, ma túy… sẽ gây ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh lý của đàn ông.

Chế độ sinh hoạt không điều độ, thiếu khoa học như lười vận động, lạm dụng việc quan hệ tình dục hoặc thủ dâm thường xuyên khiến cho dương vật hoạt động tần suất cao và xuất tinh liên tục. Lâu dần nam giới sẽ mắc tình trạng xuất tinh sớm, thậm chí là có nguy cơ bị liệt dương.

- Yếu sinh lý do tâm lý căng thẳng: Việc thường xuyên phải đối mặt với những mệt mỏi, áp lực, sang chấn tâm lý… cũng làm ảnh hưởng đến ham muốn và chất lượng tinh trùng.

Vì khi stress, cơ thể sẽ sản xuất ra hormone steroid giúp cơ thể giảm căng thẳng nhưng lại ức chế quá trình sản xuất hormone testosterone nội sinh, làm trì hoãn quá trình sản xuất tinh trùng ở nam giới.

Bạn có thể tự đánh giá tình trạng của mình theo các thang mức độ yếu sinh lí như sau:

- Mức độ nhẹ : Ở mức này thì bạn vẫn hoạt động tình dục được bình thường tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ thấy dương vật không đạt được độ cứng tối đa khi quan hệ tình dục, hoặc mất thời gian lâu hơn chút so với trước đây để có thể tiếp tục hiệp 2 sau khi xuất tinh.

Nếu quý ông bị ở mức này thì cũng đừng nên hoang mang vì lý do có thể do thể trạng đang ở mức mệt mỏi, đừng suy nghĩ để tránh rơi vào trạng thái tâm lý không tốt.

- Mức độ trung bình: Nếu cảm thấy khả năng ham muốn tình dục của mình giảm dần và mỗi khi được kích thích thì cần một khoảng thời gian nhất định dương vật mới cương cứng, tức là quý ông đang bị yếu sinh lý ở mức trung bình. Ở mức độ này bạn cũng có thể đi khám để tìm hiểu nguyên nhân.

- Mức độ nặng: Hầu như các chàng không còn ham muốn tình dục và khi kích thích dương vật vẫn cứ trơ ra. Nếu ở mức này quý ông nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu kỹ càng về nguyên nhân cũng như hướng điều trị.

Muốn điều trị và khắc phục một cách hiệu quả tình trạng yếu sinh lý thì điều đầu tiên là cần phải biết rõ mình đang bị yếu sinh lý ở mức độ nào, sau đó hãy suy xét kỹ càng nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó để có sự thay đổi hợp lý.

Một số lời khuyên là nên bỏ hút thuốc lá, uống ít rượu bia và các chất kích thích, nên ăn uống hợp lý, đầy đủ chất, tránh tự ý sử dụng các thuốc được rao bán trên thị trường hoặc một số thực phẩm chức năng được quảng cáo là có khả năng tăng cường sinh lý nam giới; nên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, không hoạt động quá sức và nghỉ ngơi hợp lý.

Theo dõi và điều trị ổn định các bệnh lý đang mắc phải như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu,… Nếu không thể tìm được nguyên nhân hay tình trạng vẫn không cải thiện thì bạn nên đi khám chuyên khoa để có hướng điều trị thích hợp.