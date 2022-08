Thâm nhập spa chui: Tiêm filler tại phòng khách, cam kết miệng

Trong làm đẹp, những kỹ thuật can thiệp vào cơ thể có thể gây ra biến chứng, mang tới hậu quả khôn lường. Bởi vậy cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia y tế nhiều lần khuyến cáo, cơ sở phải đảm bảo được 3 điều kiện này thì khách hàng mới "trao thân".

Thứ nhất, cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật; thứ hai bác sĩ được đào tạo về chuyên môn, được cấp chứng chỉ hành nghề; thứ ba, thuốc và các phương tiện máy móc được cấp phép lưu hành, còn hạn sử dụng.

Tiêm filler là một kỹ thuật can thiệp xâm lấn vào cơ thể. Dĩ nhiên tất cả các cơ sở làm đẹp đều nhận thức được điều này và đều biết giới hạn được phép can thiệp lên cơ thể khách hàng tới mức độ nào. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các cơ sở trái phép sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả việc đẩy khách hàng tới bờ vực vong mạng.

Nhan nhản lời chào mời làm đẹp

Chỉ có những nạn nhân nhẹ dạ tội nghiệp, cả tin vào lời quảng cáo đường mật tung lên như bướm bay trên mạng xã hội là không biết gì. Chính vì vậy, mặc dù đã có hàng loạt những trường hợp tai biến nặng nề do tiêm filler, được các phương tiện truyền thông đưa tin cảnh báo, nhưng dịch vụ tiêm filler "chui" vẫn tiếp tục nở rộ.

Khảo sát vài phút, nhóm PV đã lọc được hàng chục nội dung quảng cáo làm đẹp nở rộ trên Facebook.

Truy cập vào nhóm "Hội tuyển mẫu tiêm filler - botox Hà Nội", người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài viết tuyển mẫu, nhận đào tạo học viên tiêm filler, tan mỡ, gọn hàm…

Một bài đăng trên Facebook tuyển mẫu để can thiệp làm đẹp (ảnh chụp màn hình).

Chủ các tài khoản đăng bài không quên đính kèm những cam kết "chuẩn y khoa", "giàu kinh nghiệm", "bảo hành lâu dài" để tăng thêm độ uy tín. Nhiều bài đăng còn có cả những comment ngợi khen bên dưới, để tạo hiệu ứng truyền thông đánh thẳng vào lý trí người dùng.

Trong vai một người có nhu cầu làm mẫu tiêm filler, PV Dân trí đã thử gọi điện đến một số cơ sở thẩm mỹ để ứng cử làm "mẫu". Đáng chú ý, khi trao đổi về vấn đề này, chủ các cơ sở đều có thái độ tương đối dè dặt.

Sau khi được hỏi đăng ký làm mẫu tiêm filler, đầu dây của cơ sở thẩm mỹ có tên "E.L.N. Beauty Center" liên tục hỏi kỹ về việc vì sao biết được số điện thoại và thông tin tuyển mẫu tiêm filler.

Sau đó, phía cơ sở thẩm mỹ này cũng yêu cầu kết bạn Facebook để trao đổi thông tin, thay vì tiếp tục nói qua điện thoại. Đây cũng là cách làm việc chung của nhiều cơ sở thẩm mỹ mà chúng tôi đã liên lạc.

Một tài khoản tuyển mẫu tiêm filler có địa chỉ ngay tại căn hộ chung cư.

Một điểm bất thường khác là thay vì địa chỉ cơ sở thẩm mỹ, chúng tôi đều được hẹn đến các khu chung cư để được tư vấn hay thậm chí là thực hiện thủ thuật làm đẹp. Tại đây "sẽ có người dẫn lên", các cuộc điện thoại đều có chung một thông điệp chỉ dẫn.

Phóng viên gọi điện theo số điện thoại trên Fanpage của một cơ sở thẩm mỹ có tên "I.C. Beauty", để hỏi về dịch vụ tiêm filler thái dương, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

Trả lời điện thoại, một phụ nữ hẹn chúng tôi đến một khu chung cư tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), tại đây chuyên gia sẽ đánh giá tổng thể và trực tiếp tư vấn.

Cơ sở thẩm mỹ… một thành viên, tiêm filler ngay tại phòng khách

Đến điểm hẹn, nhóm PV được hướng dẫn lên một căn hộ ở tầng 38 của khu chung cư. Đón chúng tôi là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cũng là chủ cơ sở này.

Sau một hồi ngắm nghía mặt khách hàng, người phụ nữ tư vấn trước hết nên tiêm gọn hàm thay vì tiêm filler thái dương, vì đây là vấn đề lớn nhất của khuôn mặt hiện tại.

Fanpage làm đẹp liên tục chia sẻ hình ảnh, video khách hàng thực hiện thủ thuật như: tiêm filler, tiêm tan mỡ, tiêm meso...

"Nói thật tiêm thái dương sẽ lãi nhiều hơn, nhưng mặt mình hiện thái dương chưa phải là khuyết điểm lớn so với hàm. Cứ tiêm hàm xong mặt gọn đẹp lại muốn chỉnh cái gì mình sẽ chỉnh tiếp", nữ chủ spa tư vấn.

Người này tiếp tục tư vấn có 2 loại thuốc một loại của Mỹ và một loại của Hàn Quốc. Thuốc Hàn Quốc khả năng duy trì sẽ ngắn hơn: chỉ khoảng 6 - 8 tháng. Với thuốc Mỹ, thời gian là 12 - 15 tháng.

"Loại vip nhất chị có là 8 triệu, nhưng loại khách hàng hay chọn là 4,9 triệu bản Mỹ hoặc 3,9 triệu bản Hàn. Lần đầu để đạt hiệu quả mình nên tiêm loại tốt, chỉ khoảng 15 ngày sau là hàm đã gọn đẹp. Sau đó, mỗi khi tiêm dặm lại thì mình có thể chọn loại rẻ hơn", chủ spa tư vấn.

Sau một hồi ngắm nghía mặt khách hàng, người phụ nữ tư vấn trước hết nên tiêm gọn hàm thay vì tiêm filler thái dương (Ảnh cắt từ video).

Khi PV bày tỏ sự băn khoăn rằng, đây là lần đầu tiên đi tiêm nên sợ bị đau và ảnh hưởng đến sức khỏe, chủ spa liên tục đưa ra những lời quả quyết về sự an toàn của phương pháp này.

Người này phân tích: "Tiêm gọn hàm không liên quan gì đến xương cả, mà liên quan đến cơ. Nó sẽ làm nhỏ cơ nhai của mình. Lúc mới tiêm chỉ hơi mỏi, sau đó vẫn ăn nhai bình thường. Chỉ cần cơ nhai nhỏ lại là mặt mình gọn đẹp ngay".

Đáng chú ý, khi được hỏi về khu vực sẽ thực hiện thủ thuật tiêm, người phụ nữ liền chỉ ra chiếc giường phủ vải xanh đặt ngay giữa phòng khách, bên cạnh có một chân đèn (loại chuyên dùng để livestream) và quả quyết: "Tiêm ngay tại đây, có vấn đề gì đâu".

Theo tìm hiểu của PV, trên trang cá nhân của người này cũng liên tục chia sẻ hình ảnh, video khách hàng thực hiện thủ thuật như: tiêm filler, tiêm tan mỡ, tiêm meso tại đây.

Bảo hành trọn đời, nhà ở đây… chạy đi đâu được!

Thấy chúng tôi có vẻ chần chừ, người này tiếp tục trấn an rằng, khi làm dịch vụ tại đây sẽ được chính tay mình tiêm, không giống như ở các thẩm mỹ viện lớn sẽ đều giao cho nhân viên tiêm.

Chủ spa cũng không quên quảng cáo về chất lượng của các loại thuốc mà mình sử dụng: "Ở ngoài thị trường bây giờ thuốc có lẫn tạp chất rất nhiều. Như filler có thể pha cả silicon vào. Nếu tiêm vào cơ thể sẽ không tan hết được. Còn ở đây, với chất lượng của thuốc mình cam kết "chuẩn y khoa". Chị bảo hành trọn đời, đến mức mà filler đã tan hoàn toàn vẫn bảo hành. Nếu có vấn đề gì về silicon chị sẽ chịu trách nhiệm".

Đặc biệt, thay vì lảng tránh, người này dẫn chứng cả những vụ tiêm filler bị biến chứng trong thời gian vừa qua để khiến khách hàng an tâm, tin tưởng hơn.

"Mọi người hay xem biến chứng khi tiêm thấy sợ đúng không? Nhưng biến chứng là do người tiêm, cách tiêm. Ví dụ tiêm vào mạch máu, kỹ thuật không tốt không biết xử lý thì bị thôi", người này khẳng định, "Tiêm ở đây cam kết là không có vấn đề gì cả. Tiêm có vấn đề gì nhà ở đây rồi chạy đi đâu được".

Để tăng độ tin cậy chủ spa khẳng định rằng chính cô tự tiêm gọn hàm cho mình, dù không đẹp bằng nhờ người khác tiêm (vì tay không thuận), nhưng khuôn mặt đã đẹp lên trông thấy.

Tuy nhiên ngoài những lời quảng cáo, cam kết miệng, nữ chủ spa này không hề đưa ra bất kỳ loại giấy phép hay chứng chỉ hành nghề liên quan đến các thủ thuật xâm lấn mà mình đang thực hiện. Bên cạnh đó, qua quan sát của PV ngay tại khu vực được giới thiệu là nơi thực hiện các thủ thuật xâm lấn này, cũng không hề được trưng giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hay cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, do Sở Y tế cấp.

Lấy lý do tâm lý vẫn chưa thực sự sẵn sàng và cần chuẩn bị đủ tài chính để thực hiện thủ thuật cho trọn vẹn, nhóm PV Dân trí đã "tạm khất" lời mời chào có thể tiêm luôn của người phụ nữ này để ra về.

Bệnh viện liên tục cấp cứu các ca tai biến do tiêm filler

Trong khi các cơ sở thẩm mỹ chui liên tục tuyển mẫu cho các can thiệp xâm lấn như tiêm filler, tan mỡ, gọn hàm… thì điều trớ trêu là tại các bệnh viện, các ca cấp cứu tai biến do tiêm filler chui cũng ra vào tấp nập không kém.

Mới nhất là trường hợp nữ bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bưu điện trong tình trạng sốt 38,5 độ C, ngực trái sưng to gấp rưỡi, nóng đỏ, đau tức, có dấu hiệu chọc hút nhiều lần, tâm lý rất nặng nề. Nguyên nhân do chị tiêm filler không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vô khuẩn và kỹ thuật tại một spa.

Bệnh nhân này đã phải rạch chích mủ làm sạch tổ chức, loại bỏ ổ viêm, hoại tử và filler không rõ nguồn gốc kết hợp dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng buồn bã cho biết, bệnh viện cũng vừa cấp cứu một trường hợp tai biến làm đẹp. Bệnh nhân là một thiếu nữ mới 16 tuổi.

Cô gái được gia đình đưa đến viện chỉ sau một ngày tiêm filler nâng mũi tại một spa ở địa phương, nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được thị lực của em.

Cô gái trẻ cho biết, ngay sau khi tiêm filler, cô có biểu hiện đau đầu, đau mắt dữ dội, nhưng cơ sở spa lại trấn an, khuyên uống thuốc giảm đau.

"Sau uống, tình trạng đau thuyên giảm khiến bệnh nhân chủ quan không đi khám. Đến ngày hôm sau, bệnh nhân đau nhiều hơn, nhìn mờ lúc này mới đi viện khám. Tuy nhiên, do đến quá muộn, mắt phải của bệnh nhân đã mù, không thể phục hồi thị lực", BS Sơn thông tin.

"Các tai biến do tiêm filler bệnh viện tiếp nhận xử lý, 99% là bệnh nhân tiêm tại các cơ sở spa, cơ sở chăm sóc sắc đẹp không được phép thực hiện các can thiệp này. Đáng ngại, nhiều người cứ cho rằng đơn giản là làm đẹp nên đến các spa, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, chỉ khi gặp tai biến mới đến bệnh viện xử lý.

Người dân cần lưu ý, tiêm filler không phải là thủ thuật ai cũng có thể thực hiện, chỉ bác sĩ được cấp phép, chứng chỉ mới có thể thực hiện vì nó có thể gây ra các tai biến nguy hiểm, như mù mắt, thậm chí tử vong sau tiêm filler do tắc mạch máu", PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo.

Kỳ sau: Luật phạt nặng, vì sao "lò mổ" gắn mác thẩm mỹ viện vẫn mọc như nấm?