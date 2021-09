Cần Thơ: Số ca mắc Covid-19 trong ngày 2/9 giảm rất sâu

Dân trí Ngày 2/9, Cần Thơ ghi nhận 12 ca nhiễm mới (giảm 41 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số lên 4.188 ca. Trong các ca nhiễm mới, có 2 ca qua tầm soát cộng đồng, 10 ca trong khu cách ly.

Trong ngày 2/9 Cần Thơ có thêm 1.317 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm cho người dân

Trong ngày, có 12 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị thành công lên 3.196 trường hợp.

Trong ngày, toàn thành phố có thêm 1.317 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Lũy tích đến nay, có 264.484 liều được tiêm cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố. Trong đó có 15.397 người được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Cùng ngày, Tiền Giang ghi nhận 194 ca mắc Covid-19 mới (giảm 20 ca so với ngày hôm trước), nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Tiền Giang đến nay lên 10.394 ca. Trong số F0 phát hiện trong ngày, có 170 trường hợp phát hiện trong khu vực cách ly, phong tỏa và 24 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

Về công tác điều trị, có 103 bệnh nhân xuất viện trong ngày, như vậy đến thời điểm hiện tại Tiền Giang đã có 5.464 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi.

Trong ngày 2/9, Đồng Tháp ghi nhận 102 ca dương tính (tăng 27 ca so ngày hôm qua). Cụ thể, 52 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (tăng 26 ca so với hôm qua), 22 ca trong khu vực phong tỏa (tăng 04 so với hôm qua) và 28 ca trong cộng đồng (giảm 03 ca so với hôm qua).

Tổng số ca dương tính đến nay là 7.192 ca; Số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 99 ca (tăng 27 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 5.115 ca. Số ca tử vong là 06 ca (tăng 02 so với ngày hôm qua), cộng dồn 148 ca.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang, tỉnh vừa ghi nhận 52 ca nghi mắc Covid-19 trong ngày 1/9, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 2.118 ca. Theo đó, các ca nghi nhiễm được ghi nhận trong khu cách ly tập trung 18 ca, trong khu vực phong tỏa 6 ca và trong cộng đồng 28 ca, tất cả đã được kiểm soát.

Từ ngày 15/4 đến nay, An Giang ghi nhận 2.118 ca mắc Covid-19 (8 ca tái dương tính), trong đó 78 ca nhập cảnh. Tỉnh đã điều trị khỏi bệnh 913 ca, đang điều trị 1.179 ca, chuyển tuyến 5 ca… toàn tỉnh đang cách ly tập trung 3.797 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 3.313 người.

Hoàng Tùng