Sáng 19/9, Hà Nội "khóa chặt" ổ dịch Long Biên, nhiều nơi không có F0 mới

Dân trí Hà Nội theo dõi chặt ổ dịch Long Biên. Hà Tĩnh qua ngày thứ 7 liên tục không F0. Nghệ An không ghi nhận F0 sau 54 ngày dịch bùng phát. TPHCM đề xuất cấp "thẻ xanh Covid" cho người tiêm 1 mũi vắc xin.

Hà Nội: Theo dõi chặt ổ dịch Long Biên

Lực lượng chức năng lập rào sắt, chốt cứng tại tất cả các điểm đi vào phố Kim Quan.

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 1 F0 tại chỉ tại ngõ 68 Ngọc Thụy, tổ 6, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Liên quan đến ổ dịch ở quận Long Biên, Hà Nội, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực này để kiểm soát tình hình.

Ngày 18/9, Công an phường Việt Hưng và lực lượng chức năng lập rào chắn, chốt chặn tại 16 địa điểm liên quan đến ổ dịch tại ngách 22/17 Kim Quan, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), sau khi tại đây ghi nhận 6 ca F0 trong một gia đình (những người này là con cháu của cụ bà F0).

Trong đó có 13 chốt cứng và 3 chốt có cán bộ kiểm soát người dân ra vào khu vực phong tỏa. Liên quan đến ổ dịch trong ngách 22/17 Kim Quan, lực lượng chức năng cũng lập các chốt kiểm soát trong ngách, để quản lý 13 hộ dân và 53 nhân khẩu sống tại đây.

Phường Việt Hưng đã phong tỏa khu vực dân cư tại tổ 4 và tổ 5, gồm 58 hộ dân và 205 nhân khẩu trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 17/9.

Tới nay, chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại tổ 4, Việt Hưng, Long Biên đã ghi nhận 8 F0.

Chuyên gia Hà Nội cho rằng việc có những F0 mới là điều được báo trước. Không nên vì ổ dịch mới mà đảo lộn lộ trình nới lỏng giãn cách.

Thanh Hóa: Ghi nhận ca mắc trở về từ TPHCM

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 18/9, địa phương này ghi nhận 7 ca mắc Covid-19, trong đó một ca được phát hiện tại chốt kiểm dịch y tế thị xã Nghi Sơn, đây là trường hợp trở về từ TPHCM; 6 trường hợp còn lại ghi nhận trong khu vực phong tỏa và khu cách ly.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 471 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 475 ca mắc Covid-19; 326 người điều trị khỏi ra viện; 3 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa).

Nghệ An: Không ghi nhận ca nhiễm mới sau 54 ngày bùng dịch

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 18/9, địa phương này không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Sau 54 ngày ghi nhận ca nhiễm đầu tiên của đợt dịch thứ 4, Nghệ An không có ca mắc Covid-19 trong ngày.

TP Vinh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 với số lượng 33.000 liều được phân bổ.

Đến nay Nghệ An có 1.808 bệnh nhân Covid-19. Ngày 18/9 có 59 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện; một bệnh nhân Covid-19 tử vong. Như vậy, từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 14 ca tử vong do mắc Covid-19. Hiện đang có 256 bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid trên toàn tỉnh.

Riêng tại TP Vinh, từ ngày 14/8 đến nay ghi nhận 541 ca nhiễm Covid-19. Có 345 người đã được điều trị khỏi và xuất viện; 7 trường hợp tử vong. Liên tiếp trong 2 ngày 16-17/9, địa phương này ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, tại phường Bến Thủy và phường Trung Đô).

Ngoài việc thần tốc truy vết F0, F1, tổ chức đưa đi cách ly F1, TP Vinh đang đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin cho người dân, trong đó ưu tiên tuyến đầu chống dịch, giáo viên, công nhân lao động và tiểu thương.

Theo kế hoạch, từ ngày 19/9 đến hết ngày 21/9, TP Vinh triển khai đợt tiêm vắc xin thứ 14. Trong đợt tiêm này, thành phố tổ chức 29 điểm tiêm (25 điểm cố định tại các phường, xã và 4 điểm tiêm tại các bệnh viện) với số lượng được phân bổ là 33.000 liều vắc xin AstraZeneca.

Hà Tĩnh: Ngày thứ 7 không có ca mắc

Trong ngày 18/9, tại Hà Tĩnh tiếp tục không có ca mắc Covid-19. Đã tròn một tuần qua, địa phương này không xuất hiện ca mắc mới.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 450 ca mắc Covid-19, trong đó 418 ca đã khỏi bệnh ra viện, 10 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 18 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 4 ca tử vong.

Quảng Bình: Thêm 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 18/9, địa phương này ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 4 ca phát hiện ngoài khu vực phong tỏa và 63 ca khỏi bệnh.

Cơ quan y tế Quảng Bình đang tập trung rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Đến nay, tại Quảng Bình đã ghi nhận có tất cả 1.465 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã có 508 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh, còn 956 người đang tiếp tục điều trị và có một ca tử vong.

Về công tác cách ly, phòng chống dịch, Quảng Bình hiện có 2.322 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 6.878 trường hợp cách ly tại nhà. Đã có hơn 109.800 người tại Quảng Bình đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó gần 49.500 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Ghi nhận 5 ca mắc cộng đồng

Ngày 18/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là ca cộng đồng. Thêm 8 trường hợp mắc Covid-19 tại địa phương này được điều trị khỏi bệnh.

Theo thống kê của ngành y tế Quảng Trị, đến thời điểm này đã có 61.615 người được tiêm vắc xin.

Liên quan đến trường hợp dương tính mới phát hiện tại chợ Đông Hà, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho tất cả tiểu thương ở khu chợ này.

Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 70 ngày bùng phát dịch

Ngày 18/9 Đà Nẵng không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Sau gần 70 ngày bùng phát đợt dịch thứ 4, ngày 18/9, Đà Nẵng không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Hiện có 34/56 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa (vùng xanh). Cụ thể, huyện Hòa Vang có 9 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh.

TPHCM đề xuất cấp "thẻ xanh Covid" cho người tiêm 1 mũi vắc xin

Sở Y tế TPHCM đề nghị chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19 và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm là người dân đủ điều kiện để được cấp "thẻ xanh Covid".

Đến nay, có 15/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang.

