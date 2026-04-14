RSV đe dọa sức khỏe người lớn tuổi, nhiều bệnh nền

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp ở cả trẻ em và người lớn. Sự tái nhiễm RSV có thể xảy ra trong suốt cuộc đời. Thống kê trên toàn cầu vào năm 2019 cho thấy, ước tính có khoảng 33 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính liên quan đến RSV.

Trong đa số trường hợp, RSV gây ra các triệu chứng nhẹ giống cảm lạnh thông thường như sổ mũi, nghẹt mũi nhẹ, chảy nước mũi trong, hắt hơi, đau hoặc rát họng thoáng qua; ho khan hoặc ho nhẹ... Tuy nhiên, ở một số đối tượng, virus này có thể diễn biến nặng, nhất là ở nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền mạn tính, như các bệnh tim phổi, suy giảm miễn dịch.

Tại hội thảo về tác động của RSV đến người lớn tuổi và người có bệnh lý nền, diễn ra mới đây, PGS.TS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm sẽ gặp nguy cơ diễn biến nặng cao hơn khi mắc RSV.

Cùng quan điểm này, PGS.TS Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Tổng Thư ký Hội Hô hấp TPHCM, cho biết, RSV không chỉ có nguy cơ gây bệnh đường hô hấp nặng dẫn đến nhập viện, virus này còn có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng kéo dài ở nhóm người có yếu tố nguy cơ, như người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp.

"Đối với nhóm người lớn tuổi mắc COPD, viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng, có tới 80,4% bệnh nhân xuất hiện đợt cấp trong thời gian nhập viện do nhiễm RSV", PGS.TS Vũ cảnh báo.

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đẩy mạnh phòng ngừa, trong đó có dự phòng bằng vaccine cho người lớn, đặc biệt những người có bệnh lý nền, là hết sức cần thiết nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng sống.

Theo các chuyên gia, việc dự phòng chủ động bệnh truyền nhiễm, trong đó có tiêm chủng cho người lớn tuổi, đặc biệt những người có bệnh lý nền, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và một số biến chứng.

"Dự phòng chủ động phải được đặt ngang với điều trị - một mảnh ghép bắt buộc trong mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo vệ những người lớn tuổi, người có bệnh nền khỏi các bệnh truyền nhiễm", TS.BS Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai đánh giá.

Khi có các biểu hiện như cảm lạnh thông thường, người lớn tuổi, người có bệnh nền không được chủ quan mà phải theo dõi sát diễn biến bệnh, đi khám bác sĩ để được chẩn đoán, theo dõi kịp thời.