Sau sáp nhập, trạm y tế ở TPHCM đang hoàn thiện thủ tục để hoạt động

Từ ngày 1/1, TPHCM triển khai sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực, cùng 168 trạm y tế trực thuộc sở này thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu (gọi chung là trạm y tế xã) trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu (gọi chung là UBND xã).

Sau khi sắp xếp, kiện toàn hệ thống y tế cơ sở theo mô hình mới, các trạm y tế phường được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, không ít đơn vị đang gặp vướng mắc về thủ tục hành chính và áp lực nhân lực.

Ghi nhận chiều ngày 7/1, Trạm Y tế phường Tân Định (TPHCM) không có người đến khám bệnh. Hành lang, dãy ghế chờ làm thủ tục đều để trống.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một nhân viên hành chính cho biết, dù đảm bảo nhân lực khám chữa bệnh, trạm vẫn chưa thể triển khai hoạt động bình thường vì chưa có mã số thuế.

“Nếu không gấp, em có thể quay lại khám sức khỏe vào tuần sau”, nhân viên hành chính hướng dẫn.

Trước đó, trạm y tế này dự kiến chính thức triển khai hoạt động khám, chữa bệnh từ ngày 5/1.

Trạm Y tế phường Tân Định sau khi tiếp nhận cơ sở vật chất, nhân sự từ Trung tâm y tế khu vực Sài Gòn (Ảnh: BV).

Đại diện Trạm Y tế phường Tân Định nói gì?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BSCKII Nguyễn Nguyệt Cầu, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Định, cho biết thay đổi lớn nhất sau khi Trạm Y tế phường Tân Định sắp xếp, tiếp nhận từ Trung tâm y tế khu vực Sài Gòn là sự tăng cường rõ rệt về nhân lực cả về số lượng và chất lượng.

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đội ngũ nhân lực y tế từ Trung tâm y tế khu vực Sài Gòn được điều chuyển về Trạm Y tế phường Tân Định, giúp trạm không chỉ tăng về quân số mà còn nâng cao đáng kể về trình độ chuyên môn, với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ và các viên chức có kinh nghiệm thực tiễn.

"Trước đây, mỗi trạm y tế phường chỉ có khoảng 6-8 nhân viên, khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ ngày càng đa dạng.

Các trạm y tế phường có lực lượng khoảng 25-30 người. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để phân công chuyên môn rõ ràng hơn, đủ lực lượng bám sát địa bàn, gần dân hơn, kịp thời nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt trong công tác y tế dự phòng, quản lý sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch bệnh", bác sĩ chia sẻ.

Việc tăng cường nhân lực cũng giúp trạm chủ động hơn trong triển khai các nhiệm vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu chuyển sang mô hình mới, trạm cũng đang gặp vướng mắc về việc chưa được cấp mã số thuế.

“Trong thời gian chưa có mã số thuế, trạm chưa thể thực hiện xuất hóa đơn theo quy định. Trạm đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế để hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự kiến đầu tuần tới sẽ được cấp mã số thuế, từ đó bảo đảm việc xuất hóa đơn và triển khai các hoạt động tài chính đúng quy định”, bác sĩ Cầu cho biết.

Bên cạnh mã số thuế, trạm cũng đang trong quá trình điều chỉnh giấy phép hoạt động cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. Trước đây, giấy phép hoạt động được cấp cho trung tâm y tế khu vực, nay cần chuyển đổi sang cơ quan chủ quản mới là trạm y tế phường.

“Theo quy định, việc điều chỉnh giấy phép hoạt động cần một khoảng thời gian nhất định, thông thường khoảng 20 ngày làm việc. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, có thể phát sinh những gián đoạn nhất định trong hoạt động khám, chữa bệnh”, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Định chia sẻ.

Bài toán nhân lực trong mô hình mới

Không chỉ vướng thủ tục hành chính, vấn đề nhân lực cũng đang là bài toán nan giải đối với nhiều trạm y tế phường sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

Theo bác sĩ Cầu, Trạm Y tế phường Tân Định được “thừa hưởng” Phòng khám đa khoa của Trung tâm y tế khu vực Sài Gòn trước đây, nên về cơ bản không thiếu nhân lực khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, khó khăn lại nằm ở đội ngũ thực hiện công tác tham mưu và quản lý chuyên môn.

“Việc sáp nhập nhiều khoa, phòng trước đây thành một đơn vị khiến phạm vi lĩnh vực phụ trách rộng hơn rất nhiều. Trong giai đoạn đầu, lãnh đạo các khoa, phòng khó có thể bao quát sâu tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nhất là những lĩnh vực trước đây không trực tiếp phụ trách”, bác sĩ Cầu chia sẻ.

Ngoài ra, nhân sự từ Trung tâm y tế cũ được chia tách để bố trí về 4 phường. Những viên chức còn lại tại đơn vị cũ phải đảm nhận thêm phần việc của các vị trí đã chuyển đi, trong khi các viên chức được điều động về trạm y tế phường cũng phải tiếp nhận nhiều đầu việc vốn trước đây do các bộ phận khác đảm nhiệm.

“Dù phạm vi quản lý đã thu hẹp về cấp phường, nhưng khối lượng công việc chuyên môn và hành chính cơ bản vẫn giữ nguyên như khi còn mô hình Trung tâm y tế khu vực. Áp lực công việc trong giai đoạn đầu là rất lớn”, bác sĩ Cầu nói.

Mặc dù vậy, lãnh đạo Trạm Y tế phường Tân Định cũng nhấn mạnh, với sự hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời của Sở Y tế TPHCM, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian xử lý để sớm ổn định hoạt động và phục vụ người dân.

Chia sẻ thêm về bức tranh chung, bác sĩ Thạch Thị Ca, Phó giám đốc Trạm Y tế Gò Vấp cho biết, nhân lực đang là một trong những khó khăn trạm y tế đang gặp phải trong giai đoạn chuyển đổi mô hình.

Hoạt động khám chữa bệnh vẫn được triển khai bình thường tại Trạm Y tế phường Gò Vấp (Ảnh: BV).

Từ ngày 1/1, chức năng và nhiệm vụ của trạm y tế đã thay đổi. Trạm y tế vừa là đơn vị phụ trách quản lý, vừa trực tiếp thực hiện toàn bộ hoạt động chuyên môn, lại cần đảm nhiệm thêm toàn bộ các phòng khám chuyên khoa được chuyển đổi từ Trung tâm y tế khu vực Gò Vấp. Điều này khiến mỗi nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc hơn trước.

"Do đó, trạm buộc phải điều chỉnh nhân sự. Khoảng một nửa nhân lực tập trung cho hoạt động phòng khám, nửa còn lại phụ trách các trạm và điểm trạm trên địa bàn", bác sĩ bày tỏ.

Trước mắt, đơn vị đang trong quá trình xây dựng phương án nhân sự để trình UBND xem xét, từ đó có hướng giải quyết lâu dài. Trong thời gian chờ đợi, trạm y tế cố gắng xoay xở trong phạm vi nhân lực hiện có nhằm đảm bảo không gián đoạn công tác chăm sóc và điều trị cho người dân.

Liên quan đến việc triển khai khám, chữa bệnh sau thời điểm chuyển giao, lãnh đạo Trạm Y tế phường Gò Vấp khẳng định đơn vị vẫn hoạt động bình thường.

Trên thực tế, từ ngày 1/1, trạm đã duy trì đầy đủ các hoạt động chuyên môn. Giấy phép hoạt động hiện nay vẫn đang sử dụng giấy phép cũ của Trung tâm y tế khu vực Gò Vấp trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TPHCM đều đã có công văn cho phép tiếp tục sử dụng giấy phép hoạt động cũ cho đến khi hoàn tất việc cấp giấy phép mới cho trạm y tế.