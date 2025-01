Ngày 20/1, Đoàn công tác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã có buổi làm việc, giám sát một số cơ sở sản xuất, cung ứng, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Nguyên đán 2025.

Tại hệ thống siêu thị MM Mega Market (cơ sở ở phường An Phú, TP Thủ Đức), Đoàn đã tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động tại các gian hàng buôn bán và khu vực sơ chế thực phẩm nông sản, thủy sản.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa, thực phẩm tại MM Mega Market (Ảnh: GL).

Qua kiểm tra, thành viên Đoàn công tác nhắc nhở, tại khu sơ chế hàng hóa của siêu thị MM Mega Market chưa có khu vực riêng biệt để phân biệt sản phẩm mới và cũ (hàng thanh lý), khu vực bồn rửa tay có để cả cá và khăn lau.

Bên cạnh đó, có công nhân không đeo găng tay khi sơ chế, công nhân chưa mặc đồ bảo hộ lao động đầy đủ, để tôm lên bình ắc quy ở khu vực sơ chế tôm có thể gây hại sức khỏe.

Ở khu vực buôn bán, một số sản phẩm (như giá đỗ) khi quét mã QR truy xuất nguồn gốc lại hiện ra thông tin của sản phẩm khác, một số hàng hóa khác như măng chua không truy xuất ra nguồn gốc.

Công nhân khu vực sơ chế thực phẩm của siêu thị đeo găng tay sau khi Đoàn kiểm tra nhắc nhở (Ảnh: GL).

Sau khi nghe các ý kiến, ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) đề nghị phía siêu thị cần xem kỹ, kiểm soát tất cả các loại giấy tờ chứng nhận chất lượng thực phẩm, để thông tin chính xác đến người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra giám sát quầy kinh doanh thực phẩm thịt (Ảnh: GL).

Sau vụ phát hiện giá đỗ chứa chất cấm ở Đắk Lắk, MM Mega Market cho biết đẩy mạnh hơn chương trình "Tick xanh trách nhiệm". Cụ thể, nếu có nhà sản xuất, cơ sở nào vi phạm điều gì về ATTP, siêu thị này sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với 7 hệ thống bán lẻ khác, bằng việc chỉ cần có sai phạm thì cả 8 bên đồng loạt không sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất đó.

Đại diện Bộ NN-PTNT nhấn mạnh việc kiểm soát ATTP phải đi vào bản chất, bằng việc chủ động kiểm tra, giám sát. Với cơ quan chức năng, trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra chặt chẽ với các cơ sở đã phát hiện sai phạm, chứ không dừng lại ở việc hậu kiểm.

Sau buổi kiểm tra, Đoàn công tác đề xuất Sở ATTP TPHCM tăng cường việc kiểm soát nhập khẩu, kiểm dịch thực phẩm giết mổ từ tỉnh khác đưa vào thành phố.