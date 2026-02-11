Sức khỏe khối cơ - yếu tố giúp lão hóa khỏe mạnh

Với nhiều người cao tuổi, sức khỏe khối cơ là hạng mục hoàn toàn mới (Ảnh: Như Quỳnh).

Ngày 31/1 đã diễn ra chương trình “Chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Chương trình được triển khai bởi Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam (VYPA), Abbott với sự đồng hành của nhãn hàng Ensure Gold, Glucerna đã mang đến hoạt động khám và tư vấn sức khỏe, trao các phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tại Hà Nội.

Nhiều người tham dự chia sẻ rằng kết quả đo sức cơ giúp họ giải thích những thay đổi thầm lặng trong cơ thể: dễ mỏi, yếu tay chân, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Những dấu hiệu trước đây thường được xem là bình thường của tuổi già, nay được nhận diện rõ hơn là hệ quả của sự suy giảm sức khỏe khối cơ.

Sức khỏe khối cơ giúp duy trì vận động và sinh hoạt thường ngày

Nghiên cứu khoa học cho thấy, từ độ tuổi 40-80, cơ thể có thể mất khoảng 40% khối cơ, ảnh hưởng tới vận động hàng ngày. Từ đó, những hoạt động quen thuộc như đi đứng, leo cầu thang dần trở nên khó khăn và sức cầm nắm cũng trở nên yếu dần.

Sự suy giảm sút này còn kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe như suy giảm sức đề kháng, rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ té ngã - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất khả năng vận động độc lập ở người lớn tuổi.

Tình trạng mất cơ có thể dẫn tới nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, đặc biệt là chức năng miễn dịch của cơ thể. Khi mất hơn 10% khối cơ, chức năng miễn dịch của cơ thể sẽ suy yếu, khiến người lớn tuổi giảm khả năng chống đỡ bệnh tật và dễ mắc bệnh.

Nhiều người Việt vốn có chế độ ăn thanh đạm, ưu tiên tinh bột, ít protein và ít vận động kháng lực, tình trạng mất cơ ít được chú ý. Việc đưa sàng lọc cơ vào khám sức khỏe cộng đồng vì thế là bước tiến quan trọng, giúp nhận diện sớm nguy cơ và tạo cơ hội cho người cao tuổi điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng phù hợp

Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối bảo vệ sức khỏe khối cơ

Để giúp ngăn ngừa mất cơ, người lớn tuổi cần bổ sung đạm và 1,5g CaHMB mỗi ngày, tương đương lượng HMB cung cấp bởi 1kg thịt bò hoặc 40 quả trứng. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua những bữa ăn thông thường ngày càng suy giảm, khiến nhiều người cao tuổi rơi vào tình trạng mất cơ hoặc suy dinh dưỡng tiềm ẩn dù vẫn ăn đủ bữa.

Chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp vận động phù hợp giúp duy trì sức mạnh cơ và sự linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là trọng tâm được chuyên gia nhấn mạnh trong hoạt động tư vấn trực tiếp tại chương trình do Abbott và VYPA tổ chức.

Ông Nguyễn Ngọc Quý (69 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Qua các thử thách đánh giá khối cơ và sức bền trong chương trình, tôi cũng nhận ra có những bài vận động khiến cơ thể hơi mỏi, đặc biệt là phần đạp xe, tôi thấy rõ hơn tình trạng khối cơ của mình đã yếu hơn”.

Chế độ dinh dưỡng là trọng tâm được chuyên gia nhấn mạnh trong chương trình (Ảnh: Như Quỳnh).

Chương trình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Abbott Việt Nam và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp triển khai đã mang hoạt động khám sàng lọc đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi.

Chương trình mang hoạt động khám sàng lọc đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi (Ảnh: Như Quỳnh).

Hơn một nghìn người lớn tuổi tại Hà Nội đã được kiểm tra tổng quát, sàng lọc sớm bệnh không lây nhiễm, đánh giá sức khỏe cơ và nhận tư vấn cá nhân hóa về dinh dưỡng. Nhân dịp này, chương trình cũng đã trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học Ensure Gold và Glucerna cho người cao tuổi tham gia chương trình. Đồng thời gửi tặng 100 phần quà chúc Tết tới người cao tuổi tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm sóc và đồng hành trong cộng đồng.

Sáng kiến này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng người Việt Nam ở mọi giai đoạn của cuộc sống. Thông qua khoa học dinh dưỡng, hợp tác y khoa và các chương trình tiếp cận cộng đồng quy mô lớn, Abbott hướng đến mục tiêu giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn, góp phần xây dựng cộng đồng người lớn tuổi khỏe mạnh tại Việt Nam.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân hay gia đình mà còn là ưu tiên của cả cộng đồng và hệ thống y tế (Ảnh: Như Quỳnh).

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott tại Việt Nam, cho biết: "Chương trình ‘Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh’ phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng Việt Nam nâng cao sức khỏe.

Trong đó, lão hóa khỏe mạnh là nền tảng quan trọng và Abbott tự hào được chung tay giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe chủ động cùng chế độ dinh dưỡng khoa học”.