Thêm trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai ở Nghệ An

Ngày 26/1, Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) chính thức khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai, Nghệ An. Đây là trung tâm tiêm chủng VNVC thứ 2 tại Nghệ An (sau Trung tâm VNVC TP Vinh) thuộc mạng lưới Hệ thống tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC gồm 59 trung tâm trên khắp cả nước. VNVC Hoàng Mai tọa lạc tại khối 5, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Với diện tích khoảng 1.000m2, gần 20 phòng khám và tiêm, Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai có không gian rộng rãi và quy mô lớn trong khu vực, làm việc kể cả giờ trưa và cuối tuần. Nằm ngay trên trục đường quốc lộ 1A chạy dọc theo trung tâm thị xã, VNVC Hoàng Mai giúp người dân thuận tiện vì tiêm chủng ngay gần nhà. Quy trình tiêm chủng an toàn, đảm bảo phòng dịch, tuân thủ 5K sẽ giúp bố mẹ an tâm khi đưa con đến đây.

VNVC Hoàng Mai được đầu tư khang trang, hiện đại, chất lượng phục vụ theo hướng "5 sao".

Khoảng trống miễn dịch do lo sợ Covid-19, lỡ lịch tiêm

Nghệ An là một trong những tỉnh thành ở Việt Nam có sự xuất hiện của 2 bệnh dịch nguy hiểm: bạch hầu và viêm màng não, chỉ cách nhau vài tháng trong năm 2021. Theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, nhiều ổ dịch xuất hiện báo động khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng vẫn còn tồn tại, do người dân lãng quên vaccine trong nhiều năm, hoặc xem nhẹ mức độ nguy hiểm của các bệnh dịch đã từng xảy ra như cúm, bạch hầu, ho gà, sởi…

Do đó, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vốn được bảo vệ bằng vaccine sẽ có thể quay trở lại trong mùa đông - xuân, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán khi thời tiết thay đổi, lượng người du xuân đông, giao lưu tiếp xúc thường xuyên…

Chị Oanh, 28 tuổi, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết: "Covid-19 khiến con trai 2,5 tuổi của tôi bị lỡ lịch tiêm vaccine ở thời điểm khó khăn về di chuyển giữa các vùng. Các điểm tiêm dịch vụ quanh đây vẫn chưa có đủ vaccine, không gian còn chật hẹp. Được tin VNVC về Hoàng Mai gia đình tôi rất vui, sáng nay cả nhà đã đến tiêm cúm và đăng ký vaccine phòng viêm phổi Prevenar 13".

VNVC Hoàng Mai cung ứng đầy đủ các vaccine phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho cả trẻ em và người lớn.

VNVC Hoàng Mai có đầy đủ vaccine phòng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm quay lại

Ông Trần Mai Tú - Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai cho biết, sự ra đời của VNVC Hoàng Mai kịp thời cung cấp đầy đủ loại vaccine phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn, kể cả các loại vaccine đang "hot" nhất hiện nay như vaccine 5 trong 1 Pentaxim, 6 trong 1 Infanrix Hexa/Hexaxim; vaccine ngừa cúm, phế cầu (Prevenar 13), viêm gan B, viêm não Nhật Bản, ho gà - bạch hầu - uốn ván; Gardasil ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh do virus HPV…

Theo ông ông Trần Mai Tú, toàn bộ vaccine được nhập từ các hãng vaccine, tập đoàn dược phẩm hàng đầu trong nước và thế giới; mức giá bình ổn hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp như tại TPHCM, Hà Nội...

VNVC Hoàng Mai thuộc Hệ thống tiêm chủng VNVC - là hệ thống trung tâm tiêm chủng tại Việt Nam sở hữu hệ thống dây chuyền bảo quản vaccine đạt chuẩn GSP, toàn bộ vaccine được bảo quản trong nhiệt độ 2-8 độ C theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các phòng tiêm được trang bị tủ giữ vaccine chuyên dụng, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người sử dụng.

Ngoài cơ sở vật chất khang trang, VNVC Hoàng Mai được đầu tư phòng chờ rộng rãi, phòng khám, khu vui chơi cho trẻ em, phòng chờ sau tiêm, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã cho bé… nhiều tiện ích như wifi, nước uống sạch, khăn giấy ướt, bỉm tã cho bé… Mỗi khách hàng đều được cấp miễn phí một mã số định danh giúp dễ dàng lưu thông tin, tra cứu lịch sử tiêm chủng, theo dõi lịch sử tiêm chủng trọn đời, nhắc lịch tiêm tự động.

Bác sĩ VNVC khám sàng lọc trước tiêm, đảm bảo đúng quy trình tiêm chủng an toàn.

Cũng như các trung tâm khác của hệ thống, VNVC Hoàng Mai cam kết bình ổn giá vaccine trong cả thời điểm dịch bệnh hay khan hiếm; chính sách Mua gói vaccine trả góp không lãi suất trong 6 tháng nhằm mang lại cơ hội tiêm chủng cho tất cả người dân, dù ở bất cứ nơi đâu và tiêm ở bất kỳ thời gian nào.

VNVC Hoàng Mai dành nhiều ưu đãi nhân dịp khai trương (từ 26/1 - 28/2/2022) như ưu đãi 5% cho khách hàng khi mua các gói vaccine cho trẻ em, trẻ tiền học đường, tuổi vị thành niên, người trưởng thành, phụ nữ chuẩn bị mang thai; tặng quạt nhựa, túi giữ nhiệt, balo.