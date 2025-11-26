Thiếu nữ cầu cứu bác sĩ vì hộp quà mỹ phẩm của bạn trai

Món quà 20/10 và những dấu hiệu bất thường sau 3 tuần

Nhân dịp 20/10, N.T.H., 23 tuổi, sống tại Hà Nội, được bạn trai tặng một bộ mỹ phẩm gồm serum làm sáng da và kem dưỡng ban đêm. Hộp quà được gói cẩn thận, bao bì in toàn tiếng nước ngoài.

"Hộp quà được đóng gói cẩn thận, nhìn rất "xịn" nên tôi rất an tâm. Hôm đó về, tôi mở ra dùng luôn, nghĩ đơn giản là quà người yêu tặng thì chắc là đồ tốt", H. chia sẻ.

BS Nguyễn Tiến Thành thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Những ngày đầu, sau khi thoa serum và kem, H. chỉ thấy da hơi căng và rát nhẹ. Cô cho rằng đây là cảm giác bình thường khi dùng sản phẩm có tác dụng "tẩy da chết" hoặc "làm sáng".

Khoảng hai tuần sau, vùng da hai bên má bắt đầu đỏ hơn, dễ kích ứng khi ra nắng hoặc ngồi gần bếp. Thỉnh thoảng có cảm giác châm chích nhẹ, nhưng H. vẫn cố dùng tiếp vì để ý thấy da trắng nhanh, bề mặt bóng hơn.

Đến tuần thứ ba, các mảng đỏ bắt đầu lan rộng lên trán, vùng mũi và cằm. Da khô, dễ bong, nhất là khi rửa mặt hoặc dùng khăn lau. Tối 17/11, H. thấy mặt nóng ran, đỏ rõ rệt, đặc biệt là hai bên má.

"Lúc đó tôi mới thực sự hoang mang, vì chỉ cần soi gương là thấy mặt không còn đều màu như trước, nhiều vùng đỏ hơn phần da xung quanh", cô kể.

Lo lắng, H. quyết định đi khám và kiểm tra lại toàn bộ sản phẩm mình đang dùng.

"Sản phẩm có nhiều dấu hiệu là mỹ phẩm giả"

Thăm khám cho bệnh nhân, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết da H. có biểu hiện của viêm da tiếp xúc dị ứng do sử dụng sản phẩm không phù hợp, nhiều khả năng là mỹ phẩm giả hoặc mỹ phẩm trôi nổi không được kiểm soát chất lượng.

"Bao bì sản phẩm không có tem kiểm định, không có nhãn phụ tiếng Việt, không thể hiện rõ đơn vị nhập khẩu hay phân phối chính thức.

Mẫu mã lại khá giống nhiều dòng mỹ phẩm trôi nổi đang bán trên mạng. Khi xem kết cấu và mùi sản phẩm, chúng tôi nghi ngờ có thể đã bị trộn thêm các hoạt chất mạnh", BS Thành nhận định.

Vùng da tổn thương của bệnh nhân chủ yếu ở má và trán, thể hiện rõ tình trạng hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ.

"Điều đáng tiếc là bệnh nhân vẫn cố dùng thêm nhiều ngày sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, vì nghĩ đó là tác dụng phụ tạm thời trước khi da đẹp hơn", chuyên gia này nói.

Mỹ phẩm giả len lỏi qua quà tặng, hàng xách tay, livestream

Theo BS Nguyễn Tiến Thành, không ít sản phẩm giả hoặc sản phẩm trôi nổi trên thị trường hiện nay bị trộn thêm corticoid hoặc các chất tẩy trắng mạnh. Đặc điểm chung của các sản phẩm này là:

- Làm trắng da rất nhanh trong thời gian đầu.

- Bề mặt da bóng, căng, khiến người dùng hiểu lầm là "da đẹp lên".

- Sau một thời gian, da bắt đầu đỏ, dễ kích ứng, nổi mụn li ti hoặc mụn viêm.

"Corticoid dùng bôi ngoài da nếu lạm dụng, đặc biệt khi dùng trên mặt, có thể gây mỏng da, giãn mạch, rối loạn sắc tố. Khi đó, da rất nhạy cảm và gần như phụ thuộc vào sản phẩm. Ngừng đột ngột sẽ khiến tình trạng bùng phát nặng hơn", BS Thành phân tích.

Không chỉ corticoid, một số mỹ phẩm giả còn có thể chứa kim loại nặng, chất bảo quản nồng độ cao hoặc hương liệu không phù hợp. Những thành phần này khiến da dễ kích ứng, lâu dần có thể gây viêm mạn tính, thậm chí để lại thâm, sạm khó cải thiện.

Thực tế, rất nhiều người chọn mỹ phẩm làm quà trong các dịp lễ, từ Valentine, 8/3 đến 20/10, sinh nhật. Đôi khi, người tặng chỉ quan tâm đến hình thức đẹp, bao bì bắt mắt hoặc trào lưu "hàng xách tay", "hàng giảm giá sâu", mà không kiểm tra kỹ nguồn gốc.

"Có trường hợp mua hàng qua mạng, qua các buổi livestream, dựa vào lời quảng cáo là chính. Người nhận quà lại càng chủ quan hơn, vì tin rằng nếu người thân tặng thì chắc chắn đã chọn đồ tốt. Chính sự tin tưởng này khiến rủi ro tăng lên, nhất là khi sản phẩm không rõ nguồn gốc", BS Thành chia sẻ.

Theo ông, việc mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không đạt chuẩn xuất hiện ngày càng nhiều khiến công tác điều trị cho bệnh nhân khó khăn hơn.

Bác sĩ phải mất thời gian khai thác kỹ lịch sử sử dụng sản phẩm, giải thích tỉ mỉ về cơ chế tổn thương da, đồng thời trấn an tâm lý người bệnh.