Sở An toàn thực phẩm TPHCM làm gì để chống ngộ độc, thực phẩm giả dịp Tết?

Theo kế hoạch do bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM ký ban hành, việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân 2025 có 3 mục tiêu.

Thứ nhất, bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm. Thứ hai, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.

Thứ ba, đảm bảo thực phẩm tiêu thụ trên thị trường an toàn; phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025.

Về mục tiêu cụ thể, Sở ATTP TPHCM mong muốn hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong thời điểm nêu trên. Trong đó, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm.

Cơ quan chức năng TPHCM trong một lần kiểm tra an toàn thực phẩm ở chợ đầu mối (Ảnh: NT).

Từ ngày 20/12 đến hết ngày 25/3/2025, Sở ATTP TPHCM sẽ triển khai kế hoạch đảm bảo ATTP trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó, có hoạt động truyền thông và hoạt động kiểm tra.

Ở hoạt động truyền thông, đơn vị sẽ huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

Về kiểm tra, Sở ATTP TPHCM thành lập các Đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội.

Đó là thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Sở ATTP sẽ chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm ATTP.

Sở ATTP khẳng định, việc triển khai kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa lễ hội Xuân 2025 sẽ bảo đảm đúng tiến độ, theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP Thành phố.