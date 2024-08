Mùa mưa, cẩn trọng cúm mùa đe dọa sức khỏe người cao tuổi

Thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ cúm mùa "rình rập" người cao tuổi

Gần đây, người dân cả nước đang sống chung với những đợt mưa rào và dông. Thời tiết ẩm ướt như hiện nay tạo điều kiện thuận lợi để các bệnh về đường hô hấp, nhất là cúm mùa, hoạt động mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận nhiều ca mắc cúm và gặp các biến chứng nghiêm trọng do cúm gây ra.

Thời tiết ẩm ướt, tạo điều kiện cho bệnh cúm mùa gia tăng (Ảnh: ShutterStock).

Theo WHO, người lớn tuổi và người có bệnh lý nền là đối tượng nguy cơ cao, dễ gặp các biến chứng nặng của cúm mùa nhất, có thể dẫn đến nhập viện, tử vong. Vì vậy, gia đình có người cao tuổi cần hiểu đúng về tác động của cúm mùa lên sức khỏe cha mẹ để từ đó chủ động dự phòng hiệu quả.

Hiểu đúng về những biến chứng cúm mùa có thể gây ra cho người cao tuổi

Đối với người cao tuổi, cúm mùa không phải bệnh vặt vì cơ thể lão hóa dẫn đến lão hóa hệ miễn dịch nên khi mắc cúm mùa sẽ dễ gặp các biến chứng nguy hiểm hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra cúm mùa làm tăng gấp 8 lần nguy cơ đột quỵ, tăng gấp 10 lần nguy cơ đau tim, nhồi máu cơ tim, tăng gấp 8 lần nguy cơ viêm phổi, tăng 74% nguy cơ về biến cố bất thường liên quan đến đường huyết ở người cao tuổi.

Biến chứng của cúm mùa lên sức khỏe người cao tuổi là không thể xem nhẹ (Ảnh: ShutterStock).

Nghiêm trọng hơn, đối với người trên 60 tuổi, mắc bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)… thì nguy cơ tử vong do cúm cũng cao hơn. Khi mắc cúm mùa, người cao tuổi có thể đối mặt với nguy cơ tử vong tăng gấp 5 lần nếu có các bệnh lý tim mạch, tăng gấp 12 lần nếu có bệnh phổi mạn tính. Tỷ lệ này thậm chí gấp 20 lần đối với người có bệnh lý nền bao gồm cả bệnh tim mạch và bệnh phổi.

Chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ cúm mùa

Việc dự phòng bệnh tật bằng vaccine, trong đó có dự phòng cúm mùa, là một trong những yếu tố then chốt góp phần giúp người cao tuổi khỏe mạnh tận hưởng cuộc sống.

Theo WHO và Bộ Y Tế Việt Nam, tiêm vaccine ngừa cúm là biện pháp an toàn và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe người cao tuổi khỏi cúm mùa và các biến chứng nghiêm trọng. Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng, việc tiêm phòng vaccine cúm có thể giúp giảm 47% tử vong do mọi nguyên nhân và giảm nguy cơ nhập viện do viêm phổi, các bệnh đường hô hấp và các biến cố tim mạch khác (suy tim, đột quỵ,...).

Tiêm vaccine là biện pháp an toàn để bảo vệ người cao tuổi khỏi cúm mùa và các biến chứng nguy hiểm (Ảnh: AdobeStock).

WHO khuyến cáo người cao tuổi cần được tiêm vaccine cúm mùa mỗi năm một lần để được bảo vệ hiệu quả vì virus biến đổi hằng năm nên vaccine sẽ được cập nhật nhằm mang lại sự bảo vệ đối với chủng virus lưu hành trong năm đó.

Trước thời tiết diễn biến thất thường và khắc nghiệt hiện nay, bạn có thể chủ động tiêm ngừa cúm mùa cho người cao tuổi trong nhà, cụ thể là cha mẹ của bạn, như một món quà tri ân dành cho đấng sinh thành để họ vui sống tận hưởng khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên con cháu.