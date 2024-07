Quảng cáo "nổ" sữa tăng chiều cao 3-5cm: Cứ uống sữa là trẻ sẽ cao?

Quảng cáo thổi phồng về sữa công thức

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế), cho biết, hiện nay, việc quảng cáo sữa công thức đang bị "thần thánh" hóa khi nói có thể giúp trẻ cao lớn, thông minh.

Cha mẹ mua sữa chỉ nghe theo lời quảng cáo mà ít quan tâm đến thành phần trong đó. Các thành phần trong sữa rất quan trọng, về hàm lượng, các chất bổ sung.

Theo hướng dẫn của WHO, ở giai đoạn 3-5 tuổi, trẻ có thể tăng chiều cao từ 0,5 đến 0,7 cm mỗi tháng. Do vậy, dù trẻ không uống sữa thì giai đoạn này vẫn có sự phát triển chiều cao rất tốt.

BS Hưng cho biết thêm, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Thứ nhất, các yếu tố không can thiệp được gồm gen và giới tính, những yếu tố được thừa hưởng từ di truyền. Thứ hai, các yếu tố can thiệp được, là dinh dưỡng, mức độ tập luyện, vận động, hormone, tình trạng dùng thuốc.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) (Ảnh: L.P).

Trong các yếu tố quyết định chiều cao của trẻ thì 23% do di truyền, 25% do môi trường sống, bệnh tật, giấc ngủ, 32% do chế độ dinh dưỡng và 20% do vận động thể dục thể thao.

Can thiệp về dinh dưỡng

Can thiệp về dinh dưỡng ở đây là cần đảm bảo dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và bé. Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tăng trưởng. Mẹ và hoặc trẻ thiếu dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến phát triển của trẻ nói chung, trong đó có chiều cao nói riêng.

Cụ thể, trong can thiệp về chế độ dinh dưỡng, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Từ khi trẻ được 6 tháng tuổi, trẻ cần ăn một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng phù hợp với lứa tuổi. Mục đích nhằm cung cấp đủ năng lượng, cân đối các chất sinh năng lượng (chất đạm, chất béo, chất bột đường) và các vitamin và khoáng chất cần thiết để trẻ phát triển toàn diện.

Cha mẹ chú ý các thực phẩm giàu chất đạm và canxi như thịt, cá, tôm, cua, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa…

"Để bổ sung thực phẩm nhiều canxi cho trẻ nhỏ, không chỉ có sữa mà còn nhiều loại thực phẩm khác", BS Hưng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, còn nhiều vi chất dinh dưỡng đã được các nhà khoa học chứng minh là có liên quan đến tăng trưởng chiều cao đó là vitamin A, D, lysin, canxi, sắt, kẽm, i-ốt.

Ví dụ, vitamin D có vai trò rất quan trọng trong chuyển hóa, canxi và phốt pho, hai khoáng chất quan trọng để phát triển xương. Nếu thiếu vitamin D thì ruột sẽ không thể hấp thụ được canxi và phốt pho dẫn đến trẻ bị còi xương mà còi xương ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chiều cao.

Vitamin D có rất ít trong thức ăn, nguồn vitamin D chủ yếu là do tự tổng hợp được khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vậy nên một đứa trẻ dù có uống nhiều sữa nhưng suốt ngày bị nhốt trong nhà không được tắm nắng để tổng hợp vitamin D thì canxi không thể hấp thu được, mà canxi là yếu tố quan trọng để phát triển chiều cao.

Bơi là một trong những môn thể thao giúp trẻ phát triển chiều cao (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trẻ muốn cao lớn cần ngủ đủ giấc

Ngoài việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, trẻ muốn cao lớn còn phải được ngủ đủ giấc, nhất là giấc ngủ ban đêm.

Hormon tăng trưởng do tuyến yên tiết ra cao nhất là vào ban đêm khoảng 11-12 giờ đêm khi trẻ đã ngủ say. Cho trẻ em ngủ quá muộn, ngủ nhiều ban ngày, lượng hormon tiết ra rất ít, trẻ thường chậm lớn, chậm phát triển chiều cao.

Vì vậy, vấn đề chăm sóc giấc ngủ cho trẻ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển chiều cao.

3 thời điểm quan trọng để trẻ phát triển chiều cao tối ưu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chăm sóc toàn diện và cả quá trình là tạo điều kiện tối ưu nhất cho phát triển chiều cao. Chúng ta cần quan tâm sớm, quan tâm kịp thời, đúng mức vào 3 thời kỳ sau giai đoạn mang thai, giai đoạn 0-2 tuổi và giai đoạn tiền dậy thì, dậy thì.

Đây là lúc trẻ có sự gia tăng chiều cao mạnh nhất.

Cụ thể, thời gian mang thai các bé đạt được 50 cm, năm thứ nhất các bé tăng thêm 25 cm, năm thứ 2 tăng thêm 10-12 cm. Các năm tiếp theo tăng 5-7 cm mỗi năm, đặc biệt giai đoạn tiền dậy thì, dậy thì trẻ tăng 7-15 cm mỗi năm.

Nếu trẻ bị suy dinh dưỡng bào thai, đẻ ra nhẹ cân, thiếu chiều cao thì sau này cũng khó cao được.

Hoặc giai đoạn dưới 2 tuổi trẻ bị suy dinh dưỡng, nhất là suy dinh dưỡng thể thấp còi thì nguy cơ thấp chiều cao sau này là rất lớn. Chiều cao của trẻ lúc 2 tuổi bằng một nửa chiều cao của trẻ lúc trưởng thành.

Nếu trẻ được chăm sóc dinh dưỡng tốt và tập thể dục thể thao như: chạy, bơi lội, tập xà… thì có thể cải thiện được chiều cao rất tốt.

Như vậy, có rất nhiều yếu tố liên quan đến sự phát triển chiều cao của trẻ, việc chỉ quan tâm đến việc cho trẻ uống nhiều sữa để phát triển chiều cao là chưa đủ. Sữa là một thực phẩm rất tốt chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp trẻ tăng trưởng và phát triển chiều cao.

BS Hưng khuyên, trong trường hợp trẻ tăng trưởng chiều cao kém hơn so với tiêu chuẩn, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám. Việc thăm khám sẽ giúp bác sĩ xác định tình trạng, nguyên nhân, loại trừ các bệnh lý. Cha mẹ không nên tin theo những lời quảng cáo bổ sung sữa tăng trưởng chiều cao cho con.

Với trẻ dưới 5 tuổi, việc bổ sung canxi, kẽm, protein cần được bác sĩ dinh dưỡng tư vấn. Trường hợp trẻ có cân nặng và chiều cao hợp lý, cha mẹ có thể sử dụng các thức uống dinh dưỡng theo sở thích của trẻ.

Liên quan đến các quảng cáo thổi phồng công dụng của sữa Hiup trên không gian mạng, các nền tảng mạng xã hội, theo ghi nhận của PV tới ngày 9/7 trang web https://www.hiupchinhhang.vn đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung.

Sáng 10/7, trang web "hiupchinhhang" không thể truy cập. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, ghi nhận trong ngày 21/6, trang web này đưa nhiều nội dung giới thiệu về sản phẩm, trong đó nhấn mạnh nội dung về phát triển chiều cao.