Dự chi hàng trăm tỷ đồng mua sắm trang thiết bị cho 21 cơ sở y tế

Ngày 16/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này vừa phê duyệt đầu tư dự án mua sắm thiết bị y tế cấp thiết cho ngành y tế trong năm 2026.

Cụ thể, Cà Mau dự chi hơn 165 tỷ đồng để mua sắm 273 thiết bị y tế (61 loại) cho 21 bệnh viện, trung tâm y tế (TTYT) khu vực.

Theo Sở Y tế Cà Mau, đa số trạm y tế có cơ sở vật chất chưa đảm bảo, xuống cấp, thiếu trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm; thiếu và hư hỏng một số thiết bị hành chính, văn phòng, đường truyền internet…

Cà Mau đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (Ảnh minh họa: CTV).

Cà Mau nhấn mạnh rằng, việc đầu tư thiết bị y tế cho các bệnh viện, TTYT khu vực và trạm y tế cấp xã là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng hoạt động thường xuyên của các cơ sở khám chữa bệnh.

“Việc này góp phần đảm bảo chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, theo UBND tỉnh Cà Mau.

Thực hiện dự án này, Cà Mau yêu cầu các đơn vị liên quan lập hồ sơ, thủ tục mua sắm theo quy định; tập trung triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không để thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Trước đó, Cà Mau có quyết định giải thể 5 TTYT khu vực không có giường bệnh, gồm: TTYT khu vực Cà Mau, TTYT khu vực Đầm Dơi, TTYT khu vực Năm Căn, TTYT khu vực Trần Văn Thời, TTYT khu vực Cái Nước.

Đồng thời, tỉnh sắp xếp lại 11 TTYT khu vực có 2 chức năng (dự phòng và khám chữa bệnh), trong đó chuyển chức năng dự phòng về trạm y tế cấp xã và chuyển chức năng khám chữa bệnh thành bệnh viện khu vực.

Cùng với đó, tỉnh cũng xem xét điều chuyển hàng trăm nhân sự ở các TTYT khu vực về công tác tại các trạm y tế cấp xã.