Rau thuộc nhóm "tốt nhất thế giới" lại là món bình dân ở Việt Nam

Rau bình dân lọt top rau tốt nhất thế giới

Rau xà lách rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau xà lách là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay.

Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Điều đáng nói là loại rau này lại rất quen thuộc, có mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của người Việt với giá thành bình dân.

Xếp hạng thứ bảy trong danh sách, xà lách được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Không chỉ là loại rau ăn sống phổ biến, xà lách còn có thể chế biến thành món luộc, xào hoặc làm nước ép.

Sự đa dạng trong cách dùng kết hợp với giá trị dinh dưỡng cao khiến xà lách trở thành một lựa chọn lý tưởng trong khẩu phần ăn lành mạnh.

Lợi ích nổi bật của rau xà lách đối với sức khỏe

Rau xà lách chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C, lutein và acid chlorogenic. Những chất này có tác dụng giúp cơ thể chống lại gốc tự do, nguyên nhân dẫn đến lão hóa và các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch và Alzheimer.

Một khẩu phần hai chén xà lách sống có thể cung cấp hơn 150% nhu cầu beta-carotene và gần một nửa nhu cầu vitamin C hàng ngày.

Ngoài ra, xà lách cũng giàu chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa cholesterol, kiểm soát đường huyết và duy trì cân nặng.

Với người có nguy cơ bệnh tim, bổ sung xà lách vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả hơn. Một nghiên cứu tại Đại học Y khoa Utah còn chỉ ra rằng xà lách có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết nhờ thành phần lutein có trong lá rau.

Các hợp chất phytochemical trong xà lách còn có khả năng giảm viêm trong cơ thể. Đây là yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến chuyển hóa, hệ miễn dịch và thần kinh. Ngoài ra, xà lách cũng góp phần cải thiện trí nhớ, nâng cao sức khỏe não bộ.

Ngoài những tác dụng về mặt dinh dưỡng, rau xà lách còn được nhiều người sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.

Nước ép xà lách có thể dùng để rửa mặt, làm dịu da, giảm mụn và mang lại làn da sáng khỏe. Xà lách cũng được cho là có khả năng ngăn ngừa rụng tóc, hỗ trợ cải thiện tình trạng hói đầu và giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong xà lách có tác dụng an thần nhẹ. Việc uống nước ép xà lách trước khi đi ngủ giúp cơ thể thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy.

Đông y từ lâu cũng ghi nhận xà lách là loại rau có tính mát, vị ngọt đắng, giúp thanh nhiệt, lọc máu, giảm ho, kích thích tiêu hóa...

Không chỉ là món rau ăn kèm quen thuộc, xà lách đang ngày càng được giới chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày nhờ khả năng hỗ trợ thải độc và cân bằng nội môi cơ thể.

Trong bối cảnh tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính đang gia tăng, những loại rau xanh như xà lách không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn góp phần giảm chi phí y tế dài hạn. Việc tận dụng rau bản địa, dễ trồng, dễ mua như xà lách chính là bước đi đơn giản nhưng hiệu quả để xây dựng lối sống lành mạnh, bền vững.