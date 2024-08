Phòng khám Thẩm mỹ The Pyo: Nơi biến giấc mơ sắc đẹp thành hiện thực

Đội ngũ chuyên gia

Theo đại diện The Pyo, đơn vị tập trung vào làm đẹp an toàn, hiệu quả và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, tư vấn viên, y tá tại đây có chứng nhận chuyên môn và thường xuyên tu nghiệp tại những bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu thế giới. Mỗi tháng, The Pyo tiếp nhận hàng nghìn lượt thăm khám, điều trị và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

The Pyo quy tụ các bác sĩ được đào tạo nâng cấp tay nghề thường xuyên.

Thế mạnh của The Pyo còn là công nghệ độc quyền và tiên tiến. The Pyo đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại với công nghệ độc quyền từ Hoa Kỳ. Nổi bật có thể kể đến công nghệ sóng siêu âm Harmonic và công nghệ Pyo Ultimate.

Trong đó, công nghệ sóng siêu âm Harmonic giúp đảm bảo độ chính xác cho các kỹ thuật thẩm mỹ, hạn chế đau và chảy máu; công nghệ Pyo Ultimate đặc trị mùi hôi vùng nhạy cảm, không xâm lấn, không gây đau rát và hỗ trợ ngăn ngừa tái phát với việc sử dụng tần sóng xanh vô cực và hoạt chất Bio.

Các máy móc sử dụng được nhập khẩu từ các quốc gia có công nghệ làm đẹp hàng đầu như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

The Pyo sử dụng cộng nghệ độc quyền từ Mỹ.

Phòng khám thẩm mỹ theo chuẩn y khoa

Hệ thống phòng phẫu thuật tại The Pyo tuân thủ các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tất cả dụng cụ và thiết bị đều được khử trùng dưới ánh sáng tia cực tím. Khách hàng được đảm bảo yếu tố riêng tư với bộ dụng cụ riêng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Bên trong phòng phẫu thuật tại The Pyo.

"Trải qua gần một thập kỷ phát triển, The Pyo luôn đặt khách hàng làm trung tâm, không ngừng nỗ lực để trở thành địa chỉ làm đẹp cao cấp chuẩn 5 sao. Chúng tôi đặt ra sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp", đại diện The Pyo cho biết.

Theo đó, các ca phẫu thuật đều được thực hiện sau khi thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe và mong muốn của khách hàng. Khách hàng sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo.

Một số dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ nổi bật tại The Pyo như phẫu thuật nâng mũi với công nghệ nâng mũi cấu trúc Mega form, nâng mũi Korea S line hoặc L line; phẫu thuật cắt mí với kỹ thuật Mini Queen 5D, Open Queen.

Với phẫu thuật độn cằm, The Pyo có độn cằm Venus sử dụng công nghệ tiên tiến từ Mỹ giúp cằm thon gọn tự nhiên; độn cằm Hàn Quốc mang lại vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt Á Đông.

The Pyo cũng thực hiện trẻ hóa da công nghệ cao với tạo hình mặt HA collagen, Skinbooster mắt, xóa nhăn mắt, celltox.

Ngoài ra còn có dịch vụ điều trị hôi nách, nâng cung chân mày, chữa sụp mí bẩm sinh, căng chỉ khuôn mặt, tạo hình môi, trị thâm.

Không gian sang trọng, chuẩn 5 sao.

Đại diện The Pyo chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp hoàn hảo không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ nội tâm. Mỗi người đều có thể tỏa sáng khi tìm thấy sự tự tin trong chính mình. Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, dịch vụ và nhân tố con người, The Pyo sẽ giúp khách hàng cải thiện ngoại hình và xây dựng sự tự tin, mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống".

Chị Minh Trang (27 tuổi, Hà Nội), một khách hàng của The Pyo cho biết: "Tôi rất lo lắng trước khi phẫu thuật, nhưng các bác sĩ tại The Pyo tư vấn tận tình và chi tiết. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, tôi hồi phục nhanh chóng và rất hài lòng với dáng mũi mới".

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại The Pyo.

Phòng khám thẩm mỹ The Pyo

75 Phạm Viết Chánh, quận 1, TPHCM

Hotline: 0945 247 112

Email: thepyovietnam@gmail.com