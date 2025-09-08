Sai lầm khi niềng răng nhiều người Việt mắc phải

Vệ sinh răng miệng chưa đúng cách

Bác sĩ Nguyễn Minh - Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist, cho biết việc đeo khí cụ chỉnh nha khiến việc vệ sinh răng miệng trở nên phức tạp hơn. Nếu không chăm sóc răng đúng cách, thức ăn dễ mắc kẹt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu hoặc phì đại lợi.

Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng mà còn làm gián đoạn quá trình niềng răng.

Theo BS Minh, người niềng răng cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh của bác sĩ. Đánh răng ít nhất ba lần mỗi ngày. Lưu ý, việc đánh răng một ngày bao nhiêu lần không quan trọng bằng đánh răng đúng, sử dụng bàn chải đúng.

Đánh răng sau mỗi bữa ăn bằng bàn chải lông mềm, chải kỹ quanh mắc cài theo góc 45 độ (Ảnh: Getty).

Người niềng răng cần sử dụng thêm bàn chải kẽ, chỉ nha khoa hoặc tăm nước để làm sạch các vị trí khó tiếp cận. Súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc nước súc miệng không cồn giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Ăn nhai sai cách

Chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả niềng răng. Theo chuyên gia, việc ăn thực phẩm quá cứng, dẻo hoặc uống đồ quá nóng có thể làm bung mắc cài, biến dạng dây cung, gây gián đoạn điều trị.

Nghiên cứu của Đại học Michigan chỉ ra rằng, nhóm bệnh nhân duy trì chế độ ăn giàu protein, rau củ mềm và hạn chế đồ ngọt dính răng có tỷ lệ gãy mắc cài ít hơn 30% so với nhóm ăn uống thiếu kiểm soát.

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của chế độ ăn đối với quá trình chỉnh nha.

Tuy nhiên, nhiều người niềng răng có thói quen ngại nhai nên chỉ ăn thức ăn lỏng, mềm, ăn ít dẫn tới cơ nhai ít hoạt động và giảm cân gây nên tình trạng hóp má.

Vì vậy, cần nhai nhiều, ăn đa dạng thức ăn (trừ gân, sụn, xương), không nên quá kiêng khem giảm cân dẫn đến mặt hóp.

Nên ăn các thực phẩm mềm, dễ nhai như: cháo, súp, cơm rau, thịt cá cắt nhỏ, sữa chua, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi chưa quen với mắc cài (Ảnh: Getty).

Không đeo chun liên hàm và hàm duy trì

Dây chun liên hàm đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh khớp cắn, song nhiều người bỏ qua vì thấy vướng víu. Tương tự, sau khi tháo mắc cài, nếu không đeo hàm duy trì theo chỉ định, răng rất dễ xô lệch trở lại, làm mất đi thành quả sau nhiều năm niềng.

Nghiên cứu công bố trên American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics khẳng định, 80% bệnh nhân không đeo hàm duy trì đúng chỉ định bị tái xô lệch răng trong vòng 2 năm. Do đó, hàm duy trì được coi là “lá chắn cuối cùng” bảo vệ kết quả chỉnh nha.

Chọn sai bác sĩ điều trị

Một sai lầm khác là tin vào quảng cáo “giá rẻ” hoặc lựa chọn bác sĩ thiếu kinh nghiệm. Kế hoạch điều trị không phù hợp có thể khiến răng di chuyển sai hướng, khớp cắn bị lệch, thậm chí gây tổn thương nướu, chân răng.

Báo cáo của Hiệp hội Chỉnh nha Thế giới (WFO) năm 2020 cho thấy, 30% ca niềng răng thất bại có liên quan đến việc điều trị tại cơ sở không đủ chuyên môn. Do đó, lựa chọn nha khoa uy tín với bác sĩ có chứng chỉ và kinh nghiệm lâm sàng là yếu tố quyết định.

Theo BS Nguyễn Minh, nên lựa chọn nha khoa uy tín với bác sĩ có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâm sàng (Ảnh: BSCC).

Bỏ qua lịch tái khám

Niềng răng là quá trình kéo dài từ 1 đến 3 năm, tùy tình trạng răng. Tuy nhiên, nhiều người bỏ dở lịch khám do bận rộn hoặc thiếu kiên nhẫn khi chưa thấy kết quả rõ rệt. Điều này khiến bác sĩ không thể điều chỉnh lực kéo kịp thời, làm chậm hoặc sai lệch tiến trình di chuyển răng.

Một nghiên cứu của Đại học Tokyo (2019) theo dõi hơn 500 bệnh nhân chỉnh nha cho thấy, những người tuân thủ lịch hẹn đầy đủ có tỷ lệ thành công trên 90%, trong khi nhóm bỏ lỡ hơn 3 lần tái khám có nguy cơ kéo dài thời gian điều trị thêm 8-12 tháng.

Hành trình chỉnh nha đòi hỏi người niềng cần kiên nhẫn, tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ thì thời gian niềng sẽ không bị kéo dài và đạt được hiệu quả như mong muốn.