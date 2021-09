Sáng 3/9, nhiều địa phương giảm sâu số F0, tình hình Hà Nội vẫn rất nóng

Dân trí Nghệ An chỉ phát hiện duy nhất một ca cộng đồng trong số 37 ca mắc mới, Quảng Trị ngày thứ 2 liên tiếp không xuất hiện ca mới. Cần Thơ giảm sâu số ca mắc. Hà Nội phát hiện F0 tại Yên Phụ, Tây Hồ.

Hà Nội: Dịch bệnh diễn biến rất phức tạp

Sáng nay 3/9, Hà Nội ghi nhận 13 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó một ca tại cộng đồng; 11 ca tại khu cách ly và một ca tại khu vực phong tỏa.

Đáng chú ý, bệnh nhân N.T.T.M., nữ, sinh năm 1990, địa chỉ tại Yên Phụ, Tây Hồ. Bệnh nhân làm nghề bán hàng online, ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng, ngày 1/9 khai báo với TTYT được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính.

Quận Thanh Xuân cũng ghi nhận thêm 6 bệnh nhân, cả 6 đều có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung và là các trường hợp sống trong khu phong tỏa hoặc được cách ly từ trước. Tính từ 23/8 đến nay, chùm ca bệnh liên quan "điểm nóng" Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 399 F0.

Trước đó tối 2/9, Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó một ca tại cộng đồng; một ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa.

Trong ngày 2/9 Hà Nội xuất hiện nguồn lây mới tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, khi ở đây ghi nhận 6 ca dương tính SARS-CoV-2 là thành viên của 2 gia đình.

Hà Nội sẽ siết chặt hơn công tác chống dịch sau ngày 6/9, áp dụng một số biện pháp cao hơn đối với những khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực "vùng đỏ", "vùng da cam". Hà Nội cũng sẽ tổ chức quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện "được phép mới ra đường", "ai ở đâu thì ở đó", "người ở vùng nào thì ở vùng đó".

Thanh Hóa: Thêm 32 ca mắc mới

Trong 24h qua đã xét nghiệm bằng RT-PCR 3.430 mẫu tại CDC và 1.137 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Từ 18h ngày 1/9 đến 18h ngày 2/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 32 ca mắc Covid-19 tại 6 địa phương gồm: Thị xã Nghi Sơn, huyện Nga Sơn, Nông Cống, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Định. Trong số 32 ca mắc này, đều ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa.

Nghệ An: Ca nhiễm SARS-CoV-2 giảm, kích hoạt bệnh viện dã chiến số 5

Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng lần thứ 2 cho người dân xã Nghi Kim, TP Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 2/9, địa phương này ghi nhận 37 ca nhiễm SARS-CoV-2, giảm so với ngày trước đó. Đáng lưu ý, hầu hết các ca nhiễm đều đã được cách ly từ trước, chỉ duy nhất một ca được phát hiện ở TP Vinh thông qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần thứ 2.

Nghệ An đã kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 5 có quy mô 250 giường bệnh tại thị xã Cửa Lò. Bệnh viện này có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ và trung bình.

Hà Tĩnh: Ghi nhận 3 ca mắc cộng đồng



Trong ngày 2/9, Hà Tĩnh ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng và một bệnh nhân về từ tỉnh phía Nam được cách ly tập trung trước đó.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 445 ca mắc covid-19, trong đó 208 ca đã khỏi bệnh ra viện, 205 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm các "vùng đỏ"

Quảng Bình tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm các "vùng đỏ" (Ảnh: Tiến Thành).

Từ 18h ngày 1/9 đến 18h ngày 2/9, Quảng Bình ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 667.

Để đẩy nhanh kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng, bóc tách F0, chủ động khoanh vùng dập dịch, Quảng Bình tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại các khu vực phong tỏa (vùng đỏ). Tất cả số mẫu được lấy đều được thực hiện bằng phương pháp khẳng định Realtime-PCR.

Quảng Trị: Ngày thứ 2 liên tiếp không xuất hiện ca mới

Ngày 2/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, địa phương này không ghi nhận ca mắc mới.

Thừa Thiên Huế: Hơn 12.000 mẫu xét nghiệm tiểu thương đều âm tính

Các tiểu thương chợ Sịa (huyện Quảng Điền) được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Tối 2/9 theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có kết quả xét nghiệm toàn bộ các tiểu thương ở các khu chợ địa bàn tỉnh này.

Tổng số 12.734 mẫu xét nghiệm đối với 12.734 tiểu thương, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính.

TPHCM: Hai quận, huyện đầu tiên kiểm soát được dịch Covid-19

Quận 7 và huyện Củ Chi tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm giữ vững thành quả chống dịch (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Hai địa phương này là huyện Củ Chi và Quận 7. Huyện Củ Chi đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, làm chủ được "màu xanh". Trong khi đó, tại Quận 7 từ ngày 23/8 đến nay, tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã giảm mạnh. Trung bình mỗi ngày, quận có 2 trường hợp tử vong do Covid-19. Đặc biệt, trong ngày 1/9, toàn quận không có bệnh nhân Covid-19 nào tử vong.

TPHCM cũng đang ghi nhận lượng bệnh nhân Covid-19 tử vong thấp nhất trong hơn 10 ngày qua. Báo cáo ngày 1/9 cho thấy toàn địa bàn có 217 bệnh nhân tử vong, con số này những ngày trước đó là gần 300 người. Đây là những tín hiệu rất tích cực trong công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ ghi nhận 12 ca nhiễm mới

Trong ngày 2/9 Cần Thơ có thêm 1.317 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm cho người dân

Ngày 2/9, Cần Thơ ghi nhận 12 ca nhiễm mới (giảm 41 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số lên 4.188 ca. Trong các ca nhiễm mới, có 2 ca qua tầm soát cộng đồng, 10 ca trong khu cách ly.

Đến nay có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam.

Về tình hình điều trị, trong ngày 2/9 có 10.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 259.324 trường hợp.

Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

