Tắm nước nóng, xông hơi làm giảm chất lượng tinh trùng?

Tinh hoàn là nơi chịu trách nhiệm sản xuất tinh trùng và sản xuất testosterone (nội tiết tố nam). Tinh hoàn nằm bên ngoài khoang cơ thể và nhiệt độ của chúng thấp hơn so với phần còn lại của cơ thể. Nhiệt độ thấp hơn rất quan trọng để các cơ quan này hoạt động hiệu quả và sản xuất tinh trùng.

Trong quá trình sinh tinh, nhiệt độ tối ưu của tinh hoàn là thấp hơn nhiệt độ cơ thể 2 - 4 độ C. Đây là lý do tại sao tinh hoàn được đặt trong một túi bìu bên ngoài ổ bụng không giống như các cơ quan khác.

Vì thế, sống trong môi trường nhiệt độ cao và lối sống không lành mạnh có thể làm hỏng tinh trùng.

ThS.BS Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, chất lượng tinh binh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Các yếu tố đầu vào rất quan trọng. Ví dụ, chế độ ăn uống sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ là một trong những yếu tố tiên quyết để duy trì chất lượng tinh trùng khỏe mạnh.

Nam giới thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ dẫn đến sự suy giảm tinh trùng đáng kể (Ảnh: Healthline).

Nhiệt độ cao ảnh hưởng tới tinh hoàn như thế nào?

Theo Harvard Health Publishing, một số tế bào mầm có trong tinh hoàn hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ thấp hơn một chút so với nhiệt độ cơ thể bình thường. Khi nhiệt độ trong khu vực tinh hoàn tăng lên 2 - 4 độ, có thể do tắm nước nóng hoặc các lý do khác, cả quá trình sản xuất tinh trùng và testosterone đều bị ảnh hưởng.

Các nghiên cứu đều kết luận rằng tinh trùng của con người bị tổn thương do căng thẳng nhiệt sẽ mất khả năng sống sót, khả năng vận động và mật độ.

Tiến sĩ M.Niharika, bác sĩ phụ khoa tại Bệnh viện Kamineni ở Telangana, Ấn Độ cho rằng, sự sinh tinh giảm 14% cho mỗi độ C mà nhiệt độ tinh hoàn tăng lên. Khả năng vận động của tinh trùng giảm đáng kể do nhiệt độ môi trường cao do giảm hoạt động của ty thể và tổng hợp ATP. Stress nhiệt gây ra quá trình chết theo chương trình trong mô tinh hoàn thông qua con đường ty thể hoặc tổn thương DNA.

Do đó, stress nhiệt gây nguy cơ đáng kể đối với mô tinh hoàn, chất lượng tinh trùng và nguy cơ vô sinh. Khi nam giới thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ dẫn đến sự suy giảm tinh trùng đáng kể, chẳng hạn như thay đổi chỉ số tinh trùng, rối loạn chức năng ty thể và đóng DNA của tinh trùng.

Làm gì để cải thiện chất lượng tinh trùng?

Khi bạn tắm nước nóng hoặc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng hoặc bể sục, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Cùng với đó, các tế bào tinh hoàn cũng bị quá nóng có thể ảnh hưởng đến chức năng và khả năng sinh sản tinh trùng.

Do đó, nam giới nên tránh tắm nước nóng lâu và thư giãn trong bồn nước nóng để tránh làm giảm khả năng sinh sản.

Theo BS Khánh, nam giới khi tắm không nên xả trực tiếp nước nóng vào tinh hoàn. Thay vào đó nên xả nước từ phía lưng để nước nóng không tiếp xúc trực tiếp với tinh hoàn. Khi xả nước ở phần trước cơ thể thì cần phải hạ nhiệt độ nước xuống để nước không quá nóng, tránh ảnh hưởng tới tinh hoàn.

Bác sĩ cũng lưu ý, đàn ông không nên tắm bồn và ngâm bồn nước nóng vì nhiệt độ tác động trực tiếp với tinh hoàn gây tổn thương các tế bào tinh hoàn, có thể gây vô sinh.

Bên cạnh đó, khi phải lao động, sinh hoạt ngoài trời nắng nóng hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt trong thời gian dài, bạn cần thực hiện các biện pháp làm lạnh tinh hoàn bằng cách sử dụng chai nước mát chườm hoặc đặt vào vùng tinh hoàn. Những người lao động ở một số ngành nghề đặc thù như đầu bếp, thợ hàn… cần tránh tiếp xúc vùng tầng sinh môn với nhiệt độ cao.

Mặc quần lót, quần đùi, quần dài quá chật đi xe đạp cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Những bộ quần áo bó sát mang tinh hoàn đến gần cơ thể hơn, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của tinh hoàn.

Mặc quần đùi làm từ nylon hoặc vải nhân tạo khác cũng có thể gây ra hậu quả tương tự. Tốt hơn là bạn nên mặc quần áo bằng vải thoáng khí như cotton để bộ phận sinh dục của bạn luôn mát mẻ. Ngoài ra, điều này giúp ngăn ngừa các viêm nhiễm vùng sinh dục.