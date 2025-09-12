Sau nâng ngực, người phụ nữ hốt hoảng khi bác sĩ hút ra hơn 2 lít dịch viêm

Với mong muốn có vòng một to, tròn hơn, 5 năm trước, chị Thư (35 tuổi) đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Tại đây, chị được cơ sở giới thiệu tiêm chất làm đầy để nâng ngực, không rõ số lượng và chất tiêm. Sau tiêm, chị cũng khá hài lòng khi thấy tăng thể tích tuyến vú.

Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, chị thấy hai bên ngực có hiện tượng sưng, đau, nhiều vùng da bị đỏ, có hiện tượng giãn mạch. Chị tự uống kháng sinh tại nhà nhưng không đỡ. Không những thế, ngực bên phải xuất hiện nhiều vị trí cứng, chắc, sờ nóng, đau tăng, kèm theo một lỗ rò dịch ở trên núm vú, chảy dịch trắng đục.

Từ năm 1995, Bộ Y tế nước ta đã cấm tiêm silicon trực tiếp vào các bộ phận của cơ thể (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Lo lắng, chị đã đến Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) khám.

Hình ảnh siêu âm, chụp MRI cho thấy có nhiều ổ áp xe rải rác trong tuyến vú và lớp mỡ dưới da vú 2 bên. Vú phải có khối vách kích thước 70x15mm, vú trái có khối 80x20mm, đều dạng dịch viêm và thâm nhiễm mô mềm xung quanh.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết, các bác sĩ tiến hành cấy dịch mủ, phát hiện tụ cầu vàng, vi khuẩn gây nhiễm trùng mạnh.

Bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ và phẫu thuật chích rạch tháo mủ ổ áp xe, nạo hút dịch viêm, silicon, đồng thời bảo tồn nhu mô tuyến và quầng núm vú. Các bác sĩ hút hơn 2 lít dịch máu, mủ và silicon.

Tiêm chất làm đầy hay filler nâng ngực thường được quảng cáo với những lời "có cánh" như không đau, đẹp ngay tức thì, an toàn… Tuy nhiên, theo bác sĩ không tiêm filler với số lượng lớn để nâng ngực, độn mông.

Trong khi đó, từ năm 1991 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) liệt silicon lỏng vào danh sách cấm sử dụng. Năm 1995, Bộ Y tế nước ta cũng đã cấm tiêm silicon trực tiếp vào các bộ phận của cơ thể.

Tiêm silicon có thể dẫn đến tình trạng đau kéo dài, nhiễm trùng và tổn thương nghiêm trọng như sẹo và biến dạng vĩnh viễn, tắc mạch, đột quỵ và tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, để nâng ngực, chị em có thể chọn các phương pháp khác như tiêm mỡ tự thân, sử dụng túi độn ngực, phẫu thuật chuyển vạt vi phẫu đối với một số trường hợp mất tuyến vú do cắt bỏ...

Tiêm filler mang hiệu quả nhanh chóng, song chỉ thích hợp với vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai...không phù hợp để độn mông, ngực.

Khi có nhu cầu làm đẹp, người dân nên tìm đến các cơ sở uy tín để được tư vấn và lựa chọn phương pháp an toàn, không tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào cơ thể.