Sáng 25/9, thêm bệnh viện dã chiến "sạch Covid-19", dịch được kiểm soát

Dân trí Nghệ An đã có thêm một bệnh viện dã chiến dừng hoạt động do không còn bệnh nhân, Hà Tĩnh tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới; dịch tại các địa phương khác cũng cơ bản được kiểm soát.

Hà Nội vẫn là vùng nguy cơ cao

Chốt kiểm soát ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Diễn biến diễn biến dịch tại Hà Nội trong nhiều ngày qua có dấu hiệu "hạ nhiệt" đáng kể. Có nhiều ngày, thành phố không phát hiện F0 trong cộng đồng.

Tối 24/9, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một ca tại cộng đồng, một ca tại khu phong tỏa. Như vậy, trong ngày Thủ đô ghi nhận 6 F0.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.961 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.601 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.360 ca.

Theo chuyên gia, trước khi giãn cách Hà Nội có nhiều ổ dịch tại các quận huyện nhưng giờ tập trung nhỏ, gọn, số ca mắc không lớn đặc biệt là ca cộng đồng. Tuy nhiên, để trở về "Zero Covid" là khó vì dù giãn cách lâu như vậy nhưng vẫn còn ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Dịch đi vào chuỗi lây nhiễm như lái xe, chợ đầu mối, người bán hàng online có thể giao dịch từ các vùng khác về chứ không phải chỉ trong TP. Vì thế, dù TP kiểm soát người từ vùng dịch về nhưng không thể kiểm soát 100%. Do vậy người dân cần hết sức cảnh giác , không lơ là, chủ quan.

Thanh Hóa: Ghi nhận một ca mắc trong khu cách ly

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 18h ngày 23/9 đến 18h ngày 24/9, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận một ca mắc Covid-19 tại khu vực cách ly.

Trong ngày, tại Thanh Hóa cũng ghi nhận một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 (Bệnh viện phổi Thanh Hóa).

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được gần 499 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19.

Nghệ An: 4 ca nhiễm mới, thêm một bệnh viện dã chiến dừng hoạt động

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong ngày 24/9, tỉnh này ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả 4 ca nhiễm đều ở TP Vinh và đã được cách ly trước đó. Trong ngày cũng ghi nhận thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho công nhân Công ty TNHH Minh Anh Kim Liên (Ảnh: M.A).

Đến nay tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.817 bệnh nhân Covid-19. Trong đó có 1.718 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện, 17 bệnh nhân tử vong, hiện còn 82 bệnh nhân đang điều trị.

Ngày 24/9, Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An (đóng tại huyện Hưng Nguyên) không còn bệnh nhân điều trị và chính thức dừng hoạt động từ ngày 25/9. Sau gần 3 tháng kích hoạt, Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị khỏi gần 600 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng, phải thở máy và có bệnh lý nền.

Tỉnh Nghệ An thành lập 7 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, bao gồm Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và 6 bệnh viện dã chiến. Trong đó Bệnh viện dã chiến số 6 được thành lập nhưng không phải kích hoạt do không có bệnh nhân; Bệnh viện dã chiến số 1 và Bệnh viện dã chiến số 4 (đóng tại thị xã Cửa Lò) đến nay không còn bệnh nhân điều trị và được dừng hoạt động.

Hà Tĩnh: Không ghi nhận ca mắc

Trong ngày 24/9, tại Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc covid-19.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 451 ca mắc Covid-19, trong đó 436 ca đã khỏi bệnh ra viện, 6 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 5 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 4 ca tử vong.

Quảng Bình: Tiếp tục phân bổ hơn 92.000 liều vắc xin Covid-19

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 24/9, địa phương này có thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, 76 bệnh nhân ra viện, hiện còn 603 trường hợp đang được điều trị.

Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiêm 149.821 liều và có 52.046 người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19.

Cũng trong ngày 24/9, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, ngay khi tiếp nhận nguồn vắc xin từ Bộ Y tế cung cấp, đơn vị đã có quyết định phân bổ 92.840 liều vắc xin cho tất cả các điểm tiêm trên địa bàn để triển khai tiêm.

Như vậy, tính đến ngày 24/9, Quảng Bình đã nhận được 226.978 liều vắc xin phòng Covid-19. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiêm 149.821 liều và có 52.046 người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Trị: Ghi nhận 4 ca mắc

Ngày 24/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, thêm 7 trường hợp khỏi bệnh.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận là 186 trường hợp, đã chữa khỏi 122 trường hợp, số ca đang điều trị là 64. Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, địa phương này đã có 68.546 người được tiêm vắc xin.

Cần Thơ không có ca mắc trong cộng đồng

Cán bộ Y tế Cần Thơ lấy mẫu tầm soát cho người dân.

Trong 65 ca mắc mới mà Cần Thơ ghi nhận có 38 ca trong khu cách ly, 26 ca trong khu phong tỏa và một ca phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

Hậu Giang phong tỏa một xã

Chiều 24/9, Hậu Giang thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, nơi xuất hiện ổ dịch gần đây.

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 522 ca mắc; trong đó có 163 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh và 255 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 95 ca mắc cộng đồng, 09 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Tổng số ca được điều trị khỏi lũy kế đến nay là 442 ca; Tử vong 3 ca.

Sóc Trăng ghi nhận 8 ca dương tính mới

Chiều 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú.

Tổng số ca mắc cộng dồn trên địa bàn là 1.074 trường hợp. Trong ngày có 6 trường hợp được xuất viện, nâng số người được xuất việc lên 755 ca; có 20 ca tử vong; số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 299 ca.

Chiều ngày 24/9, ông Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú).

Theo đó, vùng cách ly y tế đối toàn xã Hưng Phú gồm 3.123 hộ với 14.564 nhân khẩu kể từ 19 giờ ngày 24/9/2021.

Phú Quốc thêm 38 ca dương tính mới

Cùng ngày, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, từ 12h ngày 23/9 đến 12h ngày 24/9, TP Phú Quốc ghi nhận 38 ca dương tính mới tại phường An Thới, nâng tổng số ca F0 lên 107.

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Phú Quốc, các trường hợp F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, đến nay sức khỏe bình thường, chưa có triệu chứng nặng.

Đến nay có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Sức khỏe