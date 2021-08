Sáng 14/8, hàng trăm người mắc Covid- 19 khỏi bệnh, xuất viện

Dân trí Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Cần Thơ, địa phương này ghi nhận thêm 94 ca mắc Covid-19, 131 người khỏi bệnh được xuất viện. Nhiều địa phương báo cáo đã hoàn thành tiêm số vắc xin được phân bổ.

Cần Thơ đang tổ chức lấy mẫu đại trà để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Báo cáo của Cần Thơ ngày 13/8 cho biết, từ ngày 8/7 đến nay, địa phương có 2.944 ca mắc Covid-19, trong đó có 991 người đã khỏi bệnh và 43 người tử vong. Riêng ngày 13/8 ghi nhận thêm 94 ca mắc Covid-19 (giảm 141 ca so với ngày 12/8).

Cũng theo báo cáo, trong 5 ngày Cần Thơ thực hiện chiến dịch xét nghiệm toàn dân (tính đến 11 giờ 30 ngày 13-8), tại cộng đồng có 242 người dương tính SARS-CoV-2.

Đến nay, Cần Thơ đã tiêm được gần 240.000 liều vắc xin (trong đó, có gần 7.700 người được tiêm đủ 2 mũi).

Hai bệnh nhân nhí ở miền Tây khỏi bệnh, xuất viện chiều 13/8.

Trong ngày 13/8 Đồng Tháp ghi nhận 160 ca dương tính SARS-CoV-2 (giảm 28 ca so ngày hôm qua), đến thời điểm hiện tại Đồng Tháp đã ghi nhận 4.666 trường hợp mắc Covid-19.

Tại Tiền Giang, đến ngày 13/8 địa phương này ghi nhận 5.311 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng; trong đó có 1.760 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Ngày 13/8, tỉnh Bến Tre trong ngày đã ghi nhận thêm 41 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh 1.279 ca. Trong đó tổng số ca ra viện là 594 ca. Trong ngày Bến Tre ghi nhận có một ca tử vong. Đến nay toàn tỉnh đã có 26 ca tử vong.

Tại Trà Vinh, trong ngày phát hiện 140 người dương tính SAR-CoV-2, trong đó 123 ca là công nhân Công ty Cổ phần cắt may sofa Hoa Sen. Tổng cộng tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 820 người mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 180 ca, có 6 ca tử vong.

Tỉnh Vĩnh Long, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 1.596 ca mắc Covid, đã điều trị khỏi 618 ca.

Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang ghi nhận thêm 11 người mắc Covid-19, nâng tổng số lên 334 ca mắc, số người đã điều trị khỏi lên 137.

Tại Sóc Trăng: Tính đến chiều 13/8, Sóc Trăng có 490 ca mắc Covid-19, đã xuất viện 99 người, tử vong 7 người, hiện còn đang cách ly điều trị 384 người.

Tại An Giang, trong ngày 13/8, tỉnh này ghi nhận 33 trường hợp dương tính, trong đó có 2 trường hợp nhập cảnh; Tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại An Giang từ ngày 15/4 đến nay 788 người.

Cùng ngày, Cà Mau ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, như vậy trong đợt dịch này toàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19.

Một khu vực cách ly ở Thanh Hóa.

Thanh Hóa đã hoàn thành tiêm vắc xin đợt 3. Ngày 13/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết, địa phương này ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, được cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Nghệ An có ca bệnh đáng chú ý, đây là một trường hợp một ca nhập cảnh qua đường biển 38 tuổi (quê xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) vào TPHCM ngày 12/7. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, sáng ngày 3/8, người này đi chung ô tô với nhiều người về Nghệ An. Ngày 4/8, khi về địa phương được hướng dẫn về cách ly tại nhà riêng.

Lấy mẫu xét nghiệm ở Nghệ An.

Ngày 10/8, người đàn ông này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Trong 2 ngày, 10 và 11/8, đi lại nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người. Ngày 12/8, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, chiều 13/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh này, tỉnh Nghệ An đã tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan, đồng thời quyết định giãn cách xã hội xã Nhân Thành (Yên Thành) theo Chỉ thị 16.

Hà Tĩnh: 119 bệnh nhân khỏi bệnh. CDC tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong ngày 13/8, địa phương ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam, đã được cách ly trước đó.

Theo ngành Y tế Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn thành 4 đợt tiêm vắc xin. Tổng đợt tiêm thứ 4 là 45.221 mũi, đạt 105 %. Địa phương cũng đang chuẩn bị tiêm vắc xin đợt 5, dự kiến 48.205 người được tiêm.

TPHCM và Hà Nội là hai địa phương dịch bệnh tiếp tục diễn biến nóng với nhiều ca dương tính mới.

Người dân TPHCM đội mưa đi tiêm vắc xin Vero Cell của Sinopharm.

Tính từ ngày 5/7 đến hết ngày 13/8, Thủ đô đã có thêm 1.857 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong khi TPHCM với số mắc mới hàng nghìn ca mỗi ngày, TP cần bổ sung 12.000 người gồm 2.800 bác sĩ, 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch để phục vụ tại khu cách ly, điều trị F0.

Bộ Y tế nhận định tình hình dịch tại TPHCM đã bước đầu có những dấu hiệu tích cực và sẽ có xu hướng giảm trong một vài tuần tới nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt như hiện nay.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính tới chiều 13/8, Việt Nam ghi nhận tổng số ca được điều trị khỏi là 92.738 ca; 5.088 ca tử vong. Về tình hình tiêm vắc xin Covid-19, đến nay Việt Nam đã tiêm 13.256.472 liều, trong đó tiêm một mũi là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều.

