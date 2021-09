Sáng 11/9, Nghệ An giảm sâu số ca mắc, Quảng Trị không có trường hợp nào

Dân trí Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận ca mắc thấp, riêng tỉnh Quảng Trị không có trường hợp nào mắc mới trong ngày. Tại TPHCM, số ca mắc mới, điều trị, tử vong đều đang giảm sâu.

Hà Nội: Hai ca trong khu cách ly



Những người già trên 65 tuổi đang được Hà Nội ưu tiên tiêm chủng.

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là trường hợp ở khu cách ly.

Trước đó tối 10/9, Hà Nội ghi nhận 11 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 2 ca tại cộng đồng, 9 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày Hà Nội thêm 29 F0 mới. Đặc biệt, Hà Nội xuất hiện F0 tại hai chung cư trên đường Vũ Trọng Phụng , Thanh Xuân.

Nhằm đẩy nhanh quá trình "vét sạch F0" và phủ vắc xin trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều khu vực bắt đầu triển khai việc kết hợp giữa xét nghiệm nhanh sàng lọc và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Thanh Hóa: Hơn một nửa ca mắc đã được điều trị khỏi bệnh

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9, trên địa bàn tỉnh này có 5 ca mắc Covid-19 đều được ghi nhận trong khu phong tỏa và khu cách ly theo quy định.

Thông tin về dịch bệnh Covid-19 tại Thanh Hóa.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay Thanh Hóa ghi nhận 427 ca bệnh dương tính cộng dồn; hiện có 188 bệnh nhân dương tính đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 235 người điều trị khỏi ra viện; 1 ca tử vong.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiêm được 198.007 liều vắc xin. Trong ngày 10/9, Thanh Hóa đã phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 6 cho các huyện, thị xã, thành phố. Trong đợt này, sẽ có 190.000 liều vắc xin AstraZeneca được phân bổ.

Nghệ An: Số ca nhiễm mới xuống dưới mức 2 con số

Báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 10/9, tỉnh này ghi nhận 6 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tại TP Vinh, Diễn Châu, Yên Thành và Nghĩa Đàn.

Trong đó có 2 ca nhiễm cộng đồng qua sàng lọc lần thứ 4 tại khu cách ly phong tỏa thuộc xã Hưng Chính (TP Vinh) và một trường hợp tại huyện Diễn Châu.

Như vậy, đến thời điểm này, số ca nhiễm mới tại các địa phương thuộc vùng nguy cơ cao đã giảm. Các điểm nóng của dịch như thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn không ghi nhận ca nhiễm mới. Nhiều địa phương tại Nghệ An hơn 2 tuần không xuất hiện ca nhiễm.

Ngày 10/9, "điểm nóng" dịch Covid-19 TP Vinh chỉ ghi nhận một ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, tại xã Hưng Chính thông qua sàng lọc cộng đồng lần thứ 4 (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 1.776 ca mắc Covid-19. Trong ngày có một bệnh nhân tử vong, nâng số ca tử vong do Covid-19 tại Nghệ An lên 9 trường hợp. Lũy tích số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, ra viện đến ngày 10/9 là 1.044 ca; hiện có 723 bệnh nhân đang điều trị.

Để mở lại các chợ tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19 và các chợ thường có lượng người đến mua bán, trao đổi hàng hóa lớn, Sở Công thương Nghệ An đề xuất ưu tiên tiêm vắc xin cho 7.808 tiểu thương, thành viên ban quản lý chợ trên toàn tỉnh. Hiện đã có hơn 1.600 tiểu thương ở TP Vinh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi một.

Hà Tĩnh: 4 ca mắc mới đều trong khu cách ly

Trong ngày 22/8, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, tất cả đều đi về từ các tỉnh phía Nam, đã được cách ly.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ 4/6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có tổng 382 trường hợp mắc Covid-19.

Quảng Bình: Ghi nhận 43 ca mắc Covid-19 mới, 21 bệnh nhân khỏi bệnh

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong 24h qua, địa phương này có thêm 43 ca mắc Covid-19 mới, 21 ca khỏi bệnh và xuất viện.

Như vậy đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 1.113 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đã có 199 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện, hiện còn 913 ca đang tiếp tục điều trị.

Về công tác tiêm vắc xin Covid-19, tại tỉnh Quảng Bình đã tiêm 89.119 liều, trong đó có 35.329 người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Trị: Không ghi nhận ca mắc mới

Ngày 10/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, thêm 2 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Đến nay, địa phương còn 103 trường hợp đang điều trị.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định kết thúc biện pháp cách ly y tế đối với một số khu vực ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Trước đó, khu vực này được xác định có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 vì liên quan đến lịch trình của một tài xế dương tính với SARS-CoV-2.

TPHCM: Số ca mắc mới, điều trị, tử vong đều đang giảm sâu

Chiều 10/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, đã cung cấp nhiều số liệu thể hiện những chuyển biến về diễn biến dịch trên địa bàn.

Trong ngày 9/9, TPHCM ghi nhận 5.549 ca mắc Covid-19 mới. Sau khoảng thời gian có trên 7.000 ca mắc mới mỗi ngày, số trường hợp bệnh nhân ghi nhận tại địa bàn đã có dấu hiệu giảm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 589.417 ca Covid-19. Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

Sức khỏe