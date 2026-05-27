Sau cuộc nhậu, một người tử vong, 2 người nguy kịch

Ngày 26/5, thông tin từ ngành y tế Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong và 2 trường hợp nguy kịch nghi do ngộ độc rượu.

Trước đó, ngày 22/5, ông C.T.P. (trú tại phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) tổ chức buổi ăn tại nhà, có uống rượu trắng được mua gần nhà.

Cùng tham gia bữa ăn uống có ông H., ông V., ông N. và ông T.V. (con ông P.). Trong đó, riêng ông T.V. uống rượu khác, những người còn lại uống cùng một loại rượu. Bữa ăn uống kết thúc vào tối cùng ngày.

Sau khi uống rượu trắng, 3 trường hợp ở Cà Mau nghi bị ngộ độc rượu (Ảnh minh họa: H.H).

Sau đó, ông P., ông H. và ông N. lần lượt nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đau đầu, chóng mặt, khó thở… Theo các bác sĩ, qua triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, các trường hợp này nghi bị ngộ độc rượu.

Hiện ông H. đã tử vong, còn ông P. và ông N. tiếp tục được điều trị tích cực.

Ngành y tế tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng và địa phương tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc loại rượu nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu kiểm nghiệm, cũng như rà soát các trường hợp đã sử dụng cùng nguồn rượu để theo dõi sức khỏe.