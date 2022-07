Sau 50 tuổi, vì sao đàn ông "hừng hực", phụ nữ không thiết tha chuyện ấy?

Ham muốn tình dục ở mỗi người là không giống nhau, đặc biệt giữa cánh mày râu và phái đẹp thì lại càng có nhiều sự khác biệt.

Tuy không phải tất cả, nhưng phần lớn nam giới vẫn có nhu cầu về chuyện ấy cao hơn phụ nữ.

Hormone: Nhân tố quyết định sự khác biệt

Theo ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), khoa học chỉ ra rằng, nam giới có mức độ ham muốn tình dục cao hơn phụ nữ. Điều này đúng đối với sinh viên đại học, những người trung niên, và thậm chí cả những người 80 - 90 tuổi.

Nhiều báo cáo cho thấy, phần lớn đàn ông trưởng thành dưới 60 tuổi nghĩ về tình dục ít nhất 1 lần/ngày. Khi càng lớn tuổi, dù sự tưởng tượng về tình dục có giảm đi nhưng đàn ông vẫn thường mơ tưởng gấp đôi so với phái đẹp

Lượng nội tiết tố nhiều hơn là nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu cao ở phái mạnh. "Lý do phổ biến nhất là do lượng androgen và các hormone khác ở nam giới cao hơn ở phụ nữ. Cụ thể, testosterone (androgen chính của cánh mày râu) có liên quan đến ham muốn trong chuyện chăn gối. Theo đó, nội tiết tố này sẽ có vai trò quyết định sự chủ động và mong muốn nội tại về nhu cầu tình dục ở cả hai giới" - BS Thành cho hay. Thế nhưng, vốn là hormone sinh dục nam, nồng độ testosterone trong máu nam giới cao hơn khoảng 10 lần so với phụ nữ".

Đáng chú ý, hàm lượng hormone này vốn đã ít lại càng có xu hướng giảm đi khi người phụ nữ có tuổi. Trong đó, testosterone giảm còn một nửa khi các chị em bước vào độ tuổi trung niên, thậm chí là giảm mạnh hơn khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Do đó, chính sự chênh lệch lớn về nội tiết tố khiến nhu cầu tình dục ở hai giới cũng có những khác biệt. Mặt khác, tính xã hội của đàn ông và phụ nữ cũng rất khác nhau khi nói đến vấn đề tình dục. Vai trò giới tính truyền thống quy định rằng phái mạnh mới là người khởi xướng chuyện chăn gối.

"Vì vậy, không lạ gì khi các anh lúc nào cũng có thể "hừng hực" và sẵn sàng lâm trận. Trong khi vẫn có những trường hợp chị em ham muốn "yêu" nhưng do tâm thế là người bị động, họ không dám thể hiện ra bên ngoài", BS Thành phân tích.

Nam giới dễ bị kích thích tình dục hơn

Theo BS Thành, khi nam giới bị kích thích, sự cương cứng của cậu nhỏ thể hiện phản ứng rất rõ ràng và trực tiếp gợi mở ham muốn tình dục ngay lập tức, ngay cả khi họ không có suy nghĩ về chuyện quan hệ.

Họ cũng có thể cương cứng do vô tình chà xát cậu nhỏ với quần áo hoặc khi đang tắm.

Ngược lại, phụ nữ khó nhận ra khoái cảm hơn khi kích thích các bộ phận sinh dục. Nữ giới cũng nhận được rất ít phản ứng từ bộ phận sinh dục của họ. Do đó, các dấu hiệu kích thích ở bộ phận sinh dục không đủ khiến phụ nữ muốn "yêu" thường xuyên giống như nam giới.

"Ngoài ra, những suy nghĩ, hình ảnh hoặc tưởng tượng về tình dục cũng có thể gây ra sự cương cứng khiến người đàn ông muốn quan hệ tình dục, dao động từ 1 - 5 lần mỗi ngày. Thế nhưng, phái đẹp lại có ít những tượng tưởng tình dục, thường chỉ là 1 - 3 lần mỗi tháng", BS Thành thông tin thêm.