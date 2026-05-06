Cử tri Cà Mau: Vào viện phải tạm ứng tiền trước là gây khó cho người bệnh?

Ngày 6/5, các đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã tiếp xúc cử tri tại các phường: Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tại phường Bạc Liêu (đông dân nhất của tỉnh Cà Mau), cử tri Huỳnh Văn Đợt cho rằng, qua tiếp xúc nhiều bác sĩ thấy quy trình thời gian khám chữa bệnh hiện nay chưa hợp lý. Trong khi có những bệnh thông thường "chỉ cần nhìn và hỏi thăm qua là có thể cho thuốc được".

Cử tri cũng phản ánh khi vào bệnh viện phải tạm ứng tiền trước phần nào gây khó khăn cho người bệnh, đặc biệt là người nghèo hay những trường hợp được chi trả 100% bảo hiểm y tế. “Việc này thấy rất phiền hà cho người bệnh”, cử tri Đợt nêu ý kiến.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thông tin với cử tri, ông Đặng Chí Cường, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian khám chữa bệnh Bộ Y tế quy định nhằm đảm bảo cho bác sĩ đủ thời gian để khám, chỉ định, đưa ra những xét nghiệm lâm sàng để điều trị, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh được đầy đủ.

"Tiêu chí hàng đầu của Bộ Y tế là để phục vụ tốt nhất cho người bệnh", theo ông Cường.

Ông Cường cho hay, qua kiểm tra của ngành y tế tại một số cơ sở y tế cho thấy bệnh nhân đông, phát sinh thời gian chờ đợi gây bất tiện cho người dân là có.

"Sở sẽ kiến nghị Bộ Y tế có thể điều chỉnh sắp xếp làm sao thời gian khám chữa bệnh cho phù hợp. Ngành y tế cũng sẽ chỉ đạo các cơ sở y tế sắp xếp việc chờ đợi của bệnh nhân, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khám chữa bệnh phục vụ người dân một cách nhanh nhất", ông Cường nói.

Về vấn đề tạm ứng tiền trước khi vào bệnh viện, theo ông Cường qua cử tri phản ánh cũng còn gây khó khăn, đặc biệt là người nghèo. Theo ông Cường, việc tạm ứng tiền để đảm bảo kinh phí cho các dịch vụ phát sinh khi người bệnh nằm điều trị ngoài bảo hiểm y tế.

"Sở Y tế ghi nhận và sẽ kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẽ hạn chế việc tạm thu, tạm ứng đối với người nghèo, đối tượng chính sách. Quan điểm của ngành y tế đảm bảo làm sao cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế được kịp thời, không vì những khó khăn tài chính mà chậm trễ việc điều trị", ông Cường cho hay.

Ông Nguyễn Bình Tân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cũng cho rằng quy trình khám chữa bệnh thực tế bà con cử tri còn bức xúc.

Theo ông, không phải ca bệnh nào cũng cần nhiều thời gian mới có thể phát hiện ra bệnh. Do đó, việc khám chữa bệnh theo quy trình "cào bằng" hết tất cả các loại bệnh đối với từng người bệnh thấy không phù hợp.

Ông Tân đề nghị Sở Y tế kiến nghị làm sao điều chỉnh cho phù hợp, vừa đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, vừa phù hợp thực tế.