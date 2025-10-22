Sống khỏe mỗi ngày với nhân sâm Daedong Hàn Quốc

Sau đại dịch, nhiều người Việt chú trọng đến sức khỏe nhiều hơn, quan tâm đến việc sống khỏe mỗi ngày thay vì chỉ chữa bệnh khi ốm. Giữa làn sóng thực phẩm chức năng tràn ngập thị trường, nhân sâm Hàn Quốc là gợi ý, khi kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ tiên tiến, có nhiều giá trị cho sức khỏe.

Theo đó, VHP Ginseng tiên phong đưa nhân sâm Hàn Quốc - Daedong Korea Ginseng (DKG) đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Ông Kim Youngwan - Giám đốc Marketing sản phẩm DKG chia sẻ tại tọa đàm 1, Hội nghị Khách hàng 2025 (Ảnh: BTC).

4 xu hướng sức khỏe được người dùng quan tâm

Chia sẻ trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng Daedong - VHP 2025 ngày 17/10 tại TPHCM, ông Kim Youngwan, Giám đốc Marketing sản phẩm DKG, cho biết thị trường thực phẩm chức năng Hàn Quốc dự kiến đạt hơn 7.000 tỷ won vào năm 2025. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự thay đổi trong tư duy người tiêu dùng - từ chữa bệnh sang chủ động chăm sóc sức khỏe.

Ông chỉ ra 4 xu hướng nổi bật:

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: người dân ưu tiên duy trì thể trạng và phòng ngừa bệnh tật sớm.

Inner Beauty - Ăn để đẹp: Collagen, glutathione, nhân sâm… trở thành bí quyết trẻ hóa từ bên trong.

Mental Care - Chăm sóc tinh thần: giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, nâng cao tập trung - đặc biệt ở giới văn phòng.

Organic - Lối sống xanh: hướng đến sản phẩm tự nhiên, minh bạch, thân thiện với môi trường.

Theo khảo sát Nielsen 2025, hơn 68% người Việt quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần; nhu cầu dùng thực phẩm bổ sung tăng 35% chỉ trong hai năm. Tuy nhiên, sự tràn lan của hàng xách tay, hàng giả khiến người tiêu dùng hoang mang và đòi hỏi cao hơn về minh bạch, xuất xứ và uy tín thương hiệu.

“Người tiêu dùng hiện đại không chỉ tìm kiếm sức khỏe thể chất, mà còn mong muốn sự cân bằng tinh thần, vẻ đẹp bền vững và lối sống có trách nhiệm”, ông Kim Youngwan nhấn mạnh.

Nhân sâm: Từ nội địa đến thương hiệu phổ biến toàn cầu

Dù xuất hiện hàng loạt trào lưu mới, nhân sâm vẫn giữ vững vị trí riêng tại Hàn Quốc, chiếm 23,6% thị phần thực phẩm chức năng.

Từ hồng sâm, hắc sâm, đến sâm lên men hay sâm nano liposome, mỗi bước tiến công nghệ đều giúp nâng cao hàm lượng Ginsenoside - hoạt chất hỗ trợ làm đẹp, phục hồi sức khỏe và cải thiện tinh thần.

Nhân sâm giờ đây không chỉ là bài thuốc cổ truyền, mà đã trở thành giải pháp toàn diện cho sức khỏe hiện đại, kết nối giữa tri thức Đông y và công nghệ hiện đại.

Sản phẩm nhân sâm Daedong - từ truyền thống đến công nghệ hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu sức khỏe.

Daedong - Dấu ấn của đổi mới và niềm tin

Với hơn 60 bằng sáng chế quốc tế, Viện nghiên cứu riêng và công nghệ Fusion độc quyền, Daedong Korea Ginseng (DKG) được xem là thương hiệu tiên phong trong ngành nhân sâm toàn cầu. Từ các dòng sản phẩm dành cho trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi đến nhóm inner beauty (vẻ đẹp bên trong) và mental care (sức khỏe tinh thần), Daedong không ngừng mở rộng biên độ ứng dụng của nhân sâm - biến thảo dược truyền thống thành sản phẩm của thời đại.

Sự đổi mới kiên định ấy đã giúp Daedong trở thành thương hiệu nhân sâm hàng đầu tại Hàn Quốc, không chỉ khẳng định vị thế trong nước, mà còn trên thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, VHP Ginseng - nhà phân phối độc quyền của DKG - đóng vai trò cầu nối chiến lược, giúp người Việt tiếp cận nhân sâm chính ngạch đạt chuẩn quốc tế (GMP, HACCP, ISO, GAP). Trong bối cảnh thị trường còn tồn tại hàng xách tay, hàng kém chất lượng, VHP kiên định theo đuổi con đường minh bạch: sản phẩm có chứng từ nhập khẩu, tem phụ tiếng Việt và hóa đơn VAT.

Với hơn 1.000 đại lý trên toàn quốc, hệ thống VHP không chỉ phân phối sản phẩm, mà còn góp phần định hình lại niềm tin người tiêu dùng về hàng nhập khẩu chất lượng. Đại diện một đại lý tại Hà Nội chia sẻ: “Người Việt giờ xem xét kỹ lưỡng giấy tờ, nguồn gốc sản phẩm, thậm chí tra mã QR. Có thương hiệu như Daedong - VHP, tôi tư vấn tự tin và khách cũng yên tâm hơn".

Toàn cảnh tọa đàm 1 - nơi đại lý, đối tác Việt Nam tiếp cận xu hướng sức khỏe mới từ Hàn Quốc (Ảnh: BTC).

