Thay vì tiêm botox, bạn hãy ăn 8 loại thực phẩm phổ biến này

Cuộc hành trình tìm kiếm nguồn suối tươi trẻ có thể là một hành trình tốn kém.

Huyết thanh retinol, mặt nạ bổ sung collagen, phương pháp chăm sóc da bằng ánh sáng đỏ, phương pháp điều trị thẩm mỹ đều không hề rẻ. Nhưng trước khi chi nhiều tiền hơn cho việc chăm sóc da, bạn nên cân nhắc đến chế độ ăn uống của mình.

Chia sẻ trên HuffPost, Bác sĩ da liễu Anna Chacon cho biết, chế độ ăn uống kém dẫn đến nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, da khô và da lão hóa sớm. Và điều ngược lại cũng đúng, chế độ ăn bao gồm các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Baertschi cho biết thêm, nhìn chung, chế độ ăn nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và đủ nước là lời khuyên về chế độ ăn uống tốt nhất cho quá trình lão hóa khỏe mạnh, cũng như hạn chế rượu, ngủ đủ giấc và duy trì hoạt động.

Dưa hấu

Ngoài việc cung cấp nước, dưa hấu còn là nguồn chất chống oxy hóa cực tốt (Ảnh minh họa: Internet).

"Hydrat hóa đóng vai trò rất lớn trong vẻ ngoài của làn da bằng cách góp phần tạo nên độ đàn hồi, sản xuất collagen, lưu thông máu và tái tạo các tế bào da mới.

Do đó, việc tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng nước cao hơn sẽ góp phần vào hàm lượng nước tổng thể của cơ thể", chuyên gia dinh dưỡng Allyson Brigham nói.

Vì thế, Baertschi khuyên bạn nên ăn dưa hấu, loại quả có 92% là nước. Ngoài việc cung cấp nước cực tốt, Baertschi giải thích rằng dưa hấu là nguồn chất chống oxy hóa tốt, giúp chống lại các gốc tự do và làm chậm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài. Nếu không thích dưa hấu, bạn có thể lựa chọn dưa chuột, một loại thực phẩm khác có hàm lượng nước rất cao.

Gạo lứt

Để làm giảm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài, bác sĩ da liễu Geeta Yadav cho rằng điều quan trọng là phải bổ sung đủ vitamin B3.

Vitamin B3 hay niacinamide là một thành phần chăm sóc da rất phổ biến do khả năng tăng cường mức độ hydrat hóa, chống tăng sắc tố và thúc đẩy quá trình thay mới tế bào một cách nhẹ nhàng, cùng nhiều tác dụng khác.

Một loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin B3 là gạo lứt. Ngoài vitamin B3, gạo lứt còn chứa selen, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và tình trạng viêm. Selen cũng góp phần vào sự phát triển của tế bào, giúp làn da luôn tươi trẻ.

Trái cây họ cam quýt

Bạn có thể đã biết rằng trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C cũng hỗ trợ sức khỏe làn da.

Lý do là vitamin C giúp sản xuất collagen. Collagen giúp làm giảm nếp nhăn có thể nhìn thấy và tăng lưu lượng máu đến da, giúp da căng mịn và trẻ trung.

"Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, có nghĩa là nó giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do từ các yếu tố môi trường như tia UV và ô nhiễm. Các gốc tự do gây hại cho da, khiến collagen bị suy giảm, đẩy nhanh quá trình lão hóa", Bác sĩ Yadav cho biết.

Như thế, trái cây họ cam quýt là một sự lựa chọn tuyệt vời cho làn da và hệ thống miễn dịch.

Cá hồi

Các loại cá béo như cá hồi cũng rất tốt cho làn da (Ảnh minh họa: N.Phương).

Bạn có biết điều gì khác giúp sản xuất collagen ngoài vitamin C không? Đó là protein. Theo chuyên gia dinh dưỡng Brigham, protein đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển hóa collagen, giúp da săn chắc.

Một loại protein cụ thể mà các chuyên gia khuyên dùng cho bất kỳ ai muốn giảm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài là cá béo, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ, cá cơm và cá mòi. Bên cạnh việc là nguồn cung cấp protein tốt, cá béo còn là nguồn cung cấp vitamin E tốt, giúp giảm các gốc tự do và tình trạng viêm.

Nho đỏ

Một thành phần phổ biến mà bạn có thể đã phát hiện trong các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa là resveratrol. Thành phần này không chỉ có trong các sản phẩm chăm sóc da, bạn cũng có thể bổ sung thông qua thực phẩm.

"Giống như vitamin C, resveratrol là một chất chống oxy hóa hiệu quả. Bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa", Bác sĩ Yadav cho biết.

Chuyên gia Brigham cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng resveratrol là một chất chống oxy hóa tự nhiên có trong thực vật. Khi tiêu thụ, nó có thể bảo vệ cơ thể khỏi nhiều tác nhân có hại bên ngoài như tia UV, ung thư và tình trạng viêm.

Một trong những nguồn cung cấp resveratrol tốt nhất là nho đỏ, đặc biệt là vỏ nho. Đây là lý do tại sao bạn có thể nghe nói rượu vang đỏ tốt cho bạn, rượu vang đỏ có chứa resveratrol. Tuy nhiên, cả bốn chuyên gia đều nhấn mạnh rằng uống rượu thực sự làm tăng tốc các dấu hiệu lão hóa bên ngoài, vì vậy tốt hơn hết là bạn chỉ nên ăn nho.

Thịt bò

Thịt bò là một nguồn cung cấp collagen tuyệt vời (Ảnh minh họa: N.P).

Các chuyên gia đã đề cập đến việc collagen là chất dinh dưỡng quan trọng giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài. Ăn thực phẩm có đủ lượng collagen có thể cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và cấu trúc của da.

Bác sĩ Yadav cho biết thêm quá trình sản xuất collagen chậm lại theo tuổi tác, khiến việc tăng lượng collagen hấp thụ trở nên quan trọng hơn.

Một nguồn collagen tuyệt vời là thịt bò. Tương tự như vậy, nước dùng xương (thường được làm từ thịt bò) là một loại thực phẩm giàu collagen khác.

Nước dùng xương cũng chứa protein, vitamin B và vitamin C, như đã đề cập trước đó, tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là nguồn cung cấp dồi dào nhiều chất dinh dưỡng mà các chuyên gia cho rằng cần thiết để làm chậm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài, bao gồm protein và selen. Chúng cũng chứa nhiều vitamin E, có tác dụng hỗ trợ sức khỏe làn da.

Vitamin E là chất chống oxy hóa quan trọng cho làn da, nó giúp tăng độ đàn hồi và bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.

Quả bơ

Quả bơ là một nguồn vitamin E tốt khác. Một nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng ăn quả bơ thường xuyên giúp tăng cường độ đàn hồi và độ săn chắc của da trên khuôn mặt phụ nữ.

Như danh sách này cho thấy, có rất nhiều cách để hỗ trợ làn da của bạn và làm giảm các dấu hiệu lão hóa bên ngoài thông qua những gì bạn ăn. Hãy nhớ kết hợp những thực phẩm này với một cốc nước lớn. Uống nước thông thường là một trong những cách tốt nhất để trông trẻ trung.