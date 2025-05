Tăng cường dưỡng chất thiết yếu bảo vệ sức khỏe xương khớp

Thách thức bệnh xương khớp với sức khỏe vận động

Kể từ sau sinh nhật lần thứ 60, bà Hường (quận 4, TPHCM) cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu xuống cấp. Những cơn nhức mỏi xương khớp thường xuyên xuất hiện, các hoạt động đơn giản như leo cầu thang, đi bộ, cúi xuống lau nhà….đều trở nên khó khăn hơn trước. Sau khi thăm khám và tư vấn từ bác sĩ, bà Hường biết mình đã bước vào giai đoạn lão hóa, cơ thể dần phát sinh các vấn đề sức khỏe thường thấy ở người cao tuổi, đó là loãng xương, thoái hóa xương khớp, giảm đề kháng, trí nhớ giảm sút.

Theo PGS.TS.BS Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Loãng xương TPHCM, nhiều người dân không nhận ra mình có các dấu hiệu mắc bệnh lý xương khớp cho đến khi bệnh trở nặng. Trong đó, loãng xương và thoái hóa khớp là hai bệnh lý thường gặp nhất, ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe chung và sức khỏe hệ cơ xương khớp của người cao tuổi.

Nhãn hàng Anlene giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe xương khớp trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Loãng xương TPHCM.

Năm 2022, Việt Nam ước tính có khoảng 3,6 triệu người bị loãng xương, dự báo sẽ tăng lên hơn 4,5 triệu người vào năm 2030, trong đó trên 70% người bệnh là phụ nữ độ tuổi sau mãn kinh.

Dựa trên kết quả tầm soát sức khỏe xương gần đây nhất với gần 100.000 người Việt Nam được phối hợp thực hiện bởi nhãn hàng Anlene của Tập đoàn Fonterra (Move Check) và Viện Dinh dưỡng, có khoảng 50% người trên 40 tuổi có nguy cơ loãng xương, 27% trên 40 tuổi đã loãng xương. Đặc biệt tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ trên 50 tuổi lên đến 33%.

Cùng với loãng xương, thoái hóa khớp cũng là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi. Thoái hóa gây đau đớn kéo dài, giảm chất lượng sống, mất khả năng vận động, lao động và sinh hoạt, mất đi cuộc sống độc lập của con người. Các bệnh lý loãng xương và thoái hóa khớp diễn ra âm thầm, không triệu chứng, nhiều người bệnh chỉ phát hiện bệnh khi đã bị gãy xương, thậm chí gãy xương nhiều lần khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn, chi phí cao. Điều này có tác động rất lớn đến cộng đồng, đến ngân sách y tế, làm giảm GDP ở một số quốc gia, là gánh nặng cho các chuyên gia y tế và các thành viên gia đình về việc chăm sóc sức khỏe ngắn hạn và dài hạn.

Lắng nghe cơ thể để phòng ngừa bệnh xương khớp từ sớm

Theo các chuyên gia, đau nhức xương khớp ở người cao tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm các yếu tố tự nhiên của quá trình lão hóa và các tình trạng bệnh lý. Khi tuổi tác tăng lên, các khớp có thể trở nên cứng và kém linh hoạt do giảm lượng chất nhờn bôi trơn bên trong khớp, sụn mỏng dần, cùng với sự co ngắn của dây chằng. Bên cạnh đó, mật độ xương cũng giảm dần do tình trạng hủy xương vượt trội hơn quá trình tạo xương.

Cùng với đó, khi cơ thể thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi sẽ dẫn đến các cơn đau nhức xương khớp khi tuổi tác tăng lên. Theo PGS.TS.BS Lê Anh Thư, hầu hết các quốc gia châu Á đều có mức tiêu thụ canxi thấp hơn nhiều so với khuyến nghị của FAO/WHO là từ 1.000 đến 1.300 mg/ngày. Trung bình mỗi người dân Việt Nam chỉ đạt khoảng 534,5 mg canxi mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị.

Anlene đồng hành cùng Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Loãng xương TPHCM mang đến giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp.

PGS.TS Lê Anh Thư khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh lý xương khớp cần có chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý trong suốt cuộc đời. Hội Loãng xương quốc tế (IOF) cũng đưa ra khuyến cáo bảo vệ sức khỏe xương khớp bằng sự vận động và dinh dưỡng phù hợp bởi bảo vệ sức khỏe xương là bảo vệ tương lai.

"Mỗi người cần lắng nghe cơ thể và quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, trước hết cần quan tâm đến dinh dưỡng để bảo vệ hệ cơ xương khớp và giảm nguy cơ mắc bệnh và chủ động tầm soát và điều trị ngay khi có các yếu tố nguy cơ hay dấu hiệu bệnh", PGS.TS.BS Lê Anh Thư đưa ra lời khuyên.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp vận động hợp lý cùng với việc sử dụng sữa giàu canxi, bổ sung collagen và màng cầu chất béo sữa (MFGM) và các dưỡng chất khác hàng ngày, mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe cơ xương khớp ngay từ sau 4 tuần.