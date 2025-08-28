Sunmate khởi động chuỗi sự kiện “Chắp cánh lời tri ân”

Đây là sự kiện mở màn cho 6 hoạt động liên tiếp diễn ra tại 6 cơ sở của Diên Hồng, với mục tiêu mang đến sự chăm sóc thiết thực và niềm vui tinh thần cho người cao tuổi.

Trong không khí ấm áp, Sunmate đã trao tặng hàng trăm phần quà gồm sản phẩm bỉm người lớn Sunmate đến các cụ đang sinh sống tại trung tâm. Song song với đó, chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết đầy ý nghĩa.

Sunmate khởi động chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội “Chắp cánh lời tri ân” tại hệ thống dưỡng lão Diên Hồng (Ảnh: Sunmate).

Sự quan tâm không chỉ nằm ở vật chất, mà còn là tình cảm

Bà Trần Thị Thuý Nga - Phó tổng giám đốc, đại diện hệ thống dưỡng lão Diên Hồng chia sẻ: “Người cao tuổi tại Diên Hồng rất cần sự quan tâm, không chỉ ở vật chất mà còn ở sự đồng hành tinh thần. Chúng tôi trân trọng khi Sunmate đã mang đến chương trình đầy yêu thương này. Những món quà thiết thực cùng các hoạt động giao lưu giúp các cụ cảm thấy được sẻ chia, được trân trọng - như chính trong gia đình của mình”.

Bà Trần Thị Thuý Nga - Phó tổng giám đốc, đại diện hệ thống dưỡng lão Diên Hồng chia sẻ (Ảnh: Sunmate).

Lời chia sẻ này đã thể hiện rõ ý nghĩa nhân văn của chương trình, khi mỗi sự kiện không chỉ dừng ở tặng phẩm, mà còn tạo dựng kết nối tinh thần, tiếp thêm niềm vui cho các cụ.

“Chắp cánh lời tri ân” - lời cảm ơn gửi đến thế hệ đi trước

Bà Lê Thị Huyền Trang, đại diện nhãn hàng Sunmate cho biết: “Sunmate ra đời với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống của người cao tuổi. Chúng tôi tin rằng, sự tri ân dành cho thế hệ đi trước cần được thể hiện bằng hành động cụ thể. Chuỗi sự kiện ‘Chắp cánh lời tri ân’ là cách Sunmate gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng cộng đồng”.

Bà Lê Thị Huyền Trang - Đại diện nhãn hàng Sunmate chia sẻ (Ảnh: Sunmate).

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Sunmate sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình cộng đồng tại nhiều địa phương, nhằm lan tỏa thông điệp “chăm sóc bằng tình thân - trọn vẹn yêu thương”.

Lan tỏa yêu thương, nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi

Không chỉ là một chiến dịch CSR, “Chắp cánh lời tri ân” còn khẳng định vai trò của Sunmate trong việc nâng tầm nhận thức xã hội về chăm sóc người cao tuổi. Với sản phẩm được đầu tư nghiên cứu bài bản, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, minh bạch, Sunmate mong muốn góp phần giúp các cụ cảm thấy an tâm, thoải mái hơn trong sinh hoạt thường ngày.

Chuỗi 6 sự kiện sẽ lần lượt diễn ra tại các cơ sở Diên Hồng trong tháng 8 và 9, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị thiết thực. Với sự đồng hành của Sunmate, những “cây cao bóng cả” không chỉ nhận được sự chăm sóc vật chất mà còn cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương và trân trọng.

Nhãn hàng Sunmate trao quà tri ân tới người lớn tuổi (Ảnh: Sunmate).

Một số hoạt động giao lưu ý nghĩa tại sự kiện (Ảnh: Sunmate).

Sunmate là thương hiệu bỉm người lớn tiên phong tại Việt Nam - đạt chứng nhận Dermatest, với sứ mệnh mang đến sự chăm sóc an toàn và thoải mái cho người cao tuổi. Hiện nay, Sunmate có 3 dòng sản phẩm chính là: tấm lót, bỉm dán và bỉm quần, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đối tượng khách hàng.

Sản phẩm Sunmate được thiết kế dựa trên nghiên cứu thói quen và thể trạng người Việt, giúp người dùng tự tin và an tâm trong sinh hoạt hằng ngày. Với thông điệp “Êm ái đáng tiền - Hỗ trợ ngừa hăm”, Sunmate không ngừng cải tiến để đồng hành cùng gia đình Việt. Bên cạnh sản phẩm, Sunmate luôn tích cực triển khai các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.