Sản phụ 26 tuổi không thể ngồi, đau đớn dữ dội sau khi sinh ở nước ngoài

Đó là trường hợp của chị L.T. (26 tuổi). Bệnh nhân tìm đến một bệnh viện ở TPHCM với những bước đi mệt mỏi và vẻ mặt đầy lo âu, trong tình trạng chỉ có thể đứng, không thể ngồi vì cơn đau nhức dữ dội.

Kể với bác sĩ, chị T. cho biết trước đó đã sinh thường tại một bệnh viện ở nước ngoài. Tuy nhiên, ca sinh gặp nhiều khó khăn, khiến bệnh nhân bị rách tầng sinh môn nặng.

Suốt 6 tuần sau xuất viện, nỗi đau từ vết khâu tầng sinh môn của bệnh nhân chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng. Việc không thể ngồi thẳng để ôm con khiến người mẹ dù có nhiều sữa cũng đành phải chuyển con sang dùng sữa công thức.

Cảm giác "đau như xé" liên tục không chỉ làm gián đoạn thiên chức làm mẹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Dù đã nhiều lần quay lại bệnh viện cũ để kiểm tra, sản phụ chỉ nhận được lời khuyên chờ thời gian cho vết thương tự lành.

Vì cơn đau ngày càng nghiêm trọng, người mẹ trẻ quyết định ôm con trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội điều trị.

"Con tôi mới 6 tuần tuổi đã phải theo mẹ về Việt Nam để chữa bệnh. Từ lúc sinh đến giờ, tôi chưa có giây phút nào chăm sóc con thật tốt", chị T. nghẹn ngào chia sẻ.

Bệnh nhân phải trở về Việt Nam điều trị sau khi sinh con ở nước ngoài (Ảnh: BV).

Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Phụ sản cho biết, kết quả thăm khám cho thấy, vết may tầng sinh môn của bệnh nhân bị mất hình dạng và cấu trúc bình thường, do sẹo may bị co kéo chằng chịt, kèm theo những nốt xơ cứng bên dưới lớp da bị căng chắc.

Đây là nguyên nhân gây ra sự đau đớn tột cùng cho chị T. khi ngồi hoặc khi có động tác xoay trở từ 2 chân. Chỉ cần một chạm nhẹ vào vết thương, bệnh nhân đã đau đến không thể chịu đựng nổi.

"Trong nhiều năm công tác, đây là lần đầu tiên tôi thấy một trường hợp vết may tầng sinh môn tạo thành sẹo chằng chịt như vậy", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để giải phóng các sẹo co kéo, tái tạo lại tầng sinh môn, kết hợp với kỹ thuật giảm đau gây tê thần kinh để giải quyết cơn đau và giúp bệnh nhân sinh hoạt bình thường.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 60 phút giúp từng nút thắt ở vết sẹo cũ được tháo bỏ hoàn toàn, tái tạo thành công tầng sinh môn của bệnh nhân. 6 giờ sau phẫu thuật, sản phụ đã nở nụ cười hạnh phúc vì có thể ngồi thẳng và sinh hoạt bình thường.

Sau mổ, bệnh nhân đã có thể mỉm cười vì không còn đau đớn (Ảnh: BV).

Sau 5 ngày theo dõi tại bệnh viện, vết mổ của chị T. lành tốt. Ngày xuất viện, người mẹ trẻ rạng rỡ trong vòng tay chồng và bên thiên thần nhỏ của mình.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ, dù sinh mổ hay sinh thường, những biến chứng sau sinh đều có thể xảy ra. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến vết khâu tầng sinh môn nếu không được xử lý đúng cách có thể gây đau đớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần người mẹ.

Chính vì vậy, sản phụ nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại để được thăm khám và xử lý hiệu quả, tránh biến chứng không đáng có.